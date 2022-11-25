Еквадор - Сенегал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Еквадор та командою Сенегал проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Международный стадион Халифа.
Дата проведення матчу: 29.11.2022
Час початку матчу: 17:00
Для здобуття перемоги тренери команд Густаво Алфаро и Сиссе, Алью розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Еквадор
Країна: Эквадор
Тренер: Густаво Альфаро
Предыдущий поединок команди Еквадор був зіграний проти Нідерланди - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.
Назва: Сенегал
Країна: Сенегал
Тренер: Алиу Сиссе
Прошедший поединок команди Сенегал був зіграний проти Катар - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Сенегал.
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