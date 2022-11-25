Нідерланди - Еквадор онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Нідерланди - Еквадор 25.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Нідерланди та командою Еквадор проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 25.11.2022

Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Van Gaal, Louis и Густаво Алфаро розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди

Країна: Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал



Предыдущий матч команди Нідерланди був зіграний проти Сенегал - 21.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Еквадор

Країна: Эквадор

Тренер: Густаво Альфаро



Прошедший матч команди Еквадор був зіграний проти Катар - 20.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Еквадор.

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