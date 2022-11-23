Німеччина - Японія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Німеччина та командою Японія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Международный стадион Халифа.
Дата проведення матчу: 23.11.2022
Час початку матчу: 15:00
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hans-Dieter и Хаджим Мориясу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший поединок команди Німеччина був зіграний проти Англія - 26.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Японія
Країна: Япония
Тренер: Хадзиме Мориясу
Предыдущий матч команди Японія був зіграний проти Канада - 17.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Канада.
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