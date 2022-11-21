Аргентина - Саудівська Аравія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Аргентина та командою Саудівська Аравія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Lusail Iconic Stadium.
Дата проведення матчу: 22.11.2022
Час початку матчу: 12:00
Для здобуття перемоги тренери команд Скалони, Лионель и Ренар, Эрве розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони
Предыдущий матч команди Аргентина був зіграний проти ОАЕ - 16.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.
Назва: Саудівська Аравія
Країна: Саудовская Аравия
Тренер: Эрве Ренар
Прошедший матч команди Саудівська Аравія був зіграний проти Хорватія - 16.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.
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