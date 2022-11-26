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Туніс - Австралія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 26 листопада 2022, 12:00 - Al Janoub Stadium
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Туніс
0 - 1
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50'
Австралія
Хід матчу
23' Duke, Mitchell 26' Laidouni, Aissa
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Туніс
34%
Нічия
36%
Австралія
30%
Цікаві факти
  • Australia have a winning streak of 5 matches.
  • Australia have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Tunisia wins 1st half in 31% of their matches, Australia in 30% of their matches.
  • Tunisia wins 31% of halftimes, Australia wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Tunisia.
  • On their last meeting Tunisia won by 2 goals.
  • When Tunisia leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Australia leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Tunisia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Australia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Australia's performance of the last 5 matches is better than Tunisia's.
  • Tunisia scores 1.89 goals when playing at home and Australia scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • In World Cup, Australia has better performance than Tunisia.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
Прогноз на матч
Останні матчі - Туніс
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 15:00 Данія 0 - 0 Завершено Туніс Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:30 Бразилія 5 - 1 Завершено Туніс П
Кубок Африки 2022
29.01.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 1 - 0 Завершено Туніс П
Кубок Африки 2021/2022
23.01.2022 - 21:00 Нігерія 0 - 1 Завершено Туніс В
Кубок Африки 2022
20.01.2022 - 21:00 Гамбія 1 - 0 Завершено Туніс П
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Останні матчі - Австралія
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 21:00 Франція 4 - 1 Завершено Австралія П
Міжнародні товариські матчі 2022
25.09.2022 - 06:00 Нова Зеландія 0 - 2 Завершено Австралія В
Міжнародні товариські матчі 2022
22.09.2022 - 13:00 Австралія 1 - 0 Завершено Нова Зеландія В
Міжнародні товариські матчі 2019
05.09.2019 - 16:30 Грузія 0 - 0 Завершено Австралія Н
Міжнародні товариські матчі 2019
05.09.2019 - 16:15 Австралія 2 - 2 Завершено Грузія Н
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Новини команд
Головні події
Laidouni, Aissa
26'
23'
Duke, Mitchell ГООЛ!
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Туніс
34%
Нічия
36%
Австралія
30%
Склади команд
30
Dahmen, Aymen
3
Talbi, Montassar
4
Meriah, Yassine
6
Ділан Бронн
24
Abdi, Ali
93
Laidouni, Aissa
28
Skhiri, Ellyes
20
Drager, Mohamed
7
Msakni, Youssef
9
Jebali, Issam
23
Наім Сліті
51
Метью Раян
5
Karacic, Fran
19
Souttar, Harry
15
Rowles, Kye
16
Азіз Бехіч
13
Mooy, Aaron
22
Irvine, Jackson
14
McGree, Riley
7
Leckie, Mathew
15
Duke, Mitchell
23
Goodwin, Craig
Стартовий склад
  • 7
    Msakni, Youssef
    Форвард
  • 9
    Jebali, Issam
  • 23
    Наім Сліті
    Півзахисник
  • 24
    Abdi, Ali
    Захисник
  • 93
    Laidouni, Aissa
    Півзахисник
    26
  • 28
    Skhiri, Ellyes
  • 20
    Drager, Mohamed
    Захисник
  • 3
    Talbi, Montassar
    Захисник
  • 4
    Meriah, Yassine
    Захисник
  • 6
    Ділан Бронн
    Захисник
  • 30
    Dahmen, Aymen
    Воротар
  • 7
    Leckie, Mathew
  • 15
    Duke, Mitchell
    Форвард
    23
  • 23
    Goodwin, Craig
    Форвард
  • 22
    Irvine, Jackson
  • 14
    McGree, Riley
    Півзахисник
  • 13
    Mooy, Aaron
    Півзахисник
  • 5
    Karacic, Fran
    Захисник
  • 19
    Souttar, Harry
    Захисник
  • 15
    Rowles, Kye
    Захисник
  • 16
    Азіз Бехіч
    Захисник
  • 51
    Метью Раян
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Kadri, Jalel
  • Грэхем Арнольд
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
2
6
Штрафні
12
11
Фоли
6
50%
Володіння м'ячем
50%
1
Офсайди
1
ЖК
Удари в отвір
2
2
Удари повз
2
2
Кутові
2
1
Сейви
Трансляція
47'
Кутовий
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Сассі виходить у Тунісу замість у перерві замість Драгера. Цікава заміна. Драгер, здається, непоганий перший тайм провів
Не найцікавіший перший тайм у нас. Команди грали акуратно, особливо Туніс. Австралія якось більше хотіла, і свій шанс для голу знайшла - Дюк після прострілу та рикошету таки переправив у ворота. Наприкінці вже Туніс активізувався, але кпару своїх шансів не реалізував. 1:0 до перерви на користь Сокеруз
45+6'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 1:0, мінімальна перевага Австралії поки що
45+5'
Кутовий
