Аргентина - Мексика онлайн трансляція матчу

Аргентина у минулому матчі шокувала всіх поразкою від Саудівської Аравії. Перед ЧС Аргентина мала серію з 36 матчів без поразок, але вона досить несподівано завершилася. Тепер "Альбіселесті" мають лише перемагати. Нагадаємо, що Мексика у попередньому турі зіграла внічию з Польщею - 0:0.