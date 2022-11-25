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Іран - США онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 29 листопада 2022, 21:00 - Al-Thumama Stadium . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Іран
До початку
00 : 00 : 00
США
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Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Іран
36%
Нічия
30%
США
33%
Цікаві факти
  • USA haven't won in their last 5 games.
  • Iran have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Iran wins 1st half in 30% of their matches, USA in 33% of their matches.
  • Iran wins 30% of halftimes, USA wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Iran.
  • On their last meeting Iran won by 1 goals.
  • When Iran leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Iran is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When USA is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In World Cup, Iran has better performance than USA.
  • Iran's performance of the last 5 matches is better than USA's.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Iran scores 1.17 goals when playing at home and USA scores 0.14 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Іран
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 12:00 Уельс 0 - 2 Завершено Іран В
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 15:00 Англія 6 - 2 Завершено Іран П
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 17:30 Сенегал 1 - 1 Завершено Іран Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 19:00 Іран 1 - 0 Завершено Уругвай В
Міжнародні товариські матчі 2019/2020
12.11.2020 - 19:00 Боснія і Герцеговина 0 - 2 Завершено Іран В
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Останні матчі - США
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 21:00 Англія 0 - 0 Завершено США Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 21:00 США 1 - 1 Завершено Уельс Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:00 Саудівська Аравія 0 - 0 Завершено США Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 15:25 Японія 2 - 0 Завершено США П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 00:00 США 0 - 0 Завершено Уругвай Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Іран
36%
Нічия
30%
США
33%
LIVE
Трансляція матчу Іран - США
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Обидві команди можуть у підсумку як і вийти з першого місця, так і вилетіти, перебуваючи на четвертій позиції у квартеті. Наразі Іран іде на другій сходинці з трьома очками, а США посідає третій щабель турнірки.
США: Тернер - Дест, Картер-Вікерс, Рім, Робінсон - Адамс - Маккені, Ю. Муса - Веа, Сарджент, Пулішич.
Іран: Бейранванд - Резаеян, Хоссейні, Пураліганджі, Мохаммаді - Езатолахі - Нуроллахі, Хаджсафі - Голізаде, Азмун, Таремі.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру групового етапу Чемпіонату світу, у якому Іран зіграє проти США.
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Останні матчі
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Анонс матчу Іран - США 29.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Іран та командою США проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al-Thumama Stadium.

Дата проведення матчу: 29.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іран - США можна подивитися 29.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Іран - США, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іран
Країна: Иран
Тренер: Карлос Кейруш

Прошедший матч команди Іран був зіграний проти Уельс - 25.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Іран.

Команда гостей

Назва: США
Країна: США

Прошедший поединок команди США був зіграний проти Англія - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Іран - США онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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