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Іспанія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 27 листопада 2022, 21:00 - Al Bayt Stadium
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Іспанія
До початку
00 : 00 : 00
Німеччина
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
42%
Нічия
24%
Німеччина
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Spain and Germany is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Spain have won 4 times, there have been 3 draws while Germany have won 1 times. The goal difference is 14-5 in favour of Spain.
  • Spain have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Spain wins 1st half in 60% of their matches, Germany in 40% of their matches.
  • Spain wins 60% of halftimes, Germany wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 6 goals.
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Germany leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Spain is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Germany is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Germany's.
  • Spain have lost just 1 of their last 5 games against Germany (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Spain won 2, Germany won 1, 2 draws.
  • Spain scores 1.8 goals in a match against Germany and Germany scores 0.6 goals against Spain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spain and Germany is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Spain and Germany is 1.
  • Spain scores 3 goals when playing at home and Germany scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • Spain have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
3
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Німеччина
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Іспанія 6 - 0 Завершено Німеччина
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Німеччина 1 - 1 Завершено Іспанія
Євро U-21 2019/2020
30.06.2019 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Німеччина
Контрольные матчи сборной 2017/2018
23.03.2018 - 21:45 Німеччина 1 - 1 Завершено Іспанія
Останні матчі - Іспанія
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 18:00 Іспанія 7 - 0 Завершено Коста-Рика В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Португалія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 2 Завершено Швейцарія П
Лига Наций 2022-2024
12.06.2022 - 21:45 Іспанія 2 - 0 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцарія 0 - 1 Завершено Іспанія В
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Останні матчі - Німеччина
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 15:00 Німеччина 1 - 2 Завершено Японія П
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Англія 3 - 3 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Німеччина 0 - 1 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Угорщина 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
42%
Нічия
24%
Німеччина
34%
Трансляція
Команди вже вийшли на поле. Лунають гімни.
Інфо
Німеччина (запасні): тер Штеген, Трапп, Адеємі, Белла-Кочап, Брандт, Гаверц, Гантер, Гетце, Гінтер, Гофманн, Клостерманн, Мукоко, Сане, Фуллькруг, Шлоттербек
Інфо
Німеччина (стартовий склад):Ноєр - Гнабрі, Горецка, Гюндоган, Зюле, Рюдігер, Раум, Керер, Кімміх, Мусіала, Мюллер
Інфо
Іспанія (запасні): Раяд, Санчес, Аспілікуета, Вільямс, Бальде, Гарсія, Гільямон, Коке, Льоренте, Мората, Піно, Солер, Сарабія, Торрес П., Фаті
Інфо
Іспанія (стартовий склад): Сімон - Альба, Асенсіо, Бускетс, Гаві, Карвахаль, Ляпорт, Ольмо, Торрес, Педрі, Родрі
Інфо
Німцям точно не захочеться згадувати їхню останню зустріч з Іспанією - у 2020 році в рамках Ліги націй "Червона фурія" перемогла 6:0.
Інфо
Німеччина у першому турі розчарувала грою проти Японії (1:2). Натомість Іспанія знищила Коста-Ріку (7:0). Бумдестім у цьому матчі не має права програвати.
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу другого туру ЧС між збірними Іспанії та Німеччини. Центральна гра ігрового дня розпочнеться о 21:00.
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Хорватія Хорватія 4 Канада Канада 1 Завершено 17:15 - Сьогодні Ньюпорт Каунті Ньюпорт Каунті 1 Derby County Derby County 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Бельгія Бельгія 0 Марокко Марокко 2 Завершено 14:00 - Сьогодні Зоря Зоря 1 ФК Минай ФК Минай 1 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Львів ФК Львів 0 Колос Колос 1

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Анонс матчу Іспанія - Німеччина 27.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Іспанія та командою Німеччина проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Іспанія та командою Німеччина:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Німеччина залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 17.11.2020 закінчилось с таким счетом: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Німеччина можна подивитися 27.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Німеччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший поединок команди Іспанія був зіграний проти Коста-Рика - 23.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команди Німеччина був зіграний проти Японія - 23.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Японія.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Німеччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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