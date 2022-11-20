Катар - Сенегал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Катар - Сенегал 25.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Катар та командою Сенегал проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.

Дата проведення матчу: 25.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Катар

Країна: Катар

Тренер: Феликс Санчес Бас



Прошедший матч команди Катар був зіграний проти Еквадор - 20.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Еквадор.

Команда гостей

Назва: Сенегал

Країна: Сенегал

Тренер: Алиу Сиссе



Предыдущий поединок команди Сенегал був зіграний проти Нідерланди - 21.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

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