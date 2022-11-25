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Нідерланди - Еквадор онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 25 листопада 2022, 18:00 - Международный стадион Халифа
Головний суддя: Ghorbal, Mustapha
Рейтинг матчу:
Нідерланди
1 - 0
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10'
Еквадор
Хід матчу
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
40%
Нічия
33%
Еквадор
27%
Цікаві факти
  • Netherlands have a winning streak of 4 matches.
  • Netherlands haven't lost in their last 16 games.
  • Ecuador haven't lost in their last 8 games.
  • Netherlands have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Ecuador have kept a clean sheet in 7 matches in a row.
  • Ecuador have not managed to score in their last 3 matches.
  • Netherlands wins 1st half in 44% of their matches, Ecuador in 33% of their matches.
  • Netherlands wins 44% of halftimes, Ecuador wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ecuador leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ecuador is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Netherlands's performance of the last 5 matches is better than Ecuador's.
  • Ecuador has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Netherlands scores 2.2 goals when playing at home and Ecuador scores 0.83 goals when playing away (on average).
  • Netherlands have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Останні матчі - Нідерланди
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 18:00 Сенегал 0 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 0 Завершено Бельгія В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нідерланди 3 - 2 Завершено Уельс В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Польща Н
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Останні матчі - Еквадор
Чемпіонат світу 2022
20.11.2022 - 18:00 Катар 0 - 2 Завершено Еквадор В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:55 Японія 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:00 Еквадор 0 - 0 Завершено Саудівська Аравія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 02:30 Мексика 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2021
05.12.2021 - 04:00 El Salvador 1 - 1 Завершено Еквадор Н
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Новини команд
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
40%
Нічия
33%
Еквадор
27%
Склади команд
44
Андріс Нопперт
17
Blind, Daley
6
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
2
Timber, Jurrien
22
Dumfries, Denzel
14
Klaassen, Davy
21
De Jong, Frenkie
20
Koopmeiners, Teun
7
Bergwijn, Steven
11
Gakpo, Cody
12
Galindez, Hernan
77
Preciado, Angelo
25
Porozo, Jackson
5
Torres, Felix
3
Hincapie, Piero
30
Estupinan, Pervis
19
Plata, Gonzalo
32
Mendez, Jhegson
25
Caicedo, Moisés
13
Estrada, Michael
13
Valencia, Enner
Стартовий склад
  • 7
    Bergwijn, Steven
    Форвард
  • 11
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 14
    Klaassen, Davy
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 44
    Андріс Нопперт
    Воротар
  • 13
    Valencia, Enner
    Форвард
  • 19
    Plata, Gonzalo
  • 32
    Mendez, Jhegson
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moisés
    Півзахисник
  • 13
    Estrada, Michael
  • 77
    Preciado, Angelo
    Захисник
  • 25
    Porozo, Jackson
    Захисник
  • 5
    Torres, Felix
    Захисник
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 12
    Galindez, Hernan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Van Gaal, Louis
  • Густаво Алфаро
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Удари в отвір
Штрафні
1
1
Фоли
Трансляція
Інфо
У другому поспіль матчі забиває Гакпо. П'ятий його гол за Нідерланди в 11 зустрічах.
Інфо
Пресіадо до моменту голу вже повернувся на поле.
6'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Гакпо відкриває рахунок! Нідерландський нападник з лівоюї поцілив у лівий кут з-за меж штрафного!
4'
Стартуємо з травми. Захисник Пресіадо лежить на газоні і поки не може продовжити гру.
Свисток
Перший тайм розпочався!
Інфо
Наразі комади ділять лідерство у групі А, маючи в активі по три очки.
Еквадор: Галіндес - Пресіадо, Поросо, Фелікс Торрес, Інкапіє, Еступіньян - Плата, Мендес, Кайседо, Естрада - Е. Валенсія.
Нідерланди: Нопперт - Думфріс, Тімбер, ван Дейк - Аке, Блінд, Копмайнерс, де Йонг, Классен - Бергвейн, Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу другого туру групового етапу Чемпіонату світу-2022, у якому Нідерланди зіграють проти Еквадору.
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Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Катар Катар 1 Сенегал Сенегал 3 Завершено 13:00 - Сьогодні Чорноморець Чорноморець 0 Металіст Металіст 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Уельс Уельс 0 Іран Іран 2 Завершено 21:00 - Вчора Бразилія Бразилія 2 Сербія Сербія 0 Завершено 18:00 - Вчора Португалія Португалія 3 Гана Гана 2

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Анонс матчу Нідерланди - Еквадор 25.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Нідерланди та командою Еквадор проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 25.11.2022
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Van Gaal, Louis и Густаво Алфаро розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Еквадор можна подивитися 25.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Еквадор, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Предыдущий матч команди Нідерланди був зіграний проти Сенегал - 21.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Еквадор
Країна: Эквадор
Тренер: Густаво Альфаро

Прошедший матч команди Еквадор був зіграний проти Катар - 20.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Еквадор.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Еквадор онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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