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Португалія - Уругвай онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 28 листопада 2022, 21:00 - Lusail Stadium
Головний суддя: Алиреза Фагани
Рейтинг матчу:
Португалія
0 - 0
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перерыв
Уругвай
Хід матчу
6' Родріго Бентанкур 38' Рубен Невеш 42' Mendes, Nuno Вийшов: Guerreiro, Raphael 44' Olivera, Mathias
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
43%
Нічия
30%
Уругвай
26%
Цікаві факти
  • Portugal wins 1st half in 60% of their matches, Uruguay in 50% of their matches.
  • Portugal wins 60% of halftimes, Uruguay wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Uruguay.
  • On their last meeting Uruguay won by 1 goals.
  • When Portugal leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Uruguay leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Portugal is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Uruguay is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Uruguay's performance of the last 5 matches is better than Portugal's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Portugal scores 2.57 goals when playing at home and Uruguay scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Portugal's performance of the last 5 matches is better than Uruguay's.
  • In World Cup, Uruguay has better performance than Portugal.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Португалія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Уругвай
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
30.06.2018 - 21:00 Уругвай 2 - 1 Завершено Португалія
Останні матчі - Португалія
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 18:00 Португалія 3 - 2 Завершено Гана В
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 20:45 Португалія 4 - 0 Завершено Нігерія В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Португалія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Чехія 0 - 4 Завершено Португалія В
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Чехія В
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Останні матчі - Уругвай
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 15:00 Уругвай 0 - 0 Завершено Південна Корея Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 19:00 Канада 0 - 2 Завершено Уругвай В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 19:00 Іран 1 - 0 Завершено Уругвай П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 00:00 США 0 - 0 Завершено Уругвай Н
Міжнародні товариські матчі 2022
03.06.2022 - 05:00 Мексика 0 - 3 Завершено Уругвай В
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Новини команд
Головні події
44'
Olivera, Mathias
Mendes, Nuno
Вийшов: Guerreiro, Raphael
42'
Рубен Невеш
38'
6'
Родріго Бентанкур
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
43%
Нічия
30%
Уругвай
26%
Склади команд
99
Costa, Diogo
25
Mendes, Nuno
3
Пепе
4
Рубен Діаш
20
Cancelo, Joao
14
Carvalho, William
18
Рубен Невеш
20
Silva, Bernardo
11
Felix, Joao
7
Крiштiану Роналду
8
Fernandes, Bruno
23
Rochet, Sergio
13
Гільєрмо Варела
2
Хосе Марiя Хiменес
3
Дiєго Годiн
19
Coates, Sebastian
17
Olivera, Mathias
15
Федеріко Вальверде
30
Родріго Бентанкур
5
Матіас Весіно
21
Едінсон Кавані
27
Nunez, Darwin
Стартовий склад
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
    38
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 14
    Carvalho, William
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
    42
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 21
    Едінсон Кавані
    Форвард
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
    6
  • 5
    Матіас Весіно
    Півзахисник
  • 13
    Гільєрмо Варела
    Захисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 3
    Дiєго Годiн
    Захисник
  • 19
    Coates, Sebastian
    Захисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
    44
  • 23
    Rochet, Sergio
Запасні гравці
Тренери
  • Фернанду Сантуш
  • Диего Алонсо
Статистика матчу
1
ЖК
1
2
Удари повз
3
7
Штрафні
3
2
Фоли
7
71%
Володіння м'ячем
29%
3
Кутові
1
6
Блоковано ударів
Удари в отвір
1
1
Офсайди
1
Сейви
Трансляція
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 3 хв.
44'
Жовта картка
Олівера отримав картку за блокування виконання штрафного з боку Бруну на чужій половині.
42'
Заміна
За Мендеша дограватиме Геррейру.
40'
Мендеш набігався на сьогодні?
38'
Жовта картка
Невеш на газон потягнув Вареллу, коли той робив зміщення з правого флангу.
36'
Простріл із лівого флангу до ближнього кута воротарського Бентанкур перевів у дотик за лицьову, замість прийому.
34'
Бруну випадково підставився під постріл Роналду зі входу до лівого флангу штрафного.
32'
Небезпечний момент
Бентанкур сам створив для себе момент фінтом перед чужим штрафним, але пробити повз Кошту потім не зумів.
29'
Перевів до рук воротаря головою подачу Невеша з правого флангу на дальній кут воротарського Бруну.
28'
Спокійно тримають м'яч команди в центрі поля.
25'
Простріл із лівого флангу від Мендеша в штрафному відскочив від Бернарду як від того дерева.
22'
Бруну отримав удар по ногах від суперника на правому фланзі атаки, після чого не може оклигати.
20'
Уругвайці зробили невдалу спробу вийти до атаки через правий фланг.
18'
Роналду на силу пробив зі штрафного з лівого флангу у стінку.
17'
Мендеш отримав по ногах під час просування до лівого флангу штрафного.
Інфо
32-га гра з 64-х, які будуть зіграні на турнірі. Уругвай провів 5 ігор поспіль, не пропустивши жодного м'яча на групових етапах чемпіонату світу. Не вистачає одного, щоб увійти в історію.
15'
Легко зупинив Годін просування від Роналду лівим флангом.
13'
Хіменес щось має, аби пред'явити Фелішу.
12'
Небезпечний момент
Кутовий із лівого флангу Хіменес головою завершив над воротами.
11'
Канселу перевів на кутовий простріл Нуньєса з лівого флангу.
9'
Уругвайці зустрічають суперників у трьох лініях захисту перед штрафним.
7'
Жовта картка
Накладання здійснив Бентанкур на правому фланзі атаки проти Діаша.
6'
Вальверде штовхнув на правому фланзі атаки Мендеша на газон.
4'
Ефектне скидання від Роналду з лівого флангу штрафного плечем на Карвалью завершилось ударом злету набагато вище воріт.
2'
По трибунах відкрив вогонь Олівера зі входу до лівого флангу штрафного.
Інфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Португалія в першому турі обіграла Гану (3:2), а Уругвай зіграв унічию з Південною Кореєю (0:0).
Запасні: Муслера, Соса, де ла Крус, Пеллістрі, Суарес, Де Арраскаета, Торрейра, Вінья, Гомес, Торрес, Касерес, Каноббіо, Угарте, Родрігес.
Уругвай: Рочет — Хіменес, Годін, Коатес, Олівера — Вальверде, Бентанкур, Весіно — Варела, Кавані, Нуньєс.
Запасні: Патрісіу, Са, Далот, Геррейру, Пальїнья, Андре Сілва, Леау, Вітінья, Маріу, Орта, Нунеш, Антоніу Сілва, Рамуш.
Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш — Б. Сілва, Карвалью, Невеш — Фернандеш, Роналду, Феліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Аліреза Фагані (Кашмер, Іран) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи H. На полі стадіону Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар) зіграють Португалія та Уругвай.
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Бразилія Бразилія 1 Швейцарія Швейцарія 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Південна Корея Південна Корея 2 Гана Гана 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Кривбас Кривбас 2 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 1 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 1 Рух Рух 1 Завершено 12:00 - Сьогодні Камерун Камерун 3 Сербія Сербія 3

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Анонс матчу Португалія - Уругвай 28.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Португалія та командою Уругвай проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 28.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Португалія та командою Уругвай:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Уругвай, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Уругвай та Португалія у попередньому футбольному матчі 30.06.2018 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фернанду Сантуш и Диего Алонсо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Уругвай можна подивитися 28.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Португалія - Уругвай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший матч команди Португалія був зіграний проти Гана - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Уругвай
Країна: Уругвай
Тренер: Диего Алонсо

Прошедший поединок команди Уругвай був зіграний проти Південна Корея - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Уругвай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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