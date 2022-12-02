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Камерун - Бразилія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 02 грудня 2022, 21:00 - Lusail Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Исмаил Эльфат
Рейтинг матчу:
Камерун
0 - 0
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12'
Бразилія
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Хід матчу
6' Tolo, Nouhou
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Камерун
32%
Нічия
25%
Бразилія
43%
Цікаві факти
  • Cameroon haven't won in their last 6 games.
  • Brazil have a winning streak of 9 matches.
  • Brazil haven't lost in their last 17 games.
  • Cameroon have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Brazil have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Cameroon wins 1st half in 31% of their matches, Brazil in 70% of their matches.
  • Cameroon wins 31% of halftimes, Brazil wins 70%.
  • The winner of their last meeting was Brazil.
  • On their last meeting Brazil won by 1 goals.
  • When Cameroon leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When Brazil leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Cameroon is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • In World Cup, Brazil has better performance than Cameroon.
  • Brazil's performance of the last 5 matches is better than Cameroon's.
  • Brazil have lost just 1 of their last 4 games against Cameroon (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Cameroon won 1, Brazil won 3, 0 draws.
  • Cameroon scores 0.5 goals in a match against Brazil and Brazil scores 2 goals against Cameroon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Cameroon and Brazil is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Cameroon and Brazil is 1.25.
  • Cameroon scores 1.44 goals when playing at home and Brazil scores 2.75 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Камерун
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Бразилія
Міжнародні товариські матчі 2018
20.11.2018 - 21:30 Бразилія 1 - 0 Завершено Камерун
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
23.06.2014 - 23:00 Камерун 1 - 4 Завершено Бразилія
Останні матчі - Камерун
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 12:00 Камерун 3 - 3 Завершено Сербія Н
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 12:00 Швейцарія 1 - 0 Завершено Камерун П
Міжнародні товариські матчі 2022
09.11.2022 - 19:00 Камерун 1 - 1 Завершено Jamaica Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Камерун П
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 09:00 Камерун 0 - 2 Завершено Узбекистан П
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Останні матчі - Бразилія
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 18:00 Бразилія 1 - 0 Завершено Швейцарія В
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 21:00 Бразилія 2 - 0 Завершено Сербія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:30 Бразилія 5 - 1 Завершено Туніс В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:30 Бразилія 3 - 0 Завершено Гана В
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 13:20 Японія 0 - 0 Завершено Бразилія Н
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Новини команд
Головні події
Tolo, Nouhou
6'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Камерун
32%
Нічия
25%
Бразилія
43%
Склади команд
16
Epassy, Devis
25
Tolo, Nouhou
24
Ebosse, Enzo
15
Wooh, Christopher
19
Fai, Collins
15
Kunde, Pierre
99
Zambo Anguissa, Andre
13
Moumi Ngamaleu, Nicolas
13
Choupo-Moting, Eric Maxim
20
Mbeumo, Bryan
26
Aboubakar, Vincent
31
Едерсон
33
Данiель Алвес
24
Bremer
14
Militao, Eder
16
Telles, Alex
21
Santos, Antony
15
Фабiньо
17
Fred
21
Rodrygo
18
Jesus, Gabriel
26
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 26
    Aboubakar, Vincent
    Форвард
  • 13
    Moumi Ngamaleu, Nicolas
    Півзахисник
  • 13
    Choupo-Moting, Eric Maxim
    Форвард
  • 20
    Mbeumo, Bryan
  • 15
    Kunde, Pierre
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 25
    Tolo, Nouhou
    Захисник
    6
  • 24
    Ebosse, Enzo
    Захисник
  • 15
    Wooh, Christopher
    Захисник
  • 19
    Fai, Collins
    Захисник
  • 16
    Epassy, Devis
    Воротар
  • 18
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 33
    Данiель Алвес
    Захисник
  • 24
    Bremer
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 16
    Telles, Alex
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Song, Rigobert
  • Тите
Статистика матчу
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Камерун - Бразилія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
13'
Бразильці поки що не можуть пройти організований захист камерунців.
10'
Порушення у центрі поля суттєво збивають і без того невисокий темп матчу.
7'
Жовта картка
А ось і попередження для Мілітао. Дві жовті за сім хвилин - рекорд нинішнього ЧС.
6'
Жовта картка
Перше попередження у матчі отримує Толо, якиий збив Антоні.
6'
Темп матчу у нас поки що невисокий. Африканці не поспішають виходити із захисту в напад.
3'
Бразильці експериментальним складом почали гру з контролю м'яча. Фабінью прострілював з флангу, але ніхто на пас не відгукнувся.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
Камерун (запасні): Нгапандуентбу, Бассогог, Гує, Мару, Мбайзо, Мбекелі, Н'Куду, Нсаме, Нчам, Ондуа, Токо Екамбі
Інфо
Камерун (стартовий склад): Апассі - Абубакар, Ангісса, Ву, Ебосс, Кюнде, Мбемо, Нгамалю, Толо, Фаї, Чупо-Мотінг
Інфо
Бразилія (запасні): Аліссон, Вевертон, Вінісіус, Бруно, Рібейру, Каземіро, Лукас, Маркіньюш, Педру, Рафінья, Рішарлісон, Сілва
Інфо
Бразилія(стартовий склад): Едерсон - Антуні, Бремер, Дані Алвеш, Жезус, Мартінеллі, Мілітао, Родріго, Теллес, Фабінью, Фред
Інфо
Бразилії буде достатньо зіграти внічию, щоб посісти перше місце,а Камеруну для плей-оф потрібна тільки перемога – але і її буде недостатньо, якщо Швейцарія переможе Сербію.
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу третього туру групи G ЧС між Бразилією та Камеруном. Гра розпочнеться о 21.00.
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Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Південна Корея Південна Корея 2 Португалія Португалія 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Гана Гана 0 Уругвай Уругвай 2 Завершено 13:00 - Сьогодні Чорноморець Чорноморець 0 Кривбас Кривбас 1 Завершено 21:00 - Вчора Японія Японія 2 Іспанія Іспанія 1 Завершено 21:00 - Вчора Коста-Рика Коста-Рика 2 Німеччина Німеччина 4

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Анонс матчу Камерун - Бразилія 02.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Камерун та командою Бразилія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 02.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Камерун та командою Бразилія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Бразилія, тоді як команда Камерун залишилася з поразкою . Зіткнення Бразилія та Камерун у попередньому футбольному матчі 20.11.2018 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Song, Rigobert и Тите розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Камерун - Бразилія можна подивитися 02.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Камерун - Бразилія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Камерун
Країна: Камерун
Тренер: Ригобер Сонг

Предыдущий матч команди Камерун був зіграний проти Сербія - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бразилія
Країна: Бразилия
Тренер: Тите

Прошедший матч команди Бразилія був зіграний проти Швейцарія - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.

Слідкуйте за результатами матчу Камерун - Бразилія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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