  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Еквадор - Сенегал Дивитися онлайн
У тренді

Еквадор - Сенегал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 29 листопада 2022, 17:00 - Международный стадион Халифа . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Еквадор
0 - 0
Оновити
45'
Сенегал
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Еквадор
32%
Нічия
35%
Сенегал
33%
Цікаві факти
  • Ecuador haven't lost in their last 9 games.
  • Ecuador have kept a clean sheet in 7 matches in a row.
  • Ecuador wins 1st half in 30% of their matches, Senegal in 27% of their matches.
  • Ecuador wins 30% of halftimes, Senegal wins 27%.
  • When Ecuador leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Senegal leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Ecuador is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Senegal is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In World Cup, Ecuador has better performance than Senegal.
  • Ecuador's performance of the last 5 matches is better than Senegal's.
  • Ecuador scores 0.67 goals when playing at home and Senegal scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • Senegal's performance of the last 5 matches is better than Ecuador's.
Останні матчі - Еквадор
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 18:00 Нідерланди 1 - 1 Завершено Еквадор Н
Чемпіонат світу 2022
20.11.2022 - 18:00 Катар 0 - 2 Завершено Еквадор В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:55 Японія 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:00 Еквадор 0 - 0 Завершено Саудівська Аравія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 02:30 Мексика 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Показати більше
Останні матчі - Сенегал
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 15:00 Катар 1 - 3 Завершено Сенегал В
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 18:00 Сенегал 0 - 2 Завершено Нідерланди П
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 17:30 Сенегал 1 - 1 Завершено Іран Н
Міжнародні товариські матчі 2022
24.09.2022 - 20:00 Сенегал 2 - 0 Завершено Uzbekistan В
Кубок Африки 2021/2022
06.02.2022 - 21:00 Сенегал 1 - 0 Завершено Єгипет В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Еквадор
32%
Нічия
35%
Сенегал
33%
Склади команд
12
Galindez, Hernan
30
Estupinan, Pervis
3
Hincapie, Piero
5
Torres, Felix
77
Preciado, Angelo
8
Карлос Груесо
25
Caicedo, Moises
23
Franco, Alan
13
Valencia, Enner
13
Estrada, Michael
19
Plata, Gonzalo
16
Едуар Менді
23
Юссуф Сабалі
26
Koulibaly, Kalidou
37
Абду Діалло
14
Jakobs, Ismail
21
Ciss, Pathe
27
Gueye, Idrissa
26
Gueye, Pape
29
Ndiaye, Iliman
29
Dia, Boulaye
23
Ісмаїла Сарр
Стартовий склад
  • 13
    Valencia, Enner
    Форвард
  • 13
    Estrada, Michael
  • 19
    Plata, Gonzalo
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 23
    Franco, Alan
    Півзахисник
  • 8
    Карлос Груесо
    Півзахисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 5
    Torres, Felix
    Захисник
  • 77
    Preciado, Angelo
    Захисник
  • 12
    Galindez, Hernan
    Воротар
  • 29
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 29
    Dia, Boulaye
    Форвард
  • 23
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 26
    Gueye, Pape
    Півзахисник
  • 21
    Ciss, Pathe
    Півзахисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 37
    Абду Діалло
    Захисник
  • 14
    Jakobs, Ismail
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Густаво Алфаро
  • Сиссе, Алью
Статистика матчу
53%
Володіння м'ячем
47%
5
Штрафні
10
10
Фоли
3
Удари повз
4
Офсайди
2
2
Блоковано ударів
3
Кутові
3
Удари в отвір
2
2
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Еквадор - Сенегал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Упевнений удар Сарра з пенальті в правий нижній кут!
42'
Небезпечний момент
Пенальті! Інкап'є тупо влетів у корпус Сарра, який прокинув м'яч із лівого флангу до центру штрафного.
39'
