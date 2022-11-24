Південна Корея - Гана онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Південна Корея - Гана 28.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Південна Корея та командою Гана проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 28.11.2022

Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Паулу Бенту и Отто Аддо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Південна Корея

Країна: Южная Корея

Тренер: Пауло Бенту



Прошедший матч команди Південна Корея був зіграний проти Уругвай - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Гана

Країна: Гана

Тренер: Отто Аддо



Прошедший матч команди Гана був зіграний проти Португалія - 24.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.

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