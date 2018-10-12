Катар - Еквадор онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Катар - Еквадор 20.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Катар та командою Еквадор проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 20.11.2022

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Катар та командою Еквадор:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Катар, тоді як команда Еквадор залишилася з поразкою . Зіткнення Катар та Еквадор у попередньому футбольному матчі 12.10.2018 закінчилось со счетом: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Sanchez, Felix и Густаво Алфаро розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Катар - Еквадор можна подивитися 20.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Катар - Еквадор, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Катар

Країна: Катар

Тренер: Феликс Санчес Бас



Прошедший поединок команди Катар був зіграний проти Албанія - 09.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Катар.

Команда гостей

Назва: Еквадор

Країна: Эквадор

Тренер: Густаво Альфаро



Прошедший матч команди Еквадор був зіграний проти Японія - 27.09.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Катар - Еквадор онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат світу та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.