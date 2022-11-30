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Туніс - Франція онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 30 листопада 2022, 17:00 - Education City Stadium
Головний суддя: Матт Конгер
Рейтинг матчу:
Туніс
До початку
00 : 00 : 00
Франція
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Туніс
28%
Нічия
32%
Франція
40%
Цікаві факти
  • Tunisia wins 1st half in 26% of their matches, France in 20% of their matches.
  • Tunisia wins 26% of halftimes, France wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Tunisia leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Tunisia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When France is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Tunisia's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • Tunisia scores 1.33 goals when playing at home and France scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • Tunisia has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • France's performance of the last 5 matches is better than Tunisia's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Туніс
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 12:00 Туніс 0 - 1 Завершено Австралія П
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 15:00 Данія 0 - 0 Завершено Туніс Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:30 Бразилія 5 - 1 Завершено Туніс П
Кубок Африки 2022
29.01.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 1 - 0 Завершено Туніс П
Кубок Африки 2021/2022
23.01.2022 - 21:00 Нігерія 0 - 1 Завершено Туніс В
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Останні матчі - Франція
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 18:00 Франція 2 - 1 Завершено Данія В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 21:00 Франція 4 - 1 Завершено Австралія В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Австрія В
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Франція 0 - 1 Завершено Хорватія П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Туніс
28%
Нічия
32%
Франція
40%
Трансляція
Експерементальний склад сьогодні у збірної Франції. Цікаво буде постежити за гравцями, які отримували мало ігрового часу.
Інфо
Туніс (запасні): Ассен, Бальбулі, Бен Саїд, Абді, Бронн, Дрегер, Жазірі, Жебалі, Іфа, Межбрі, Мсакні, Сассі, Сліті, Хеніссі, Шаалалі
Інфо
Туніс (стартовий склад): Дамен - Тальбі, Меріах, Гандрі, Маалул, Лаїдуні, Скірі, Кешріда, Хазрі, Бен Сліман, Бен Ромдан
Інфо
Франція (запасні): Ареола, Льоріс, Ернандес, Грізман, Дембеле, Жиру, Кунде, Мбаппе, Павар, Рабйо, Упамекано, Тюрам, Саліба
Інфо
Франція (стартовий склад): Манданда - Фофана, Конате, Дісасі, Варан, Чуамені, Гендузі, Камавінга, Верету, Коман, Коло Муані
Тунісу потрібно не тільки перемагати Францію, а й робити це з хорошою різницею м'ячів, щоб сподіватися на вихід із групи, але цього може бути недостатньо.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу третього туру групи D ЧС між Францію та Тунісом. Стартовий свисток пролунає о 17:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Туніс - Франція 30.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Туніс та командою Франція проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 30.11.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Туніс - Франція можна подивитися 30.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Туніс - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Туніс
Країна: Тунис
Тренер: Джалель Кадри

Предыдущий поединок команди Туніс був зіграний проти Австралія - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Австралія.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команди Франція був зіграний проти Данія - 26.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Туніс - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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