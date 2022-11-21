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Уельс - Іран онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 25 листопада 2022, 12:00 - Стадион Ахмед бин Али
Головний суддя: Escobar, Mario
Рейтинг матчу:
Уельс
0 - 0
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4'
Іран
Хід матчу
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Уельс
42%
Нічия
33%
Іран
25%
Цікаві факти
  • Wales have lost 3 matches in a row.
  • Wales haven't won in their last 6 games.
  • Wales have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Iran have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Wales wins 1st half in 20% of their matches, Iran in 33% of their matches.
  • Wales wins 20% of halftimes, Iran wins 33%.
  • When Wales leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Wales is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Iran is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Iran's performance of the last 5 matches is better than Wales's.
  • Wales scores 1 goals when playing at home and Iran scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • In World Cup, Iran has better performance than Wales.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
Останні матчі - Уельс
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 21:00 США 1 - 1 Завершено Уельс Н
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Уельс 0 - 1 Завершено Польща П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Бельгія 2 - 1 Завершено Уельс П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нідерланди 3 - 2 Завершено Уельс П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 1 Завершено Бельгія Н
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Останні матчі - Іран
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 15:00 Англія 6 - 2 Завершено Іран П
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 17:30 Сенегал 1 - 1 Завершено Іран Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 19:00 Іран 1 - 0 Завершено Уругвай В
Міжнародні товариські матчі 2019/2020
12.11.2020 - 19:00 Боснія і Герцеговина 0 - 2 Завершено Іран В
Міжнародні товариські матчі 2019/2020
13.10.2020 - 17:00 Малі 0 - 0 Завершено Іран Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Уельс
42%
Нічия
33%
Іран
25%
Трансляція
3'
Над воротами пробив Вільямс на завершення дриблінгу біля лівого кута штрафного.
2'
Резаян запустив подачу з правого флангу на лицьову на протилежному боці поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому турі Вельс зіграв унічию проти США — 1:1, а Іран розгромила Англія — 2:6.
Запасні: Ніазманд, Абедзаде, Мохаррамі, Халілзадех, Джаханбакш, Ансаріфард, Амірі, Канаані, Годдос, Чешмі, Торабі, Карімі, Джалалі.
Іран: Хуссейн Хоссейні — Резаеян, Пураліганджі, Маджид Хоссейні, Мохаммаді — Голізадех, Нуроллахі, Езатолагі, Хаджсафі — Азмун, Таремі.
Запасні: Ворд, А. Девіс, Гюнтер, Аллен, Джонсон, Моррелл, Лок’єр, Дж. Вілліамс, Гарріс, Джеймс, Томас, Левітт, Кабанго, Колвілл, Сміт.
Уельс: Геннессі — Мефам, Родон, Б. Девіс — Робертс, Ампаду, Ремзі, Н. Вілліамс — Бейл, К. Мур, Вілсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Маріо Альберто Ескобар Току (Гватемала) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи B. На полі стадіону Ахмед бін Алі (Ер-Раян, Катар) зіграють Вельс та Іран.
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Анонс матчу Уельс - Іран 25.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Уельс та командою Іран проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 25.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Уельс - Іран можна подивитися 25.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Уельс - Іран, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Уельс
Країна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Прошедший матч команди Уельс був зіграний проти США - 21.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Іран
Країна: Иран
Тренер: Карлос Кейруш

Прошедший матч команди Іран був зіграний проти Англія - 21.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Уельс - Іран онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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