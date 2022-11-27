Іспанія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Іспанія - Німеччина 27.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Іспанія та командою Німеччина проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 27.11.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Іспанія та командою Німеччина:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Німеччина залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 17.11.2020 закінчилось с таким счетом: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія

Країна: Испания

Тренер: Луис Энрике



Прошедший поединок команди Іспанія був зіграний проти Коста-Рика - 23.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Прошедший матч команди Німеччина був зіграний проти Японія - 23.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Японія.

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