Кайседо коліном у центрі поля влетів у ногу Сарра та травмувався.
37'
Небезпечний момент
Опустив зверху на сітку воріт подачу зі стандарту в глибині правого флангу Сісс у центрі штрафного!
35'
Діалло м'яко накинув від центрального кола до центру штрафного, але там уже чатував Галіндес із захисниками.
32'
Кулібалі в підкаті не дав Валенсії зачепитись за закидання до лівого флангу атаки.
29'
Еквадор почав пресингувати на центральною лінією.
27'
На утримання м'яча грає Сенегал цими хвилинами.
25'
Активна гра від обох команд, проте якості на завершенян небагато.
23'
Небезпечний момент
Рикошет від пострілу Сарра з лівого кута штрафного пролетів повз дальню стійку!
21'
Еквадор потрохи заходить до чужої половии.
19'
Пресіадо обікрав Сарра біля центральної лінії, після чого суперник стрибнув йому в корпус, неначе борець.
17'
Інкап'є на кутовий перевів м'яч із-під Сарра на правому фланзі атаки суперників.
14'
Ризикувати команди відмовляються. Добре, почекаємо.
12'
Повз дальню стійку спрямував постріл зі входу до правого флангу штрафного від Ндіає.
11'
Валенсія зі стандарту, а потім і з добивання, пробив у захисників.
10'
Еквадор по центру перед чужим штрафним заробив кутовий.
8'
Небезпечний момент
На Діа скинули м'яч до правого флангу штрафного, але пробив він повз дальню стійку.
6'
Ндіає з відскоком від суперника спрямував передачу з правого флангу до рук голкіпера.
5'
Менді зіграв на виході під закидання до правого флангу свого штрафного.
3'
Небезпечний момент
Ідрісса отримав передачу з лівого флангу в центрі штрафного від Еступіньяна, проте той пробив повз дальню стійку.
1'
Еквадорці намагаються атакувати зі старту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Перемога виведе будь-яку з команд до плей-оф, нічия влаштує тільки Еквадор.
Інфо
Сенегал має 1 перемогу та 1 поразку й три очки очки. 3:3 — голи.
Інфо
Еквадор має 1 перемогу та 1 нічию й чотири очки. 3:1 — голи.
Запасні: С. Дьєнг, Гоміс, Ф. Менді, Сіссе, Джексон, Куяте, Лум-Ндіає, Балло-Туре, Діатта, П. Сарр, Дьєду, Ш. Дьєнг, Нам, Н. Менді, М. Ндіає.
Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Якобс, Діалло — Сісс, П. Гує — І. Ндіає, І. Гує, І. Сарр — Діа.
Запасні: Рамірес, Домінгес, Арболеда, Сіфуентес, Пачо, Едуар Пресіадо, Ібарра, Арреага, Мена, Сармієнто, Паласіос, Реаско, Поросо, Родрігес.
Еквадор: Галіндес — Анхело Пресіадо, Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Франко, Груесо, Кайседо — Плата, Естрада, Валенсія.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи A. На полі стадіону Міжнародний стадіон Халіфа (Доха, Катар) зіграють Еквадор та Сенегал.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:00 - Вчора Португалія Португалія 2 Уругвай Уругвай 0 Завершено 18:00 - Вчора Бразилія Бразилія 1 Швейцарія Швейцарія 0 Завершено 15:00 - Вчора Південна Корея Південна Корея 2 Гана Гана 3 Завершено 14:00 - Вчора Кривбас Кривбас 2 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 1 Завершено 13:00 - Вчора ФК Олександрія ФК Олександрія 1 Рух Рух 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Еквадор - Сенегал 29.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Еквадор та командою Сенегал проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 29.11.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Густаво Алфаро и Сиссе, Алью розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Еквадор - Сенегал можна подивитися 29.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Еквадор - Сенегал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еквадор
Країна: Эквадор
Тренер: Густаво Альфаро

Предыдущий поединок команди Еквадор був зіграний проти Нідерланди - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Сенегал
Країна: Сенегал
Тренер: Алиу Сиссе

Прошедший поединок команди Сенегал був зіграний проти Катар - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Сенегал.

Слідкуйте за результатами матчу Еквадор - Сенегал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат світу та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден