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Німеччина - Японія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 23 листопада 2022, 15:00 - Международный стадион Халифа
Головний суддя: Barton, Ivan
Рейтинг матчу:
Німеччина
0 - 0
Оновити
32'
Японія
Хід матчу
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
44%
Нічия
24%
Японія
32%
Цікаві факти
  • Japan haven't lost in their last 5 games.
  • Germany have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Japan have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Germany wins 1st half in 33% of their matches, Japan in 42% of their matches.
  • Germany wins 33% of halftimes, Japan wins 42%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Japan leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • Japan's performance of the last 5 matches is better than Germany's.
  • Germany scores 2 goals when playing at home and Japan scores 2 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Німеччина
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Англія 3 - 3 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Німеччина 0 - 1 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Угорщина 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Німеччина 1 - 1 Завершено Англія Н
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Останні матчі - Японія
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 15:40 Японія 1 - 2 Завершено Канада П
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:55 Японія 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 15:25 Японія 2 - 0 Завершено США В
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 13:20 Японія 0 - 0 Завершено Brazil Н
Міжнародні товариські матчі 2021
11.06.2021 - 13:25 Японія 1 - 0 Завершено Сербія В
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Новини команд
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
44%
Нічия
24%
Японія
32%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
22
Raum, David
23
Schlotterbeck, Nico
22
Антоніо Рюдігер
25
Ніклас Зюле
21
Ілкай Гюндоган
6
Kimmich, Joshua
10
Gnabry, Serge
42
Musiala, Jamal
25
Томас Мюллер
29
Havertz, Kai
21
Gonda, Shuichi
19
Хірокі Сакаї
22
Yoshida, Maya
4
Itakura, Ko
5
Nagatomo, Yuto
3
Ватару Ендо
17
Tanaka, Ao
39
Ito, Junya
15
Kamada, Daichi
14
Take
38
Maeda, Daizen
Стартовий склад
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 10
    Gnabry, Serge
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 22
    Raum, David
  • 23
    Schlotterbeck, Nico
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 38
    Maeda, Daizen
    Форвард
  • 39
    Ito, Junya
    Півзахисник
  • 15
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 14
    Take
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 17
    Tanaka, Ao
    Півзахисник
  • 19
    Хірокі Сакаї
    Захисник
  • 22
    Yoshida, Maya
    Захисник
  • 4
    Itakura, Ko
  • 5
    Nagatomo, Yuto
    Захисник
  • 21
    Gonda, Shuichi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hans-Dieter
  • Хаджим Мориясу
Статистика матчу
89%
Володіння м'ячем
11%
1
Кутові
1
1
Блоковано ударів
2
Штрафні
2
1
Офсайди
1
1
Удари в отвір
1
Удари повз
Сейви
1
1
Фоли
1
Трансляція
32'
Пенальті для збірної Німеччини! Раум отримав м'яч у воротарській Японії, і його повалив воротар суперника
30'
Небезпечний момент
Збірна Німеччини завдала три удари поспіль зі штрафного суперника, але японці заблокували кожен
27'
Небезпечний момент
Гнабрі віддає пас на Гюндогана, і той завдає лонгшот. Проте воротар суперника бере удар
23'
Хаверц спробував прострілити до центру штрафного збірної Японії, але його пас заблокували
20'
Офсайд
Кімміх пробиває після скидки від Гюндогана з кордону штрафного майданчика. Ілкай був в офсайді
17'
Небезпечний момент
Рюдігер пробиває головою після подачі кутового. М'яч пролітає у сантиметрах від воріт Японії
14'
Кімміх пробиває з-за меж штрафного майданчика Японії, але його удар відразу блокують
11'
Раум подає навіс з лівого флангу до штрафної збірної Японії, але захисники суперника відразу ж виносять м'яч
8'
Офсайд
Маеда забиває після прострілу Іто з правого флангу. На жаль, Дайзен потрапив до офсайду
7'
Невдалий пас від Мюллера на хід Хаверцу. Той не зумів наздогнати м'яч навіть біля лицевої лінії
3'
Рюдігер перехопив пас на Маеду у самого штрафного збірної Німеччини
Свисток
Матч розпочато!
Запасні: Кавасіма, Шмідт, Ямане, Танігучі, Сібасакі, Доан, Мітома, Мінаміно, Моріта, Томіясу, Асано, Матіно, Уеда, Сома, Х. Іто.
Японія: Гонда — Сакаї, Йосіда, Ітакура, Нагатомо — Ендо, Танака — Д. Іто, Камада, Кубо — Маеда.
Запасні: Трапп, тер Штеген, Гінтер, Керер, Горецка, Фюллькруг, Гьотце, Клостерманн, Брандт, Гофманн, Сане, Гюнтер, Адеємі, Белла-Котчап, Мукоко.
Німеччина: Ноєр — Зюле, Рюдігер, Шлоттербек, Раум — Кімміх, Гюндоган — Мюллер, Мусіала, Гнабрі — Гаверц.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іван Бартон (Сальвадор) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи E. На полі стадіону Ель-Тумама (Доха, Катар) зіграють Німеччина та Японія.
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Анонс матчу Німеччина - Японія 23.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Німеччина та командою Японія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 23.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hans-Dieter и Хаджим Мориясу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Японія можна подивитися 23.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Японія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший поединок команди Німеччина був зіграний проти Англія - 26.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Японія
Країна: Япония
Тренер: Хадзиме Мориясу

Предыдущий матч команди Японія був зіграний проти Канада - 17.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Канада.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Японія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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