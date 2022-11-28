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Гана - Уругвай онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 02 грудня 2022, 17:00 - Al Janoub Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Гана
0 - 2
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перерыв
Уругвай
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Хід матчу
19' Nunez, Darwin 26' De Arrascaeta, Giorgian 32' De Arrascaeta, Giorgian 34' Родріго Бентанкур Вийшов: Матіас Весіно
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Гана
25%
Нічия
35%
Уругвай
40%
Цікаві факти
  • Ghana wins 1st half in 20% of their matches, Uruguay in 45% of their matches.
  • Ghana wins 20% of halftimes, Uruguay wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Uruguay.
  • On their last meeting Uruguay won by 2 goals.
  • When Ghana leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Uruguay leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Ghana is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Uruguay is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In World Cup, Uruguay has better performance than Ghana.
  • Ghana's performance of the last 5 matches is better than Uruguay's.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Ghana scores 1.33 goals when playing at home and Uruguay scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • Uruguay has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Останні матчі - Гана
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 15:00 Південна Корея 2 - 3 Завершено Гана В
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 18:00 Португалія 3 - 2 Завершено Гана П
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 12:00 Гана 2 - 0 Завершено Швейцарія В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 21:30 Бразилія 3 - 0 Завершено Гана П
Кубок Африки 2022
18.01.2022 - 21:00 Гана 2 - 3 Завершено Коморські острови П
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Останні матчі - Уругвай
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 21:00 Португалія 2 - 0 Завершено Уругвай П
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 15:00 Уругвай 0 - 0 Завершено Південна Корея Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 19:00 Канада 0 - 2 Завершено Уругвай В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 19:00 Іран 1 - 0 Завершено Уругвай П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 00:00 США 0 - 0 Завершено Уругвай Н
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Новини команд
Головні події
34'
Родріго Бентанкур
Вийшов: Матіас Весіно
32'
De Arrascaeta, Giorgian ГООЛ!
26'
De Arrascaeta, Giorgian ГООЛ!
19'
Nunez, Darwin
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Гана
25%
Нічия
35%
Уругвай
40%
Склади команд
1
Zigi, Lawrence Ati
21
Baba, Rahman
22
Salisu, Mohammed
18
Amartey, Daniel
36
Seidu, Alidu
26
Abdul Samed, Salis
5
Partey, Thomas
9
Джордан Айю
24
Андре Айю
20
Kudus, Mohammed
19
Iньякi Вiльямс
23
Rochet, Sergio
13
Гільєрмо Варела
2
Хосе Марiя Хiменес
19
Coates, Sebastian
17
Olivera, Mathias
28
Pellistri, Facundo
15
Федеріко Вальверде
30
Родріго Бентанкур
14
De Arrascaeta, Giorgian
9
Луїс Суарес
27
Nunez, Darwin
Стартовий склад
  • 19
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 24
    Андре Айю
    Форвард
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 26
    Abdul Samed, Salis
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 21
    Baba, Rahman
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 18
    Amartey, Daniel
    Півзахисник
  • 36
    Seidu, Alidu
    Захисник
  • 1
    Zigi, Lawrence Ati
    Воротар
  • 9
    Луїс Суарес
    Форвард
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
    19
  • 28
    Pellistri, Facundo
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
    34
  • 14
    De Arrascaeta, Giorgian
    32 26
  • 13
    Гільєрмо Варела
    Захисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 19
    Coates, Sebastian
    Захисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 23
    Rochet, Sergio
Запасні гравці
Тренери
  • Отто Аддо
