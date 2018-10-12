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Катар - Еквадор онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 20 листопада 2022, 18:00 - Al Bayt Stadium
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Катар
0 - 0
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17'
Еквадор
Хід матчу
3' Valencia, Enner
Хто переможе?
158 Користувачів зробило свій вибір
Катар
46%
Нічия
27%
Еквадор
27%
Цікаві факти
  • Qatar have a winning streak of 3 matches.
  • Qatar haven't lost in their last 4 games.
  • Ecuador haven't lost in their last 7 games.
  • Ecuador have kept a clean sheet in 6 matches in a row.
  • Ecuador have not managed to score in their last 3 matches.
  • Qatar wins 1st half in 40% of their matches, Ecuador in 27% of their matches.
  • Qatar wins 40% of halftimes, Ecuador wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Qatar.
  • On their last meeting Qatar won by 1 goals.
  • When Qatar leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ecuador leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Qatar is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ecuador is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Qatar's performance of the last 5 matches is better than Ecuador's.
  • Ecuador has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Qatar scores 1.6 goals when playing at home and Ecuador scores 0.6 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Катар
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Еквадор
Міжнародні товариські матчі 2018
12.10.2018 - 18:30 Катар 4 - 3 Завершено Еквадор
Останні матчі - Катар
Міжнародні товариські матчі 2022
09.11.2022 - 19:30 Албанія 0 - 1 Завершено Катар В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 20:00 Chile 2 - 2 Завершено Катар Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 20:00 Канада 2 - 0 Завершено Катар П
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 20:30 Катар 0 - 0 Завершено Словенія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
26.03.2022 - 19:30 Катар 2 - 1 Завершено Болгарія В
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Останні матчі - Еквадор
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:55 Японія 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:00 Еквадор 0 - 0 Завершено Саудівська Аравія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 02:30 Mexico 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2021
05.12.2021 - 04:00 El Salvador 1 - 1 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2021
28.10.2021 - 04:00 Mexico 2 - 3 Завершено Еквадор В
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Новини команд
Головні події
3'
Valencia, Enner ГООЛ!
Хто переможе?
158 Користувачів зробило свій вибір
Катар
46%
Нічия
27%
Еквадор
27%
Склади команд
1
Al Sheeb, Saad Abdullah
14
Ahmed, Homam
3
Hassan, Abdelkarim
16
Khoukhi, Boualem
15
Al Rawi, Bassam Hisham
2
Carvalho Deus Correia, Pedro Miguel
11
Hatem, Abdelaziz
12
Boudiaf, Karim
10
Al Heidos, Hasan
15
Afif, Akram
19
Abdulla, Almoez Ali Zainalabedeen
12
Galindez, Hernan
17
Preciado, Angelo
5
Torres, Felix
3
Hincapie, Piero
30
Estupinan, Pervis
19
Plata, Gonzalo
32
Mendez, Jhegson
25
Caicedo, Moisés
30
Ibarra, Romario
13
Valencia, Enner
13
Estrada, Michael
Стартовий склад
  • 15
    Afif, Akram
    Півзахисник
  • 19
    Abdulla, Almoez Ali Zainalabedeen
    Форвард
  • 11
    Hatem, Abdelaziz
    Півзахисник
  • 12
    Boudiaf, Karim
    Півзахисник
  • 10
    Al Heidos, Hasan
    Форвард
  • 14
    Ahmed, Homam
    Захисник
  • 3
    Hassan, Abdelkarim
    Захисник
  • 16
    Khoukhi, Boualem
    Півзахисник
  • 15
    Al Rawi, Bassam Hisham
  • 2
    Carvalho Deus Correia, Pedro Miguel
    Захисник
  • 1
    Al Sheeb, Saad Abdullah
  • 13
    Valencia, Enner
    Форвард
    3
  • 13
    Estrada, Michael
  • 19
    Plata, Gonzalo
  • 32
    Mendez, Jhegson
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moisés
    Півзахисник
  • 30
    Ibarra, Romario
    Форвард
  • 17
    Preciado, Angelo
    Захисник
  • 5
    Torres, Felix
    Захисник
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 12
    Galindez, Hernan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Sanchez, Felix
  • Густаво Алфаро
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
15'
Небезпечний момент
12'
10'
Абделькарім Хассан постелився у підкаті та заблокував простріл Гонсало Плати з правого флангу.
5'
Офсайд
Гол Еннера Валенсії скасовано! Арбітри VAR зафіксували сумнівний офсайд. Скільки ж суперечок викликає цей епізод…
3'
Гоооол!!!
Є перший м'яч на Чемпіонаті світу 2022! Капітан еквадорської збірної Еннер Валенсія головою забив у порожні ворота. А розпочалося все з грубої помилки Саада Аль-Шіба на виході.
1'
Катарці одразу ж загрузили м'яч до карного суперника, Еквадор відбився.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Даніеле Орсато виводить команди на поле. Саме його бригада обслуговуватиме сьогоднішній поєдинок.
Інфо
Стартовий склад збірної Катару: Аль-Шіб – Хассан, Хухі, Аль-Раві – Ахмед, Хатем, Будіаф, Педро Мігель – Афіф, Альмоез, Аль-Хайдос (к). Головний тренер – Фелікс Санчес Бас.
Запасні: Баршам (в), Хассан (в), Абдулсаллам, Аль Хадрамі, Алааелдін, Аль-Хаджрі, Ассадалла, Ваад, Мадібо, Мазід, Мешаал, Мохаммад, Мунтарі, Тарек, Ходер.
Інфо
Стартовий склад збірної Еквадору: Галіндес – Еступіньян, Інкапіє, Торрес, Пресіадо – Ібарра Міна, Кайседо, Мендес, Плата – Естрада, Валенсія (к). Головний тренер – Густаво Альфаро.
Запасні: Арана (в), Домінгес (в), Арреага, Груесо, Мена, Паласіос, Пачо, Поросо, Едуар Персіадо, Реаско, Арболеда, Родрігес, Сарм'єнто, Сіфуентес, Франко.
Церемонія відкриття скандального мундіалю вийшла лаконічною. Шоу зайняло менше півгодини. Із цікавого можна виділити хібащо виступ Моргана Фрімена.
Зустріч прийме стадіон Ель-Байт у Ель-Хаурі, збудований спеціально під Чемпіонат світу 2022.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу-відкриття Чемпіонату світу 2022 між Катаром і Еквадором.
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Коментарі(3)
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Gdańsk (Гданьск)
20.11.2022 о 18:10
И VAR купили)) ахаха, клоунада))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 о 18:06
получите!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 о 18:09
вар тоже купили?
Відповісти
0
0

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Анонс матчу Катар - Еквадор 20.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Катар та командою Еквадор проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 20.11.2022
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Катар та командою Еквадор:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Катар, тоді як команда Еквадор залишилася з поразкою . Зіткнення Катар та Еквадор у попередньому футбольному матчі 12.10.2018 закінчилось со счетом: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Sanchez, Felix и Густаво Алфаро розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Катар - Еквадор можна подивитися 20.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Катар - Еквадор, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Катар
Країна: Катар
Тренер: Феликс Санчес Бас

Прошедший поединок команди Катар був зіграний проти Албанія - 09.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Катар.

Команда гостей

Назва: Еквадор
Країна: Эквадор
Тренер: Густаво Альфаро

Прошедший матч команди Еквадор був зіграний проти Японія - 27.09.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Катар - Еквадор онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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