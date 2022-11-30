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Польща - Аргентина онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 30 листопада 2022, 21:00 - Stadium 974 . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Польща
0 - 0
Оновити
14'
Аргентина
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Хід матчу
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Польща
38%
Нічия
26%
Аргентина
36%
Цікаві факти
  • Poland have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Argentina have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Poland wins 1st half in 18% of their matches, Argentina in 90% of their matches.
  • Poland wins 18% of halftimes, Argentina wins 90%.
  • The winner of their last meeting was Poland.
  • On their last meeting Poland won by 1 goals.
  • When Poland leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Argentina leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Poland is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • Argentina's performance of the last 5 matches is better than Poland's.
  • Poland have lost just 1 of their last 3 games against Argentina (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Poland won 2, Argentina won 1, 0 draws.
  • Poland scores 1.67 goals in a match against Argentina and Argentina scores 1.67 goals against Poland (on average).
  • Average number of goals in meetings between Poland and Argentina is 3.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Poland and Argentina is 1.33.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Poland scores 1.17 goals when playing at home and Argentina scores 2.75 goals when playing away (on average).
  • Poland haven't lost in their last 4 games.
  • In World Cup, Argentina has better performance than Poland.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Польща
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 15:00 Польща 2 - 0 Завершено Саудівська Аравія В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 18:00 Мексика 0 - 0 Завершено Польща Н
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 19:00 Польща 1 - 0 Завершено Chile В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Уельс 0 - 1 Завершено Польща В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди П
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Останні матчі - Аргентина
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Мексика В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 12:00 Аргентина 1 - 2 Завершено Саудівська Аравія П
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 17:30 ОАЕ 0 - 5 Завершено Аргентина В
Міжнародні товариські матчі 2022
28.09.2022 - 03:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Jamaica В
Міжнародні товариські матчі 2022
24.09.2022 - 03:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Гондурас В
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Новини команд
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Польща
38%
Нічия
26%
Аргентина
36%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
24
Бартош Берешиньскі
14
Kiwior, Jakub
15
Glik, Kamil
2
Cash, Matty
10
Гжегож Криховяк
31
Bielik, Krystian
29
Frankowski, Przemyslaw
16
Swiderski, Karol
20
Пьотр Зеліньский
9
Роберт Левандовскі
23
Martinez, Emiliano
26
Molina, Nahuel
17
Romero, Cristian
30
Ніколас Отаменді
19
Acuna, Marcos
20
Mac Allister, Alexis
7
Родрiго де Пауль
24
Fernandez, Enzo
22
Анхель Ді Марія
30
Лiонель Мессi
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 29
    Frankowski, Przemyslaw
    Півзахисник
  • 16
    Swiderski, Karol
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 10
    Гжегож Криховяк
    Півзахисник
  • 31
    Bielik, Krystian
    Захисник
  • 24
    Бартош Берешиньскі
    Захисник
  • 14
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 15
    Glik, Kamil
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 20
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 7
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 26
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Микневичз, Чзеслав
  • Скалони, Лионель
Статистика матчу
Удари в отвір
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
Штрафні
1
Кутові
1
1
Сейви
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Польща - Аргентина
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
11'
Небезпечний момент
Мессі увірвався до штрафного майданчика Польщі з лівого флангу і пробив, але Щенсний відбиває удар
10'
Ді Марія спробував пробити лонгшот з-за меж штрафного майданчика Польщі. Але його удар заблоковано
7'
Мессі пробиває зі штрафної збірної Польщі, але удар ловить Щенсний
5'
Бєлік б'є з кордону штрафного майданчика Аргентини після прострілу від Левандовськи з правого флангу. Удар заблоковано
2'
Отаменді пробиває головою після розіграшу кутового збірною Аргентини. Невдало
Свисток
Матч розпочато!
Стартовий склад збірної Аргентини: Еміліано Мартінес - Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья - Мак Аллістер, Де Пауль, Енцо Фернандес - Ді Марія, Мессі, Альварес
Стартовий склад збірної Польщі: Щенсни - Кеш, Глік, Ківер, Берешиньскі - Бєлік, Свідерскі, Крихов'як - Зелінскі, Левандовскі, Франковскі
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! Це текстова трансляція матчу групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Польщі та Аргентини.
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Коментарі(1)
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брэк (Светловодск)
30.11.2022 о 21:10
вперед Польща
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Анонс матчу Польща - Аргентина 30.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Польща та командою Аргентина проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Stadium 974.

Дата проведення матчу: 30.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Микневичз, Чзеслав и Скалони, Лионель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Польща - Аргентина можна подивитися 30.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Польща - Аргентина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич

Предыдущий матч команди Польща був зіграний проти Саудівська Аравія - 26.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Польща.

Команда гостей

Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони

Предыдущий матч команди Аргентина був зіграний проти Мексика - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Слідкуйте за результатами матчу Польща - Аргентина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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