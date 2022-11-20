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Катар - Сенегал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 25 листопада 2022, 15:00 - Al-Thumama Stadium
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Катар
0 - 0
Оновити
7'
Сенегал
Хід матчу
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Катар
36%
Нічия
33%
Сенегал
31%
Цікаві факти
  • Qatar have a winning streak of 3 matches.
  • Qatar haven't lost in their last 4 games.
  • Senegal have lost none of their last 6 away matches.
  • Senegal have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Qatar wins 1st half in 37% of their matches, Senegal in 23% of their matches.
  • Qatar wins 37% of halftimes, Senegal wins 23%.
  • When Qatar leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Senegal leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Qatar is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Senegal is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Qatar scores 1.45 goals when playing at home and Senegal scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Qatar's performance of the last 5 matches is better than Senegal's.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Останні матчі - Катар
Чемпіонат світу 2022
20.11.2022 - 18:00 Катар 0 - 2 Завершено Еквадор П
Міжнародні товариські матчі 2022
09.11.2022 - 19:30 Албанія 0 - 1 Завершено Катар В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 20:00 Chile 2 - 2 Завершено Катар Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 20:00 Канада 2 - 0 Завершено Катар П
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 20:30 Катар 0 - 0 Завершено Словенія Н
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Останні матчі - Сенегал
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 18:00 Сенегал 0 - 2 Завершено Нідерланди П
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 17:30 Сенегал 1 - 1 Завершено Іран Н
Міжнародні товариські матчі 2022
24.09.2022 - 20:00 Сенегал 2 - 0 Завершено Uzbekistan В
Кубок Африки 2021/2022
06.02.2022 - 21:00 Сенегал 1 - 0 Завершено Єгипет В
Кубок Африки 2022
02.02.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 1 - 3 Завершено Сенегал В
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Новини команд
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Катар
36%
Нічия
33%
Сенегал
31%
Склади команд
22
Barsham, Meshaal Aissa
24
Ahmed, Homam
3
Hassan, Abdelkarim
16
Khoukhi, Boualem
17
Mohamad, Ismail
2
Carvalho Deus Correia, Pedro Miguel
23
Madibo, Assim
12
Boudiaf, Karim
10
Al Heidos, Hasan
15
Afif, Akram
19
Abdulla, Almoez Ali Zainalabedeen
16
Едуар Менді
23
Юссуф Сабалі
26
Koulibaly, Kalidou
14
Jakobs, Ismail
37
Абду Діалло
27
Gueye, Idrissa
24
Нампаліс Менді
27
Diatta, Krepin
19
Diedhiou, Famara
23
Ісмаїла Сарр
29
Dia, Boulaye
Стартовий склад
  • 15
    Afif, Akram
    Півзахисник
  • 19
    Abdulla, Almoez Ali Zainalabedeen
    Форвард
  • 23
    Madibo, Assim
    Півзахисник
  • 12
    Boudiaf, Karim
    Півзахисник
  • 10
    Al Heidos, Hasan
    Форвард
  • 24
    Ahmed, Homam
    Захисник
  • 3
    Hassan, Abdelkarim
    Захисник
  • 16
    Khoukhi, Boualem
    Півзахисник
  • 17
    Mohamad, Ismail
    Форвард
  • 2
    Carvalho Deus Correia, Pedro Miguel
    Захисник
  • 22
    Barsham, Meshaal Aissa
    Воротар
  • 29
    Dia, Boulaye
    Форвард
  • 27
    Diatta, Krepin
    Півзахисник
  • 19
    Diedhiou, Famara
    Форвард
  • 23
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 24
    Нампаліс Менді
    Півзахисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 14
    Jakobs, Ismail
  • 37
    Абду Діалло
    Захисник
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Sanchez, Felix
  • Сиссе, Алью
Статистика матчу
40%
Володіння м'ячем
60%
Удари повз
1
Штрафні
1
1
Офсайди
Трансляція
4'
Небезпечний момент
Сарр буквально прорвався через кількох опонентів і пробив у праву частину зовнішньої сітки воріт.
3'
Сенегальці з м'ячем на старті поєдинку.
Свисток
Матч розпочався!
Сенегал: Е. Менді - Сабалі, Кулібалі, Якобс, Діалло - Гейе, Н. Менді - Діатта, Дьєдіу, Сарр - Діа.
Катар: Баршам - Педру Мігел, Мохаммад, Хухі, Хассан, Ахмед - Аль-Хайдос, Будіаф, Мадібо - Альмоез, Афіф.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляціяю матчу другого туру групового етапу Чемпіонату світу, у якмоу Катар зіграє з Сенегалом.
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Чорноморець Чорноморець 0 Металіст Металіст 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Уельс Уельс 0 Іран Іран 2 Завершено 21:00 - Вчора Бразилія Бразилія 2 Сербія Сербія 0 Завершено 18:00 - Вчора Португалія Португалія 3 Гана Гана 2 Завершено 15:00 - Вчора Уругвай Уругвай 0 Південна Корея Південна Корея 0

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Анонс матчу Катар - Сенегал 25.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Катар та командою Сенегал проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.

Дата проведення матчу: 25.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Катар - Сенегал можна подивитися 25.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Катар - Сенегал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Катар
Країна: Катар
Тренер: Феликс Санчес Бас

Прошедший матч команди Катар був зіграний проти Еквадор - 20.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Еквадор.

Команда гостей

Назва: Сенегал
Країна: Сенегал
Тренер: Алиу Сиссе

Предыдущий поединок команди Сенегал був зіграний проти Нідерланди - 21.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

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