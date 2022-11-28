Гана - Уругвай онлайн трансляція матчу

Матч між командою Гана та командою Уругвай проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Janoub Stadium.
Дата проведення матчу: 02.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Для здобуття перемоги тренери команд Отто Аддо и Диего Алонсо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Гана
Країна: Гана
Тренер: Отто Аддо
Предыдущий матч команди Гана був зіграний проти Південна Корея - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Гана.
Назва: Уругвай
Країна: Уругвай
Тренер: Диего Алонсо
Прошедший матч команди Уругвай був зіграний проти Португалія - 28.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.
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