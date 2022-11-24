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Бразилія - Сербія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 24 листопада 2022, 21:00 - Lusail Stadium
Головний суддя: Алиреза Фагани
Рейтинг матчу:
Бразилія
0 - 0
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49'
Сербія
Хід матчу
7' Pavlovic, Strahinja
Хто переможе?
107 Користувачів зробило свій вибір
Бразилія
50%
Нічия
22%
Сербія
27%
Цікаві факти
  • Brazil have a winning streak of 7 matches.
  • Brazil haven't lost in their last 15 games.
  • Serbia haven't lost in their last 6 games.
  • Brazil have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Serbia have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Brazil wins 1st half in 87% of their matches, Serbia in 55% of their matches.
  • Brazil wins 87% of halftimes, Serbia wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Brazil.
  • On their last meeting Brazil won by 2 goals.
  • When Brazil leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Serbia leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Serbia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Brazil's performance of the last 5 matches is better than Serbia's.
  • Brazil scores 4 goals when playing at home and Serbia scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Serbia have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бразилія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Сербія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
27.06.2018 - 21:00 Сербія 0 - 2 Завершено Бразилія
Останні матчі - Бразилія
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:30 Бразилія 5 - 1 Завершено Туніс В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:30 Бразилія 3 - 0 Завершено Гана В
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 13:20 Японія 0 - 0 Завершено Бразилія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
02.06.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 4 Завершено Бразилія В
Копа Америка 2021
11.07.2021 - 03:00 Аргентина 1 - 0 Завершено Бразилія П
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Останні матчі - Сербія
Міжнародні товариські матчі 2022
18.11.2022 - 17:30 Бахрейн 1 - 5 Завершено Сербія В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Норвегія 0 - 2 Завершено Сербія В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Сербія 4 - 1 Завершено Швеція В
Лига Наций 2022-2024
12.06.2022 - 21:45 Словенія 2 - 2 Завершено Сербія Н
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швеція 0 - 1 Завершено Сербія В
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Новини команд
Головні події
7'
Pavlovic, Strahinja
Хто переможе?
107 Користувачів зробило свій вибір
Бразилія
50%
Нічия
22%
Сербія
27%
Склади команд
1
Alisson
12
Алекс Сандро
6
Тьяго Сілва
5
Маркіньйос
6
Danilo
18
Карлос Каземiро
10
Неймар
11
Paqueta, Lucas
20
Junior, Vinicius
9
Richarlison
22
Raphinha
32
Milinkovic-Savic, Vanja
4
Нікола Міленковіч
13
Мілош Вельковіч
31
Pavlovic, Strahinja
14
Zivkovic, Andrija
16
Lukic, Sasa
8
Неманья Гудель
25
Mladenovic, Filip
10
Tadic, Dusan
9
Mitrovic, Aleksandar
21
Сергей Мілінковіч-Савіч
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 9
    Richarlison
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 10
    Неймар
    Форвард
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 10
    Tadic, Dusan
    Форвард
  • 9
    Mitrovic, Aleksandar
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
  • 14
    Zivkovic, Andrija
    Півзахисник
  • 16
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 25
    Mladenovic, Filip
  • 4
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 13
    Мілош Вельковіч
    Захисник
  • 31
    Pavlovic, Strahinja
    Захисник
    7
  • 32
    Milinkovic-Savic, Vanja
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тите
  • Драган Стойкович
Статистика матчу
58%
Володіння м'ячем
42%
7
Штрафні
4
4
Фоли
7
ЖК
1
3
Удари в отвір
4
Кутові
Сейви
3
1
Блоковано ударів
1
Удари повз
1
Трансляція
Свисток
Другий тайм розпочато!
Команди видали напрочуд рівний тайм: Бразилія лише одного разу мала можливість забити. Сербія ж провела сильний тайм в обороні, блокуючи практично всі забігання суперників. Найкращий гравець тайму - Тьяго Сілва
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Арбітр додав одну хвилину
45'
Сергій Мілінкович-Савич вирізав пас на Тадича, але той не встиг зреагувати на пас і впустив його
42'
Небезпечний момент
Віні Жуніор забіг до штрафного майданчика Сербії, обікрав Міленковича та пробив. Але серб встиг заблокувати удар
40'
Пакета прострілює до штрафного майданчика Сербії з правого флангу, але там лише захисники суперника
37'
Тадіч подає навіс із правого флангу до штрафного майданчика Бразилії, але Младенович криво б'є головою
35'
Небезпечний момент
Рафінья б'є з межі штрафного майданчика після комбінації бразильців. Воротар Сербії ловить м'яч
32'
Тадіч збив з ніг Алекса Сандро в ідеальному підкаті. Суддя каже грати далі
27'
Небезпечний момент
Тьяго Сілва зробив чарівний пас прямо у воротарську Сербії на Вінісіуса, але Ваня Мілінкович-Савіч встиг збити бразильця
24'
Павлович відібрав м'яч у Рафіньї, що забігав, на лівому фланзі оборони
21'
Неймар пробиває лонгшот з-за кмеж штрафного майданчика Сербії, але потрапляє в захисника суперників
18'
Мітрович зробив перевод на Живковича, але той не зумів обробити м'яч і випустив його за межу поля
14'
Небезпечний момент
Неймар спробував закрутити м'яч у ворота з кутового, але Ваня Мілінкович-Савіч робить сейв
13'
Вінісіус спробував увірватися з лівого флангу до штрафного майданчика Сербії. Його забігання перехопив захисник суперника
10'
Небезпечний момент
Неймар отримав неймовірний пас від Алекса Сандро в центрі штрафного майданчика Сербії, але так і не зумів пробити
7'
Жовта картка
Павлович отримує жовту картку за фол на Неймарі. Він збив його з ніг
3'
Рафінья спробував прострілити з правого флангу, але серби пас перехоплюють
Свисток
Матч розпочато!
Стартовий склад збірної Сербії: Мілінкович-Савіч – Міленкович, Павлович, Велькович – Гудель, Мілінкович-Савич, Лукич, Младенович – Тадич, Митрович, Живкович
Стартовий склад збірної Бразилії: Аліссон - Данило, Тьяго Сілва, Маркіньос, Алекс Сандро - Каземіро, Пакета - Неймар, Рафінья, Віні Жуніор, Рішарлісон
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Бразилії та Сербії.
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Коментарі(1)
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Vlad21 (Украина)
24.11.2022 о 20:58
Бразилия и только Бразилия и никакой-то сербии.
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Анонс матчу Бразилія - Сербія 24.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Бразилія та командою Сербія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 24.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Бразилія та командою Сербія:

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Бразилія, тоді як команда Сербія залишилася з поразкою . Зіткнення Сербія та Бразилія у попередньому футбольному матчі 27.06.2018 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Тите и Драган Стойкович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бразилія - Сербія можна подивитися 24.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Бразилія - Сербія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бразилія
Країна: Бразилия
Тренер: Тите

Предыдущий поединок команди Бразилія був зіграний проти Туніс - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.

Команда гостей

Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович

Прошедший матч команди Сербія був зіграний проти Бахрейн - 18.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Сербія.

Слідкуйте за результатами матчу Бразилія - Сербія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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