Туніс - Австралія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Туніс та командою Австралія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Janoub Stadium.
Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 12:00
Для здобуття перемоги тренери команд Kadri, Jalel и Грэхем Арнольд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Туніс
Країна: Тунис
Тренер: Джалель Кадри
Предыдущий матч команди Туніс був зіграний проти Данія - 22.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.
Назва: Австралія
Країна: Австралия
Тренер: Грэм Арнольд
Предыдущий матч команди Австралія був зіграний проти Франція - 22.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.
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