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Південна Корея - Гана онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 28 листопада 2022, 15:00 - Education City Stadium
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Південна Корея
0 - 0
Оновити
12'
Гана
Хід матчу
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Південна Корея
41%
Нічия
30%
Гана
30%
Цікаві факти
  • Republic of Korea wins 1st half in 58% of their matches, Ghana in 14% of their matches.
  • Republic of Korea wins 58% of halftimes, Ghana wins 14%.
  • The winner of their last meeting was Ghana.
  • On their last meeting Ghana won by 4 goals.
  • When Republic of Korea leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Ghana leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Republic of Korea is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ghana is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Republic of Korea's performance of the last 5 matches is better than Ghana's.
  • Ghana have lost just 1 of their last 4 games against Republic of Korea (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Republic of Korea won 1, Ghana won 3, 0 draws.
  • Republic of Korea scores 1 goals in a match against Ghana and Ghana scores 2.75 goals against Republic of Korea (on average).
  • Average number of goals in meetings between Republic of Korea and Ghana is 3.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Republic of Korea and Ghana is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Republic of Korea scores 2.2 goals when playing at home and Ghana scores 0.75 goals when playing away (on average).
  • Republic of Korea haven't lost in their last 4 games.
  • Republic of Korea have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Ghana's performance of the last 5 matches is better than Republic of Korea's.
  • In World Cup, Republic of Korea has better performance than Ghana.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
Останні матчі - Південна Корея
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 15:00 Уругвай 0 - 0 Завершено Південна Корея Н
Міжнародні товариські матчі 2022
11.11.2022 - 13:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Камерун В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 14:00 Південна Корея 2 - 2 Завершено Коста-Рика Н
Міжнародні товариські матчі 2022
02.06.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 4 Завершено Бразилія П
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Останні матчі - Гана
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 18:00 Португалія 3 - 2 Завершено Гана П
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 12:00 Гана 2 - 0 Завершено Швейцарія В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:30 Бразилія 3 - 0 Завершено Гана П
Кубок Африки 2022
18.01.2022 - 21:00 Гана 2 - 3 Завершено Коморські острови П
Кубок Африки 2022
14.01.2022 - 21:00 Габон 1 - 1 Завершено Гана Н
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Новини команд
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Південна Корея
41%
Нічия
30%
Гана
30%
Склади команд
1
Seung Gyu, Kim
23
Кім Джін Су
19
Кім
4
Kim, Min-jae
95
Moon-hwan, Kim
5
Woo-young, Jung
33
Hwang, In-beom
7
Heung-min, Son
29
Jeong, Woo-yeong
26
Chang-Hoon, Kwon
10
Gue-sung, Jo
1
Zigi, Lawrence Ati
2
Lamptey, Tariq
18
Amartey, Daniel
22
Salisu, Mohammed
14
Mensah, Gideon
26
Abdul Samed, Salis
5
Partey, Thomas
20
Kudus, Mohammed
24
Андре Айю
19
Iньякi Вiльямс
9
Джордан Айю
Стартовий склад
  • 10
    Gue-sung, Jo
    Форвард
  • 7
    Heung-min, Son
  • 29
    Jeong, Woo-yeong
    Півзахисник
  • 26
    Chang-Hoon, Kwon
    Півзахисник
  • 5
    Woo-young, Jung
    Півзахисник
  • 33
    Hwang, In-beom
    Півзахисник
  • 23
    Кім Джін Су
    Захисник
  • 19
    Кім
    Воротар
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 95
    Moon-hwan, Kim
  • 1
    Seung Gyu, Kim
    Воротар
  • 24
    Андре Айю
    Форвард
  • 19
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 26
    Abdul Samed, Salis
    Півзахисник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 18
    Amartey, Daniel
    Півзахисник
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 14
    Mensah, Gideon
  • 1
    Zigi, Lawrence Ati
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Паулу Бенту
  • Отто Аддо
Статистика матчу
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
Трансляція
9'
Три поспіль кутових подали номінальні господарі. Єдине, до чого вони привезвели - це метушня і заблоковані удари.
7'
Домашню заготовку розіграли корейці зі стандарту, проте простріл з лівого флангу був заблокований.
6'
Сон проривався лівим флангом, але його не за правилами зупинив Лемпті. Вийшло протистояння гравців АПЛ.
4'
Партей програв верхову боротьбу після подачі Кудуса зі стандарту з правого флангу.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Південна Корея у першому турі зіграла внічию з Уругваєм і наразі іде на третій позиції у групі H, а Гана замикає квартет, адже у стартовому для себе матчі цього Чемпіонату світу програла Португалії.
Гана: Аті-Зігі - Лемпті, Амарті, Салісу, Менса - Абдул Самед - Партей, Кудус - Андре Аю, Вільямс, Джордан Аю.
Південна Корея: Син Гю Кім - Мун Хван Кім, Мін Дже Кім, Йон Гвон Кім, Джин Су Кім - Хван, У Йон Чон - Квон, У Йон Чон, Сон - Чо.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу другого туру Чемпіонату світу, у якому Південна Корея зустрінеться з Ганою.
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 1 Рух Рух 1 Завершено 12:00 - Сьогодні Камерун Камерун 3 Сербія Сербія 3 Завершено 21:00 - Вчора Іспанія Іспанія 1 Німеччина Німеччина 1 Завершено 18:00 - Вчора Хорватія Хорватія 4 Канада Канада 1 Завершено 17:15 - Вчора Ньюпорт Каунті Ньюпорт Каунті 1 Derby County Derby County 2

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Анонс матчу Південна Корея - Гана 28.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Південна Корея та командою Гана проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 28.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Паулу Бенту и Отто Аддо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Південна Корея - Гана можна подивитися 28.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Південна Корея - Гана, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Південна Корея
Країна: Южная Корея
Тренер: Пауло Бенту

Прошедший матч команди Південна Корея був зіграний проти Уругвай - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Гана
Країна: Гана
Тренер: Отто Аддо

Прошедший матч команди Гана був зіграний проти Португалія - 24.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Південна Корея - Гана онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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