  • Диего Алонсо
Статистика матчу
5
Штрафні
5
5
Фоли
5
45%
Володіння м'ячем
55%
ЖК
1
1
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
1
Блоковано ударів
1
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Гана - Уругвай
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 8 хв.
43'
Вільямса прокинув Суарес на лівому фланзі атаки, але потім не вигадав передачі на партнера.
41'
Потоптався Де Арраскаета на лівому фланзі захисту по животу Сейду.
39'
Самед виконав подачу з правого флангу до рук Рочета.
37'
На кутовий підрізали захисники постріл Кудуса зі зони перед штрафним.
36'
Потрохи просувається атака Гани від центру поля.
34'
Заміна
Бентанкур травмувався та був замінений на Весіно.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Суарес технічно в півколі в штрафному перевів передачу Нуньєса до лівого флангу, а Де Арраскаета пробив зльоту в дальній!
28'
Аліду до рук Рочета спрямував подачу з правого флангу.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Із ударом із лівого флангу штрафного від Нуньєса неповністю впорався Зігі, і Де Арраскаета добив головою в порожні!
23'
Небезпечний момент
Суарес зіграв до лівого флангу штрафного на Нуьєса, а той перекидав через Зігі, проте Салісу виніс із порожніх воріт.
21'
Незабитий пенальті
РОЧЕТ ПАРИРУВАВ УДАР ВІД АНДРЕ В ПРАВИЙ КУТ!
19'
Жовта картка
Нуньєс договорився.
18'
Небезпечний момент
Пенальті! Рочет фолив проти Кудуса.
15'
Небезпечний момент
Рочет перед собою відбив м'яч, після удару Джордана на завершення зміщення з лівого кута штрафного до центральної зони, проте Кудус добити не зумів.
13'
Подача з правого флангу від Де Арраскаети пішла до рук голкіпера.
11'
Уругвай третій матч поспіль не знає, де чужі ворота.
9'
Вальверде з відбором та фолом атакував Самеда на правому фланзі атаки.
6'
Вільямс сфолив на Хіменесі перед чужим штрафним.
4'
Жодного фолу від Амарті під час прокидання до лівого флангу штрафного від Нуньєса.
3'
Команди доволі виважено грають цими хвилинами.
1'
Кудус пішов у накладання проти підкату Хіменеса в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Уругвай має виключно перемагати та сподіватись на втрату очок Кореї, або ж перемагати в 3 та більше голів.
Інфо
Гана має перемагати задля прямого виходу до плей-оф. Може бути прийнятною для неї й нічия, якщо Південна Корея втратить очки, або переможе Португалію з рахунком 1:0.
Інфо
Уругвай із 1 нічиєю та 1 поразкою йде останнім.
Інфо
Гана с 1 перемогою та 1 поразкою йде другою.
Запасні: Муслера, Соса, Годін, Весіно, де ла Крус, Торрейра, Вінья, Гомес, Торрес, Кавані, Касерес, Каноббіо, Угарте, Родрігес.
Уругвай: Рочет — Варела, Хіменес, Коатес, Олівера — Де Арраскаета, Бентанкур, Вальверде — Пеллістрі, Суарес, Нуньєс.
Запасні: Ібрагім, Нуруден, Лемпті, Одої, Овусу, Іссахаку, Кьєрех, Букарі, Афріє, Менса, Айду, Сулемана, Джику, Сова, Семеньйо.
Гана: Аті-Зігі — Аліду, Амарті, Салісу, Баба — Партей, Самед — Кудус, А. Аю, Д. Аю — Вільямс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даніель Зіберт (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи H. На полі стадіону Ель-Джануб (Ель Вакра, Катар) зіграють Гана та Уругвай.
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Останні матчі
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Анонс матчу Гана - Уругвай 02.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Гана та командою Уругвай проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 02.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Отто Аддо и Диего Алонсо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Гана - Уругвай можна подивитися 02.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Гана - Уругвай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Гана
Країна: Гана
Тренер: Отто Аддо

Предыдущий матч команди Гана був зіграний проти Південна Корея - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Гана.

Команда гостей

Назва: Уругвай
Країна: Уругвай
Тренер: Диего Алонсо

Прошедший матч команди Уругвай був зіграний проти Португалія - 28.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Гана - Уругвай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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