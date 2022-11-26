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Аргентина - Мексика онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 26 листопада 2022, 21:00 - Lusail Stadium
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Аргентина
0 - 0
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43'
Мексика
Хід матчу
22' Araujo, Nestor
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
40%
Нічия
31%
Мексика
29%
Цікаві факти
  • During the last 13 meetings, Argentina have won 8 times, there have been 4 draws while Mexico have won 1 times. The goal difference is 29-10 in favour of Argentina.
  • Argentina have a winning streak of 5 matches.
  • Argentina haven't lost in their last 36 games.
  • Mexico haven't won any of their last 3 games against Argentina.
  • Argentina have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Argentina have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Argentina wins 1st half in 100% of their matches, Mexico in 26% of their matches.
  • Argentina wins 100% of halftimes, Mexico wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Argentina.
  • On their last meeting Argentina won by 4 goals.
  • When Argentina leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Mexico leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Mexico is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In World Cup, Mexico has better performance than Argentina.
  • Argentina's performance of the last 5 matches is better than Mexico's.
  • Argentina have lost just 0 of their last 5 games against Mexico (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Argentina won 4, Mexico won 0, 1 draws.
  • Argentina scores 2.6 goals in a match against Mexico and Mexico scores 0.6 goals against Argentina (on average).
  • Average number of goals in meetings between Argentina and Mexico is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Argentina and Mexico is 1.8.
  • Argentina scores 2.67 goals when playing at home and Mexico scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Аргентина
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Мексика
Міжнародні товариські матчі 2018
11.09.2019 - 05:00 Аргентина 4 - 0 Завершено Мексика
Міжнародні товариські матчі 2019
11.09.2019 - 04:30 Аргентина 0 - 0 Завершено Мексика
Міжнародні товариські матчі 2018
21.11.2018 - 02:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Мексика
Міжнародні товариські матчі 2018
17.11.2018 - 02:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Мексика
Останні матчі - Аргентина
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 12:00 Аргентина 1 - 2 Завершено Саудівська Аравія П
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 17:30 ОАЕ 0 - 5 Завершено Аргентина В
Міжнародні товариські матчі 2022
28.09.2022 - 03:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Jamaica В
Міжнародні товариські матчі 2022
24.09.2022 - 03:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Гондурас В
Фіналіссіма 2022-2024
01.06.2022 - 21:45 Італія 0 - 3 Завершено Аргентина В
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Останні матчі - Мексика
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 18:00 Мексика 0 - 0 Завершено Польща Н
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 21:30 Мексика 1 - 2 Завершено Швеція П
Міжнародні товариські матчі 2022
28.09.2022 - 05:00 Мексика 2 - 3 Завершено Colombia П
Міжнародні товариські матчі 2022
25.09.2022 - 04:00 Мексика 1 - 0 Завершено Peru В
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 02:30 Мексика 0 - 0 Завершено Еквадор Н
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Новини команд
Головні події
22'
Araujo, Nestor
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
40%
Нічия
31%
Мексика
29%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
19
Acuna, Marcos
25
Martinez, Lisandro
30
Ніколас Отаменді
4
Montiel, Gonzalo
20
Mac Allister, Alexis
18
Rodriguez, Guido
7
Родрiго де Пауль
22
Анхель Ді Марія
22
Martinez, Lautaro
30
Лiонель Мессi
13
Гiльермо Очоа
26
Alvarez, Kevin
14
Araujo, Nestor
3
Montes, Cesar
15
Ектор Морено
23
Хесус Гальярдо
16
Ектор Еррера
18
Андрес Гуардадо
24
Chavez, Luis
22
Ірвінг Лосано
10
Vega, Alexis
Стартовий склад
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 20
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 18
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 7
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 4
    Montiel, Gonzalo
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 10
