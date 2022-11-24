Бразилія - Сербія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Бразилія та командою Сербія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.
Дата проведення матчу: 24.11.2022
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь между командами Бразилія та командою Сербія:
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Бразилія, тоді як команда Сербія залишилася з поразкою . Зіткнення Сербія та Бразилія у попередньому футбольному матчі 27.06.2018 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Тите и Драган Стойкович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бразилія
Країна: Бразилия
Тренер: Тите
Предыдущий поединок команди Бразилія був зіграний проти Туніс - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.
Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович
Прошедший матч команди Сербія був зіграний проти Бахрейн - 18.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Сербія.
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