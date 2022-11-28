  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бразилія - Швейцарія Дивитися онлайн
У тренді

Бразилія - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 28 листопада 2022, 18:00 - Stadium 974
Головний суддя: Barton, Ivan
Рейтинг матчу:
Бразилія
0 - 0
Оновити
32'
Швейцарія
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Бразилія
50%
Нічия
32%
Швейцарія
18%
Цікаві факти
  • Brazil have a winning streak of 8 matches.
  • Brazil haven't lost in their last 16 games.
  • Brazil have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Brazil wins 1st half in 77% of their matches, Switzerland in 30% of their matches.
  • Brazil wins 77% of halftimes, Switzerland wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Brazil leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Switzerland leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Switzerland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Brazil's performance of the last 5 matches is better than Switzerland's.
  • In the last 4 meetings Brazil won 1, Switzerland won 1, 2 draws.
  • Brazil scores 1.25 goals in a match against Switzerland and Switzerland scores 1.25 goals against Brazil (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brazil and Switzerland is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brazil and Switzerland is 1.5.
  • Brazil scores 3.6 goals when playing at home and Switzerland scores 0.8 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бразилія
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Швейцарія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
17.06.2018 - 21:00 Бразилія 1 - 1 Завершено Швейцарія
Останні матчі - Бразилія
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 21:00 Бразилія 2 - 0 Завершено Сербія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:30 Бразилія 5 - 1 Завершено Туніс В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:30 Бразилія 3 - 0 Завершено Гана В
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 13:20 Японія 0 - 0 Завершено Бразилія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
02.06.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 4 Завершено Бразилія В
Показати більше
Останні матчі - Швейцарія
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 12:00 Швейцарія 1 - 0 Завершено Камерун В
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 12:00 Гана 2 - 0 Завершено Швейцарія П
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Швейцарія 2 - 1 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 2 Завершено Швейцарія В
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцарія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Бразилія
50%
Нічия
32%
Швейцарія
18%
Склади команд
1
Alisson
12
Алекс Сандро
6
Тьяго Сілва
5
Маркіньйос
14
Militao, Eder
18
Карлос Каземiро
11
Paqueta, Lucas
17
Fred
20
Junior, Vinicius
9
Richarlison
22
Raphinha
1
Sommer, Yann
30
Сільван Відмер
25
Мануель Аканджі
30
Elvedi, Nico
13
Рікардо Родрігес
23
Freuler, Remo
34
Ґраніт Джака
32
Rieder, Fabian
15
Sow, Djibril
17
Vargas, Ruben
36
Embolo, Breel
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 9
    Richarlison
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 36
    Embolo, Breel
  • 32
    Rieder, Fabian
    Півзахисник
  • 15
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 17
    Vargas, Ruben
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 30
    Сільван Відмер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 30
    Elvedi, Nico
    Захисник
  • 13
    Рікардо Родрігес
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тите
  • Мурат Якин
Статистика матчу
6
Штрафні
4
1
Кутові
1
4
Фоли
6
48%
Володіння м'ячем
52%
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
31'
Небезпечний момент
Рафінья пробиває лонгшот метрів із тридцяти. Зоммер спокійно ловить м'яч
28'
Небезпечний момент
Віні Жуніор пробиває у дотик із воротарської після навісу Рафіньї з правого флангу. Але Зоммер дивом рятує
26'
Фройлер прорвався до штрафного майданчика Бразилії, але його повалили захисники суперника. Суддя порушення не бачить
24'
Варгас закинув у штрафний майданчик Бразилії з лівого флангу, але захисники суперника одразу винесли м'яч
21'
Варгас отримав м'яч у штрафному майданчику збірної Бразилії і прострілив у центр, але Емболо не встиг пробити
18'
Три гравці збірної Швейцарії ледве впоралися з дриблінгом Віні Жуніора на фланзі
15'
Каземіро зрубав Емболо біля свого штрафного майданчика. Суддя дає Швейцарії пробити стандарт
12'
Рішарлісон отримав м'яч у штрафному майданчику суперника і спробував прострілити в центр на Віні Жуніора. Але Відмер перехоплює пас
11'
Рішарлісон знову зарубав з Ельведі, вже на своїй половині поля. Суддя дає штрафний Бразилії
8'
Рішарлісон кидається у підкат на чужій половині поля. Він спробував відібрати м'яч у Ельведі
5'
Каземіро б'є Соу по правому стегну у боротьбі за м'яч у центрі поля. Суддя порушення не бачить
2'
Віні Жуніор спробував прорватися повз Ельведі Відмера лівим флангом, але захисник Швейцарії його повалив
Свисток
Матч розпочато!
Стартовий склад збірної Швейцарії: Зоммер – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Фройлер, Рідер, Джака – Соу – Емболо, Варгас
Стартовий склад збірної Бразилії: Аліссон - Мілітао, Маркіньос, Тьяго Сілва, Алекс Сандро - Рафінья, Фред, Каземіро, Віні Жуніор - Пакета, Рішарлісон
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! Це текстова трансляція матчу групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Бразилії та Швейцарії.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Південна Корея Південна Корея 2 Гана Гана 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Кривбас Кривбас 2 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 1 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 1 Рух Рух 1 Завершено 12:00 - Сьогодні Камерун Камерун 3 Сербія Сербія 3 Завершено 21:00 - Вчора Іспанія Іспанія 1 Німеччина Німеччина 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Бразилія - Швейцарія 28.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Бразилія та командою Швейцарія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Stadium 974.

Дата проведення матчу: 28.11.2022
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Бразилія та командою Швейцарія:

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бразилія та Швейцарія у попередньому футбольному матчі 17.06.2018 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Тите и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бразилія - Швейцарія можна подивитися 28.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Бразилія - Швейцарія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бразилія
Країна: Бразилия
Тренер: Тите

Предыдущий матч команди Бразилія був зіграний проти Сербія - 24.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.

Команда гостей

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин

Предыдущий поединок команди Швейцарія був зіграний проти Камерун - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Слідкуйте за результатами матчу Бразилія - Швейцарія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат світу та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден