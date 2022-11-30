Польща - Аргентина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Польща - Аргентина 30.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Польща та командою Аргентина проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Stadium 974.

Дата проведення матчу: 30.11.2022

Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Микневичз, Чзеслав и Скалони, Лионель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Польща

Країна: Польша

Тренер: Чеслав Михневич



Предыдущий матч команди Польща був зіграний проти Саудівська Аравія - 26.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Польща.

Команда гостей

Назва: Аргентина

Країна: Аргентина

Тренер: Лионель Скалони



Предыдущий матч команди Аргентина був зіграний проти Мексика - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

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