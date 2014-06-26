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Португалія - Гана онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 24 листопада 2022, 18:00 - Stadium 974
Головний суддя: Исмаил Эльфат
Рейтинг матчу:
Португалія
0 - 0
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44'
Гана
Хід матчу
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
54%
Нічия
23%
Гана
24%
Цікаві факти
  • Portugal wins 1st half in 66% of their matches, Ghana in 15% of their matches.
  • Portugal wins 66% of halftimes, Ghana wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Portugal.
  • On their last meeting Portugal won by 1 goals.
  • When Portugal leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ghana leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Portugal is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ghana is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Portugal scores 2.5 goals when playing at home and Ghana scores 0.57 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Португалія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Гана
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
26.06.2014 - 19:00 Португалія 2 - 1 Завершено Гана
Останні матчі - Португалія
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 20:45 Португалія 4 - 0 Завершено Нігерія В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Португалія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Чехія 0 - 4 Завершено Португалія В
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалія 4 - 0 Завершено Швейцарія В
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Останні матчі - Гана
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 12:00 Гана 2 - 0 Завершено Швейцарія В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:30 Бразилія 3 - 0 Завершено Гана П
Кубок Африки 2022
18.01.2022 - 21:00 Гана 2 - 3 Завершено Коморські острови П
Кубок Африки 2022
14.01.2022 - 21:00 Габон 1 - 1 Завершено Гана Н
Кубок Африки 2022
10.01.2022 - 18:00 Марокко 1 - 0 Завершено Гана П
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Новини команд
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
54%
Нічия
23%
Гана
24%
Склади команд
99
Costa, Diogo
13
Guerreiro, Raphael
15
Pereira, Danilo
4
Рубен Діаш
20
Cancelo, Joao
18
Рубен Невеш
25
Otavio
20
Silva, Bernardo
11
Felix, Joao
7
Крiштiану Роналду
8
Fernandes, Bruno
1
Zigi, Lawrence Ati
36
Seidu, Alidu
24
Александр Джіку
18
Amartey, Daniel
22
Salisu, Mohammed
17
Baba, Rahman
5
Partey, Thomas
26
Abdul Samed, Salis
20
Kudus, Mohammed
24
Андре Айю
19
Iньякi Вiльямс
Стартовий склад
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 25
    Otavio
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 13
    Guerreiro, Raphael
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 24
    Андре Айю
    Форвард
  • 19
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 26
    Abdul Samed, Salis
    Півзахисник
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 36
    Seidu, Alidu
    Захисник
  • 24
    Александр Джіку
    Захисник
  • 18
    Amartey, Daniel
    Півзахисник
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 17
    Baba, Rahman
  • 1
    Zigi, Lawrence Ati
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фернанду Сантуш
  • Отто Аддо
Статистика матчу
9
Штрафні
6
6
Фоли
9
69%
Володіння м'ячем
31%
3
Удари повз
2
Блоковано ударів
3
Кутові
2
2
Удари в отвір
Сейви
2
Трансляція
42'
Роналду обігрався з партнером в стіночку і зміг пробити лівою з меж штрафного, проте влучив у захисника.
38'
Два кутових поспіль подали ганці, але до небезпеки вони не призвели.
35'
Інфо
5:0 за ударами на даний момент.
33'
Цього разу Фернандеш подав зі стандарту краще - португальці заробили кутовий. Після його розіграшу Аті-Зігі забрав навіс до рук.
31'
Забив гол Роналду, але у боротьбі за м'яч сфолив.
31'
Довго готувалися до стандарту номінальні господарі, проте Фернандеш віддав дуже невдалий пас.
28'
Фелікс пробив у дотик з прострілу Сілви, проте удар полетів значно вище воріт.
25'
Отавіу закинув у штрафну на Фернандеша, але Бруно був під опікою відразу двох опонентів і не зміг дотягнутися до м'яча.
23'
Фелікс віддав дуже неточну передачу з-за меж штрафного, закинувши за ворота.
22'
Вільямс класно відкривався між центральними захиснкиами португальців, але Кудус віддав жахливу передачу. Втрачений момент.
18'
Португальці більше працюють з м'ячем. Поки на відстані від воріт.
16'
Довге закидання на Іньякі Вільямса, але ганський нападник не зміг прийняти м'яч.
13'
Небезпечний момент
Як ж високо вистрибнув Роналду! Кріштіану пробив головою, ледь не на метр вигравши верхову боротьбу у Салісу, проте м'яч полетів праворуч від воріт.
13'
Геррейро гостро прострілював у центр штрафного, проте захисники вибили м'яч. Дуже високо грає лівий захисник португальців.
10'
Небезпечний момент
Ганці втратили м'яч на своїй половині поля, що призвело до ближньої дуелі Роналду з голкіпером, але Аті-Зігі прекрасно зіграв у двобої, перекривши шлях м'ячу.
Інфо
Ох колоритно виглядають фани Гани на трибунах. Режисер трансляції постійно на цьому акцентує.
5'
Подача від кутового призвела до неточного удару Отавіу з підбирання.
4'
Закидання не лівий фланг на Геррейро завершилося заробленим кутовим для Португалії.
Свисток
Матч розпочався!
Гана: Аті-Зігі - Сейду, Джіку, Амарті, Салісу, Баба - Кудус, Партей, Самед, А. Аю - І. Вільямс.
Португалія: Кошта - Канселу, Діаш, Перейра, Геррейро - Невеш - Сілва, Фернандеш - Отавіу, Роналду, Фелікс.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу групового етапу Чемпіонату світу-2022, в якому Португалія зіграє з Ганою.
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Анонс матчу Португалія - Гана 24.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Португалія та командою Гана проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Stadium 974.

Дата проведення матчу: 24.11.2022
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Португалія та командою Гана:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Гана залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Гана у попередньому футбольному матчі 26.06.2014 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фернанду Сантуш и Отто Аддо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Гана можна подивитися 24.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Португалія - Гана, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший поединок команди Португалія був зіграний проти Нігерія - 17.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Гана
Країна: Гана
Тренер: Отто Аддо

Предыдущий матч команди Гана був зіграний проти Швейцарія - 17.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Гана.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Гана онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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