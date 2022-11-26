Туніс - Австралія онлайн трансляція матчу

Не найцікавіший перший тайм у нас. Команди грали акуратно, особливо Туніс. Австралія якось більше хотіла, і свій шанс для голу знайшла - Дюк після прострілу та рикошету таки переправив у ворота. Наприкінці вже Туніс активізувався, але кпару своїх шансів не реалізував. 1:0 до перерви на користь Сокеруз