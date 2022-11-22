Франція - Австралія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Франція - Австралія 22.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Франція та командою Австралія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 22.11.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Франція та командою Австралія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Австралія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Австралія у попередньому футбольному матчі 16.06.2018 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Предыдущий матч команди Франція був зіграний проти Данія - 25.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Данія.

Команда гостей

Назва: Австралія

Країна: Австралия

Тренер: Грэм Арнольд



Прошедший матч команди Австралія був зіграний проти Нова Зеландія - 25.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Австралія.

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