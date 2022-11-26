Аргентина - Мексика онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Аргентина та командою Мексика проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.
Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь между Аргентина та командою Мексика:
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Аргентина, тоді як команда Мексика залишилася з поразкою . Зіткнення Аргентина та Мексика у попередньому футбольному матчі 11.09.2019 закінчилось со счетом: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Скалони, Лионель и Мартино, Херардо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони
Предыдущий матч команди Аргентина був зіграний проти Саудівська Аравія - 22.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Саудівська Аравія.
Назва: Мексика
Країна: Мексика
Тренер: Херардо Мартино
Предыдущий поединок команди Мексика був зіграний проти Польща - 22.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.
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