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Данія - Туніс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 22 листопада 2022, 15:00 - Education City Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сесар Артуро Рамос
Рейтинг матчу:
Данія
До початку
00 : 00 : 00
Туніс
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Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Данія
42%
Нічия
29%
Туніс
29%
Цікаві факти
  • Denmark wins 1st half in 50% of their matches, Tunisia in 33% of their matches.
  • Denmark wins 50% of halftimes, Tunisia wins 33%.
  • When Denmark leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Tunisia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Denmark is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Tunisia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Tunisia's performance of the last 5 matches is better than Denmark's.
  • Denmark scores 1.75 goals when playing at home and Tunisia scores 0.89 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Данія
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Хорватія 2 - 1 Завершено Данія П
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Австрія В
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Данія 0 - 1 Завершено Хорватія П
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 23:15 Австрія 1 - 2 Завершено Данія В
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Останні матчі - Туніс
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:30 Brazil 5 - 1 Завершено Туніс П
Кубок Африки 2022
29.01.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 1 - 0 Завершено Туніс П
Кубок Африки 2021/2022
23.01.2022 - 21:00 Нігерія 0 - 1 Завершено Туніс В
Кубок Африки 2022
20.01.2022 - 21:00 Гамбія 1 - 0 Завершено Туніс П
Кубок Африки 2022
16.01.2022 - 18:00 Туніс 4 - 0 Завершено Мавританія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Данія
42%
Нічия
29%
Туніс
29%
LIVE
Трансляція матчу Данія - Туніс
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Головною зіркою цієї збірної Тунісу є досвідчений 31-річний нападник Вахбі Хазрі, для якого цей турнір цілком може стати заключним у кар'єрі.
Інфо
Туніс (запасні):Ассен, Бальбулі,Бен Саїд, Ромдан, Гандрі, Жазірі, Іфа, Кешріда, Маалул, Межбрі, Сассі, Сліті, Хазрі, Хеніссі, Шаалалі
Інфо
Туніс (стартовий склад): Дамен - Тальбі, Меріах, Бронн, Дрегер, Скірі, Лаїдуні, Абді, Бен Сліман, Мсакні, Жебалі
Інфо
Данія (запасні): О.Крістенсен, Реннов, Ба, Бретвейт, Васс, Вінд, Дамсгорд, Єнсен, Корнеліус,Нельссон, Ліндстрем, Поульсен, Сков, Стрюгер Ларсен
Інфо
Данія (стартовий склад): Шмайхель - Андерсен, Делейні, Дольберг, К'єр, Еріксен, А. Крістенсен, Р.Крістенсен, Мехле, Ольсен, Хойб'єрг
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу групи D чемпіонату світу, у якому Данія гратиме з Тунісом. Гра розпочнеться о 15:00.
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Коментарі(1)
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Ruslan29041994 (Сумы )
22.11.2022 о 11:27
Дания выиграет
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Останні матчі
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Анонс матчу Данія - Туніс 22.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Данія та командою Туніс проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 22.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Данія - Туніс можна подивитися 22.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Данія - Туніс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Данія
Країна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Предыдущий поединок команди Данія був зіграний проти Франція - 25.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Данія.

Команда гостей

Назва: Туніс
Країна: Тунис
Тренер: Джалель Кадри

Предыдущий поединок команди Туніс був зіграний проти - 27.09.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Данія - Туніс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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