    Vega, Alexis
  • 16
    Ектор Еррера
    Півзахисник
  • 18
    Андрес Гуардадо
    Півзахисник
  • 24
    Chavez, Luis
    Півзахисник
  • 26
    Alvarez, Kevin
    Захисник
  • 14
    Araujo, Nestor
    Захисник
    22
  • 3
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 15
    Ектор Морено
    Захисник
  • 23
    Хесус Гальярдо
    Півзахисник
  • 13
    Гiльермо Очоа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Скалони, Лионель
  • Мартино, Херардо
Статистика матчу
11
Штрафні
6
4
Фоли
10
67%
Володіння м'ячем
33%
1
Удари повз
1
2
Кутові
1
1
ЖК
1
2
Офсайди
1
Трансляція
43'
Жовта картка
Попередження для Монтьєля.
41'
Заміна
Замість Гуардадо виходить Гутьєрес.
41'
Після подачі Ді Марії пробивав Мартінес, але повз ворота.
39'
Перша швидка атака від Аргентини, але Родріго Де Поль занадто далеко відпустив м'яч від себе.
37'
Постійні паузи збивають і без того повільний темп матчу.
35'
Мессі вирішив з гострого кута пробити зі штрафного, але Очоа без проблем впорався з цим ударом.
33'
Вега знову грає грубо, але і на цей раз без попередження.
31'
Дуже повільно грають аргентинці. З конструктивом суттєві проблеми.
28'
Акунья наступив на ногу Альваресу, але знову ж таки без попередження.
25'
Офсайд
Пройшла флангова атака у Аргентини, але Монтьєль опинився поза грою.
22'
Жовта картка
Перше попередження у матчі отримує Араухо.
21'
З такою грою збірна Аргентина навряд зможе розраховувати на перемогу. Варто додавати фаворитам протистояння.
18'
Ліонель Мессі на початку зустрічі непомітний. Йому навіть доводиться відходити в центр поля.
15'
Організовано захищаються мексиканці на старті протистояння. Аргентинці покищо не можуть зайти в штрафну.
12'
Багато боротьби у нас на початку зустрічі, але обмаль конструктиву. Команди серйозно налаштувалися на гру.
10'
Лосано подавав зі штрафного, але всі пролетіли повз м'яч.
8'
Мексиканці вперше у матчі заволоділи ініціативою, але також без просування вперед.
6'
Вега вдарив по обличчю Монтьєлю. Дуже груба гра, але без попередження.
4'
Агресивно розпочали гру Мессі і компанія, але мексиканці поки що грають надійно.
2'
Аргентинці на початку зустрічі прогнозовано грають першим номером.
Свисток
Матч розпочався. Очікуємо на цікавий футбол.
Команди вже вийшли на поле. За декілька миттєвостей розпочнеться гра, у якій артентинці не мають права на помилку.
Інфо
Мексика(запасні): Кота, Талавера, Альварес Е., Антуна, Альварадо, Артеага, Васкес, Гутьєррес, Мартін, Пінеда, Родрігес, Баррон, Санчес, Фунес, ХІменес
Інфо
Мексика (стартовий склад): Очоа - Альварес, Араухо, Монтес, Морено, Гальярдо, Чавес, Гвардадо, Еррера, Вега, Лосано
Інфо
Аргентина (запасні): Армані, Рульї, Альмада, Дібала, Моліна, Паласіос, Паредес, Папу Гомес, Песселья, Ромеро, Фернандес, Тальяфіко, Фойт
Інфо
Аргентина (стартовий склад): Е.Мартінес - Акунья, Л.Мартінес, Монтьєль, Отаменді, Маккалістер, Родрігес, Де Пауль, Ді Марія, Л.Мартінес, Мессі
Аргентина у минулому матчі шокувала всіх поразкою від Саудівської Аравії. Перед ЧС Аргентина мала серію з 36 матчів без поразок, але вона досить несподівано завершилася. Тепер "Альбіселесті" мають лише перемагати. Нагадаємо, що Мексика у попередньому турі зіграла внічию з Польщею - 0:0.
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу другого туру групи С ЧС між збірними Аргентини та Мексики. Гра розпочнеться о 21:00.
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Анонс матчу Аргентина - Мексика 26.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Аргентина та командою Мексика проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Аргентина та командою Мексика:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Аргентина, тоді як команда Мексика залишилася з поразкою . Зіткнення Аргентина та Мексика у попередньому футбольному матчі 11.09.2019 закінчилось со счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Скалони, Лионель и Мартино, Херардо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аргентина - Мексика можна подивитися 26.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Аргентина - Мексика, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони

Предыдущий матч команди Аргентина був зіграний проти Саудівська Аравія - 22.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Саудівська Аравія.

Команда гостей

Назва: Мексика
Країна: Мексика
Тренер: Херардо Мартино

Предыдущий поединок команди Мексика був зіграний проти Польща - 22.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Аргентина - Мексика онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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