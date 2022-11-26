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Саудівська Аравія - Мексика онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 30 листопада 2022, 21:00 - Lusail Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Саудівська Аравія
0 - 0
Оновити
14'
Мексика
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Хід матчу
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Саудівська Аравія
33%
Нічия
35%
Мексика
31%
Цікаві факти
  • Saudi Arabia wins 1st half in 17% of their matches, Mexico in 25% of their matches.
  • Saudi Arabia wins 17% of halftimes, Mexico wins 25%.
  • When Saudi Arabia leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Mexico leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Saudi Arabia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Mexico is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In World Cup, Mexico has better performance than Saudi Arabia.
  • Saudi Arabia's performance of the last 5 matches is better than Mexico's.
  • Saudi Arabia scores 0.56 goals when playing at home and Mexico scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Mexico has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
Останні матчі - Саудівська Аравія
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 15:00 Польща 2 - 0 Завершено Саудівська Аравія П
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 12:00 Аргентина 1 - 2 Завершено Саудівська Аравія В
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 0 - 1 Завершено Хорватія П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 1 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2022
26.10.2022 - 17:30 Саудівська Аравія 1 - 1 Завершено Албанія Н
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Останні матчі - Мексика
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Мексика П
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 18:00 Мексика 0 - 0 Завершено Польща Н
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 21:30 Мексика 1 - 2 Завершено Швеція П
Міжнародні товариські матчі 2022
28.09.2022 - 05:00 Мексика 2 - 3 Завершено Colombia П
Міжнародні товариські матчі 2022
25.09.2022 - 04:00 Мексика 1 - 0 Завершено Peru В
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Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Саудівська Аравія
33%
Нічия
35%
Мексика
31%
Склади команд
21
Al Owais, Mohammed Khalil
5
Al Amri, Abdulelah
5
Al Bulayhi, Ali
17
Al Tambakti, Hassan
2
Alganham, Sultan
23
Kanno, Mohamed
19
Al-Hassan, Ali
66
Abdulhamid, Saud
29
Aldawsari, Salem
11
Al-Shehri, Saleh
9
Al-Buraikan, Feras
13
Гiльермо Очоа
19
Sanchez, Jorge
3
Montes, Cesar
15
Ектор Морено
23
Хесус Гальярдо
4
Едсон Альварес
17
Pineda, Orbelin
24
Chavez, Luis
22
Ірвінг Лосано
21
Martin, Henry
10
Vega, Alexis
Стартовий склад
  • 29
    Aldawsari, Salem
    Форвард
  • 11
    Al-Shehri, Saleh
    Форвард
  • 9
    Al-Buraikan, Feras
    Форвард
  • 2
    Alganham, Sultan
    Захисник
  • 23
    Kanno, Mohamed
    Півзахисник
  • 19
    Al-Hassan, Ali
    Півзахисник
  • 66
    Abdulhamid, Saud
    Захисник
  • 5
    Al Amri, Abdulelah
    Захисник
  • 5
    Al Bulayhi, Ali
    Захисник
  • 17
    Al Tambakti, Hassan
    Захисник
  • 21
    Al Owais, Mohammed Khalil
    Воротар
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 21
    Martin, Henry
    Форвард
  • 10
    Vega, Alexis
  • 17
    Pineda, Orbelin
    Півзахисник
  • 24
    Chavez, Luis
    Півзахисник
  • 4
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 19
    Sanchez, Jorge
    Захисник
  • 3
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 15
    Ектор Морено
    Захисник
  • 23
    Хесус Гальярдо
    Півзахисник
  • 13
    Гiльермо Очоа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ренар, Эрве
  • Мартино, Херардо
Статистика матчу
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Удари в отвір
1
Удари повз
1
1
Штрафні
1
Сейви
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Саудівська Аравія - Мексика
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
8'
Небезпечний момент
Канно після навісу партнера пробив трохи вище дев'ятки. А було близько, щоб створити проблеми Очоа.
7'
Поки Аль-Давсарі за межами поля отримує допомогу від медиків, мексиканці у більшості атакують. Голкіпер саудитів після подачі з флангу кулаками виніс м'яч на Вегу, той пробив, але не влучив у площину.
2'
Перший удар у матчі завдали мексиканці: Чавес метрів з 20-ти пробив повз ворота.
3'
Небезпечний момент
І перший момент від номінальних гостей! Вега потужно пробив у площину після передачі партнера, проте голкіпер потягнув удар.
Свисток
Матч розпочався!
Мексика: Очоа - Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо - Альварес - Пінеда, Чавес - Лосано, Мартін, Вега.
Саудівська Аравія: Аль-Оваїс - Тамбакті, Аль-Болеахі, Аль-Амрі - Абдулхамід, Аль-Хассан, Канно, Аль-Ганнам - Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстовий онлайн матчу третього туру групового етапу Чемпіонату світу, у якому Саудівська Аравія зіграє проти Мексики.
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Останні матчі
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Анонс матчу Саудівська Аравія - Мексика 30.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Саудівська Аравія та командою Мексика проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 30.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Ренар, Эрве и Мартино, Херардо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Саудівська Аравія - Мексика можна подивитися 30.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Саудівська Аравія - Мексика, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Саудівська Аравія
Країна: Саудовская Аравия
Тренер: Эрве Ренар

Прошедший поединок команди Саудівська Аравія був зіграний проти Польща - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Польща.

Команда гостей

Назва: Мексика
Країна: Мексика
Тренер: Херардо Мартино

Предыдущий матч команди Мексика був зіграний проти Аргентина - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Слідкуйте за результатами матчу Саудівська Аравія - Мексика онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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