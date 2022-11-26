  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бельгія - Марокко Дивитися онлайн
У тренді

Бельгія - Марокко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 27 листопада 2022, 15:00 - Al-Thumama Stadium
Головний суддя: Сесар Артуро Рамос
Рейтинг матчу:
Бельгія
0 - 0
Оновити
перерыв
Марокко
Хід матчу
28' Onana, Amadou Mvom
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
45%
Нічия
29%
Марокко
26%
Цікаві факти
  • Morocco haven't lost in their last 7 games.
  • Morocco have kept a clean sheet in 6 matches in a row.
  • Belgium wins 1st half in 40% of their matches, Morocco in 42% of their matches.
  • Belgium wins 40% of halftimes, Morocco wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Morocco.
  • On their last meeting Morocco won by 3 goals.
  • When Belgium leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Morocco leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Belgium is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Morocco is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Morocco's performance of the last 5 matches is better than Belgium's.
  • Belgium scores 2.6 goals when playing at home and Morocco scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Бельгія
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 21:00 Бельгія 1 - 0 Завершено Канада В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 0 Завершено Бельгія П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Бельгія 2 - 1 Завершено Уельс В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Польща 0 - 1 Завершено Бельгія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 1 Завершено Бельгія Н
Показати більше
Останні матчі - Марокко
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 18:00 Марокко 3 - 0 Завершено Грузія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 22:00 Paraguay 0 - 0 Завершено Марокко Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 22:00 Марокко 2 - 0 Завершено Chile В
Міжнародні товариські матчі 2022
02.06.2022 - 02:30 США 3 - 0 Завершено Марокко П
Показати більше
Новини команд
Головні події
Onana, Amadou Mvom
28'
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
45%
Нічия
29%
Марокко
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 23
    Міші Батшуайї
    Форвард
  • 16
    Торган Азар
    Півзахисник
  • 10
    Еден Азар
    Форвард
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 18
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
    28
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 14
    Ян Вертонґен
    Захисник
  • 23
    Тобі Алдервейрелд
    Воротар
  • 24
    Томас Меньє
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 22
    Хакім Зієш
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 17
    Boufal, Sofiane
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Півзахисник
  • 19
    Amallah, Selim
    Півзахисник
  • 34
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 26
    Saiss, Romain
    Півзахисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
  • 12
    Munir
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Мартинес
  • Regragui, Walid
Статистика матчу
2
Удари в отвір
8
Штрафні
6
6
Кутові
Сейви
2
4
Фоли
7
69%
Володіння м'ячем
31%
2
Удари повз
3
2
Блоковано ударів
1
ЖК
2
Офсайди
1
Трансляція
Свисток
Хоч і було додано всього одна хвилина (що не властиво цьому ЧС), команди переграли в першому таймі чотири (властиво). Перерва!
45+4'
Офсайд
Після перегляду VAR арбітри скасовують взяття воріт. У одного з гравців збірної Марокко був зафіксований мінімальний офсайд. Саме цей футболіст заважав Куртуа відбити удар-подачу Зієша.
Інфо
Тим часом було додано всього одну хвилину.
45+2'
Небезпечний момент
ГООООЛ! Марокко забиває у роздягальню! Зієш подав зі стандарту з правого флангу, а м'яч залетів у ворота. Куртуа був дезорієнтований.
43'
Інфо
Володіння м'ячем 68%:32%.
41'
Меньє розрізною передачею вперед знову намагався знайти Батшуаї, проте цього разу віддав занадто сильно.
39'
Небезпечний момент
Де Брюйне з гострого кута зі стандарту прямим ударом пробив трохи вище воріт - м'яч опустився на сітку воріт.
36'
Кутовий
Мунір кулаками вибив подачу Торгана Азара. Це був шостий кутовий збірної Бельгії.
35'
Хакімі підключився до атаки, відкрився під забігання у штрафну і потужно пробив з кількох метрів - м'яч полетів вище воріт.
32'
Меньє намагався прострілом знайти Батшуаї, проте голкіпер перервав політ м'яча.
29'
Марокканці теж використали домашню заготовку при виконанні стандарту і теж невдало.
28'
Жовта картка
Онана грубо зіграв ліктем у верховій боротьбі, за що отримав жовту. Це вже друге попередження для нього на турнірі - він пропустить наступну гру збірної Бельгії на ЧС.
28'
Хакімі головою скинув під удар Амалла, а постріл того після рикошету полетів значно вище воріт.
25'
Офсайд
Зієш заліз в офсайд.
23'
Куртуа на хибному замасі поклав на газон Ен-Несірі. Небезпечно, але красиво.
21'
Зієш пробив з метрів 23-х - м'яч пролетів понад воротами.
19'
Меньє пробив з-за меж штрафного, але удар вийшов прямо у руки голкіперу.
17'
Голкіпер марокканців Мунір невдало вийшов з воріт під час подачі суперників від кутового, але бельгійці цим не скористалися.
16'
Бельгійці намагалися застосувати домашню заготовку при розіграші стандарту, але удар був заблокований номінальними гостями.
Інфо
До речі, основний голкіпер збірної Марокко Яссін Бону травмувався на передматчевій розминці. Його в старті замінив Мунір.
12'
Де Брюйне заробив стандарт на правому фланзі, сам і подав, але марокканці чудово зіграла на другому поверсі.
7'
Кутовий
Два поспіль кутових бельгійців, проте жодної небезпеки для воріт Марокко. Для розігріву.
5'
Небезпечний момент
Батшуаї вивели на хорошу ударну позицію, але його постріл парирував голкіпер.
2'
Зієш подав прямо у руки Куртуа.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
У першому турі Бельгія перемогла Канаду (1:0) і завдяки цьому лідирує у квартеті F, а Марокко зіграв в нульову нічию проти Хорватії, що дає змогу посідати третє місце.
Марокко: Бону – Хакімі, Агерд, Саїс, Мазраві – Унахі, Амрабат, Амалла – Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.
Бельгія: Куртуа – Меньє, Алдервейрелд, Вертонген – Кастань, Онана, Вітсель, Т. Азар – де Брюйне, Е. Азар – Бачуай.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстовий онлайн матчу другого туру Чемпіонату світу між Бельгією та Марокко.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Львів ФК Львів 0 Колос Колос 1 Завершено 12:20 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 5 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Кремінь Кремінь 3 ФК Чернігів ФК Чернігів 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Скорук Скорук 2 СК Полтава СК Полтава 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Епіцентр Епіцентр 2 Прикарпаття Прикарпаття 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Бельгія - Марокко 27.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Бельгія та командою Марокко проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al-Thumama Stadium.

Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и Regragui, Walid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бельгія - Марокко можна подивитися 27.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Бельгія - Марокко, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команди Бельгія був зіграний проти Канада - 23.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Команда гостей

Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Предыдущий поединок команди Марокко був зіграний проти Хорватія - 23.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Бельгія - Марокко онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат світу та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден