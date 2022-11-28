Португалія - Уругвай онлайн трансляція матчу

Матч між командою Португалія та командою Уругвай проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.
Дата проведення матчу: 28.11.2022
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь между клубами Португалія та командою Уругвай:
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Уругвай, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Уругвай та Португалія у попередньому футбольному матчі 30.06.2018 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Фернанду Сантуш и Диего Алонсо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Прошедший матч команди Португалія був зіграний проти Гана - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.
Назва: Уругвай
Країна: Уругвай
Тренер: Диего Алонсо
Прошедший поединок команди Уругвай був зіграний проти Південна Корея - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.
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