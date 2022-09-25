Данія - Туніс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Данія - Туніс 22.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Данія та командою Туніс проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 22.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Данія

Країна: Дания

Тренер: Каспер Хьюмланд



Предыдущий поединок команди Данія був зіграний проти Франція - 25.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Данія.

Команда гостей

Назва: Туніс

Країна: Тунис

Тренер: Джалель Кадри



Предыдущий поединок команди Туніс був зіграний проти - 27.09.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди .

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