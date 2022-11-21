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Аргентина - Саудівська Аравія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 22 листопада 2022, 12:00 - Lusail Iconic Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Аргентина
1 - 0
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перерыв
Саудівська Аравія
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Хід матчу
10' Лiонель Мессi
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
56%
Нічия
22%
Саудівська Аравія
22%
Цікаві факти
  • Argentina have a winning streak of 5 matches.
  • Argentina haven't lost in their last 36 games.
  • Saudi Arabia haven't lost in their last 5 games.
  • Argentina have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Argentina have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Argentina wins 1st half in 100% of their matches, Saudi Arabia in 20% of their matches.
  • Argentina wins 100% of halftimes, Saudi Arabia wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Argentina leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Saudi Arabia leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Saudi Arabia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In World Cup, Argentina has better performance than Saudi Arabia.
  • Argentina's performance of the last 5 matches is better than Saudi Arabia's.
  • Argentina scores 3 goals when playing at home and Saudi Arabia scores 0.33 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Аргентина
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 17:30 ОАЕ 0 - 5 Завершено Аргентина В
Міжнародні товариські матчі 2022
28.09.2022 - 03:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Jamaica В
Міжнародні товариські матчі 2022
24.09.2022 - 03:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Гондурас В
Фіналіссіма 2022-2024
01.06.2022 - 21:45 Італія 0 - 3 Завершено Аргентина В
Копа Америка 2021
11.07.2021 - 03:00 Аргентина 1 - 0 Завершено Brazil В
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Останні матчі - Саудівська Аравія
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 0 - 1 Завершено Хорватія П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 1 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2022
26.10.2022 - 17:30 Саудівська Аравія 1 - 1 Завершено Албанія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:00 Саудівська Аравія 0 - 0 Завершено США Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:00 Еквадор 0 - 0 Завершено Саудівська Аравія Н
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Головні події
ГООЛ! Лiонель Мессi
10'
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
56%
Нічия
22%
Саудівська Аравія
22%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
3
Tagliafico, Nicolas
30
Ніколас Отаменді
17
Romero, Cristian
26
Molina, Nahuel
32
Paredes, Leandro
7
Родрiго де Пауль
24
Gomez, Papu
30
Лiонель Мессi
22
Анхель Ді Марія
22
Martinez, Lautaro
21
Al Owais, Mohammed Khalil
66
Abdulhamid, Saud
17
Al Tambakti, Hassan
5
Al Bulayhi, Ali
13
Al Shahrani, Yasir
11
Al-Shehri, Saleh
23
Kanno, Mohamed
26
Al Malki, Abdulelah
29
Al Dawsari, Salem
7
Al Faraj, Salman
9
Al Birakan, Firas
Стартовий склад
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 24
    Gomez, Papu
    Форвард
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
    10
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 32
    Paredes, Leandro
  • 7
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 3
    Tagliafico, Nicolas
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 26
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 9
    Al Birakan, Firas
    Форвард
  • 7
    Al Faraj, Salman
    Півзахисник
  • 11
    Al-Shehri, Saleh
    Форвард
  • 23
    Kanno, Mohamed
    Півзахисник
  • 26
    Al Malki, Abdulelah
    Півзахисник
  • 29
    Al Dawsari, Salem
    Форвард
  • 66
    Abdulhamid, Saud
    Захисник
  • 17
    Al Tambakti, Hassan
    Захисник
  • 5
    Al Bulayhi, Ali
    Захисник
  • 13
    Al Shahrani, Yasir
    Захисник
  • 21
    Al Owais, Mohammed Khalil
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Скалони, Лионель
  • Ренар, Эрве
Статистика матчу
57%
Володіння м'ячем
43%
2
Удари в отвір
7
Штрафні
11
Сейви
1
4
Фоли
7
2
Кутові
1
7
Офсайди
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Аргентина - Саудівська Аравія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45'
Арбітр додає п'ять хвилин
43'
Небезпечний момент
Де Пауль пробиває з кордону штрафного після скидки від партнера. На жаль, сильно вище воріт
41'
Небезпечний момент
Мессі не зумів пробити після навісу від Ді Марії у штрафний майданчик суперника. Захисник аварійців вибив м'яч
38'
Капітан збірної Саудівської Аравії отримав травму та лежить на газоні
35'
Офсайд
Лаутаро знову вривається у штрафний майданчик, обіграє воротаря і забиває у порожні ворота. Але знову у нього знаходять офсайд
31'
Де Пауль збиває Канно біля штрафного майданчика Аргентини. Стандарт для аравійців
28'
Офсайд
Лаутаро обігрує воротаря суперника та забиває після асиста від Родріго Де Пауля. Але Мартінес опинився в офсайді
25'
Отаменді отримав по ногах під час спроби відбору м'яча у гравця суперника. Він лежить на газоні
23'
Офсайд
Мессі забиває після навісу від Тальяфіко за спини захисників суперника. Лео, на жаль, потрапив до офсайду
21'
Алехандро Гомес б'є з-за меж штрафного майданчика після передачі від Де Пауля. Знов вище воріт
19'
Офсайд
Лаутаро пробиває зі штрафного аравійців, сильно вище воріт. До того ж Мартінес потрапив до офсайду
16'
Тальяфіко збиває з ніг у боротьбі капітан збірної суперника. Без порушення
13'
Ді Марія отримує навіс на правому фланзі, але не справляється з м'ячем і впускає його за кордон
10'
Гоооол!!!
Мессі забиває з пенальті. Воротар аравійців не вгадав кут
7'
Де Пауля повалили у штрафному майданчику Саудівської Аравії при подачі кутового. Пенальті для Аргентини
5'
Кутовий
Алехандро Гомес заробляє кутовий у боротьбі біля кутового прапорця
2'
Небезпечний момент
Мессі пробиває з центру штрафного суперника після скидки від Лаутаро. Воротар Саудівської Аравії витягує
Матч розпочато!
Стартовий склад збірної Саудівської Аравії: Аль-Овайс – Абдельхамід, Томбакті, Аль-Булайхі, Аль-Шахрані – Канно, Аль-Малки, Аль-Фарадж – Аль-Брейкан, Аль-Шехрі, Аль-Досарі
Стартовий склад збірної Аргентини: Еміліано Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес – Ді Марія, Мессі, Алехандро Гомес – Лаутаро Мартінес
Доброго дня, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Аргентини та Саудівської Аравії.
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Коментарі(1)
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Ruslan29041994 (Сумы )
22.11.2022 о 11:26
Аргентина выиграет
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Анонс матчу Аргентина - Саудівська Аравія 22.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Аргентина та командою Саудівська Аравія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Lusail Iconic Stadium.

Дата проведення матчу: 22.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд Скалони, Лионель и Ренар, Эрве розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аргентина - Саудівська Аравія можна подивитися 22.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Аргентина - Саудівська Аравія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони

Предыдущий матч команди Аргентина був зіграний проти ОАЕ - 16.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Команда гостей

Назва: Саудівська Аравія
Країна: Саудовская Аравия
Тренер: Эрве Ренар

Прошедший матч команди Саудівська Аравія був зіграний проти Хорватія - 16.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Слідкуйте за результатами матчу Аргентина - Саудівська Аравія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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