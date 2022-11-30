Туніс - Франція онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Туніс - Франція 30.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Туніс та командою Франція проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 30.11.2022

Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Туніс

Країна: Тунис

Тренер: Джалель Кадри



Предыдущий поединок команди Туніс був зіграний проти Австралія - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Австралія.

Команда гостей

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Прошедший матч команди Франція був зіграний проти Данія - 26.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

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