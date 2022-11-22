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Франція - Австралія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 22 листопада 2022, 21:00 - Al Janoub Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Виктор Гомес
Рейтинг матчу:
Франція
До початку
00 : 00 : 00
Австралія
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Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Франція
56%
Нічия
22%
Австралія
22%
Цікаві факти
  • Australia have a winning streak of 5 matches.
  • Australia have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • France wins 1st half in 12% of their matches, Australia in 33% of their matches.
  • France wins 12% of halftimes, Australia wins 33%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 1 goals.
  • When France leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Australia leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When France is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Australia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Australia's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • France scores 2 goals when playing at home and Australia scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Франція
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Австралія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
16.06.2018 - 13:00 Франція 2 - 1 Завершено Австралія
Останні матчі - Франція
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Австрія В
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Франція 0 - 1 Завершено Хорватія П
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Австрія 1 - 1 Завершено Франція Н
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Франція Н
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Останні матчі - Австралія
Міжнародні товариські матчі 2022
25.09.2022 - 06:00 Нова Зеландія 0 - 2 Завершено Австралія В
Міжнародні товариські матчі 2022
22.09.2022 - 13:00 Австралія 1 - 0 Завершено Нова Зеландія В
Міжнародні товариські матчі 2019
05.09.2019 - 16:30 Грузія 0 - 0 Завершено Австралія Н
Міжнародні товариські матчі 2019
05.09.2019 - 16:15 Австралія 2 - 2 Завершено Грузія Н
Міжнародні товариські матчі 2019
11.06.2019 - 15:15 Австралія 1 - 1 Завершено Іран Н
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Новини команд
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Франція
56%
Нічия
22%
Австралія
22%
LIVE
Трансляція матчу Франція - Австралія
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Стартовий склад Франції: Льоріс - Ернандес, Упамекано, Конате, Павар - Чуамені - Рабіо, Грізманн - Мбаппе, Жиру, Дембеле.
Запасні: Ареоля, Манданда - Варан, Верету, Гендузі, Дісасі, Ернандес, Камавінга, Коло Муані, Коман, Кунде, Саліба, Тюрам, Фофана.
Інфо
Стартовий склад Австралії: Раян - Бехич, Роулс, Суттар, Еткінсон - Муй - Ірвін, Макгрі - Гудвін, Дюк, Лекі.
Запасні: Вукович, Редмейн - Баккус, Девлін, Дегенек, Денг, Каммінгс, Карачич, Кінг, Куол, Мабіл, Макларен, Райт, Тіліо, Хрустич.
Перший матч групи D Данія – Туніс завершився нульовою нічиєю.
Гра відбудеться на стадіоні Аль-Джануб у Аль-Вакрі. Початок – о 21:00 за київським часом.
Серйозне випробування для колектива Грема Арнольда. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу першого раунду групового етапу Чемпіонату світу 2022 між збірними Франції та Австралії.
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Коментарі(1)
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Ruslan29041994 (Сумы )
22.11.2022 о 11:29
Франция выиграет
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Мексика Мексика 0 Польща Польща 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Данія Данія 0 Туніс Туніс 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Аргентина Аргентина 1 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 2 Завершено 21:00 - Вчора США США 1 Уельс Уельс 1 Завершено 18:00 - Вчора Сенегал Сенегал 0 Нідерланди Нідерланди 2

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Анонс матчу Франція - Австралія 22.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Франція та командою Австралія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 22.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Франція та командою Австралія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Австралія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Австралія у попередньому футбольному матчі 16.06.2018 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Австралія можна подивитися 22.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Франція - Австралія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий матч команди Франція був зіграний проти Данія - 25.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Данія.

Команда гостей

Назва: Австралія
Країна: Австралия
Тренер: Грэм Арнольд

Прошедший матч команди Австралія був зіграний проти Нова Зеландія - 25.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Австралія.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Австралія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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