Кутовий для Тунісу. Ну, навісами Сокеруз важко спантеличити
45+3'
Небезпечний момент
Ох! Момент у Тунісу! Після прострілу з флангу Мсахні вискочив на ударну, але пробив мимо! За такою грою такі моменти потрібно реалізовувати!
45+1'
Інфо
5 хвилин додано до першого тайму. Ну, на цьому ЧС це звичайна практика
45'
Небезпечний момент
Хах! У своїй штрафній Абді махнув повз м'яч, але Карачич явно не очікував такого подарунка, і удар у австралійця теж не вийшов!
44'
А ось цікаво! Після навісу зі штрафного Дюк виграв повітря, але пробив несильно, та й у руки воротарю
43'
І знову сутички, дрібні фоли у центрі поля
40'
Небезпечний момент
А ось момент Тунісу! Жебалі отримав м'яч у штрафній, скинув під удар Драгеру, але встигли захисники накрити його удар. А було небезпечно!
39'
Гудвін так високо стрибав, що шипами зачепив голову суперника. Не спеціально, звичайно, обійшлося навіть без жовтої
37'
Тунісці пробували верхом доставити м'яч у штрафну. Ну, проти Австралії, здається, це сумнівна тактика
34'
Кутовий
Кутовий для Сокеруз. Пішла подача низом, яка нічим не завершилася
31'
А автор голу Дюк встиг трохи посперечався з кимось на лавці запасних тунісців
30'
Ну і дрібних фолів у нас багатенько. Сутички, тички, таке усяке
29'
Туніс не поспішає. Катають на своїй половині Орли Карфагену
26'
Жовта картка
Лайдуні відповів, на емоціях підкотився під суперника – отримав жовту
24'
Цікаве кіно! Нуль моментів у грі, але один гол! Тунісу потрібно відповідати
23'
Гоооол!!!
Гооол! Ось так! Австралія! Дюк! Після прострілу з флангу, рикошет - м'яч підскочив угору, і Дюк головою переправляє у ворота! Типово австралійський гол! 1:0!
21'
А ось і перший удар від Тунісу. Далеко, неточно. Але до статистики матчу увійде
20'
А ось Туніс! Пройшов розрізний пас у штрафну на Мсакні, але той у боротьбі випустив круглого за лицьову. Ну, хоч якесь загострення від африканців
18'
Знову навіс із флангу від Сокеруз. Нічого небезпечного
17'
Знову фол у центрі поля. Австралієць Дюк на газоні, тримається на спину, невдало приземлився
16'
Тунісці намагалися організувати позиційну атаку. Організували так, що докотили круглого до своїх воріт
15'
Пара фолів у центрі поля. Здається, у цьому матчі це буде традиційною подією
12'
Пару разів австралійці пробували пробитися з флангів, але Туніс поки впевнено тримає оборону.
10'
У австралійців схема проста поки що - як вміємо, так і граємо
8'
Здається, сокеруз намагаються встановити контроль. Пробують австралійці щось вигадати в атаці
6'
Штрафний для Австралії на фланзі – пішов навіс, орли винесли верховий м'яч
5'
Якось по черзі команди намагаються наскоками бігати туди-сюди. Поки що більше регбі на полі, а не футболу
3'
Поки що боротьби більше у грі, ніж креативу. Але воно й зрозуміло
1'
Свисток
Ну що, поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад збірної Австралії: Метью Райан, Фран Карачіч, Гаррі Суттар, Кай Роулес, Азіз Бехіч, Райлі Макгрі, Аарон Муй, Джексон Ірвайн, Метью Лекі, Мітчелл Дюк, Крейг Гудвін
Інфо
Стартовий склад збірної Тунісу: Ділан Бронн, Яссін Мерія, Монтасар Тальбі, Мохамед Дрегер, Алі Абді, Ейє Скірі, Аїса Лайдуні, Наім Сліті, Ісам Жебалі, Юссеф Мсакні
Нагадаємо, що у першому турі Туніс зіграв унічию з Данією (0:0), а австралійці програли французам 1:4.
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 12:00, судитиме гру Даніель Зіберт з Німеччини.
Добрий день всім! Чемпіонат світу триває, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн поєдинку 2-го туру групового етапу Туніс - Австралія.
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Останні матчі
Завершено 21:00 - Вчора Англія Англія 0 США США 0 Завершено 18:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 1 Еквадор Еквадор 1 Завершено 15:00 - Вчора Катар Катар 1 Сенегал Сенегал 3 Завершено 13:00 - Вчора Чорноморець Чорноморець 0 Металіст Металіст 0 Завершено 12:00 - Вчора Уельс Уельс 0 Іран Іран 2

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Анонс матчу Туніс - Австралія 26.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Туніс та командою Австралія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд Kadri, Jalel и Грэхем Арнольд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Туніс - Австралія можна подивитися 26.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Туніс - Австралія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Туніс
Країна: Тунис
Тренер: Джалель Кадри

Предыдущий матч команди Туніс був зіграний проти Данія - 22.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Австралія
Країна: Австралия
Тренер: Грэм Арнольд

Предыдущий матч команди Австралія був зіграний проти Франція - 22.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Туніс - Австралія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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