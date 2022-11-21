Уельс - Іран онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Уельс - Іран 25.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Уельс та командою Іран проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 25.11.2022

Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Уельс

Країна: Уэльс

Тренер: Роберт Пейдж



Прошедший матч команди Уельс був зіграний проти США - 21.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Іран

Країна: Иран

Тренер: Карлос Кейруш



Прошедший матч команди Іран був зіграний проти Англія - 21.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Англія.

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