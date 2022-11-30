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Коста-Рика - Німеччина онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 01 грудня 2022, 21:00 - Al Bayt Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Стефани Фраппарт
Рейтинг матчу:
Коста-Рика
0 - 1
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24'
Німеччина
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Хід матчу
10' Gnabry, Serge
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Коста-Рика
31%
Нічия
27%
Німеччина
42%
Цікаві факти
  • Costa Rica wins 1st half in 35% of their matches, Germany in 36% of their matches.
  • Costa Rica wins 35% of halftimes, Germany wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Germany.
  • On their last meeting Germany won by 2 goals.
  • When Costa Rica leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Germany leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Germany is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Costa Rica's performance of the last 5 matches is better than Germany's.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Both teams lost their last match.
  • Costa Rica scores 1.5 goals when playing at home and Germany scores 1.33 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Коста-Рика
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 12:00 Японія 0 - 1 Завершено Коста-Рика В
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 18:00 Іспанія 7 - 0 Завершено Коста-Рика П
Міжнародні товариські матчі 2022
10.11.2022 - 04:00 Коста-Рика 2 - 0 Завершено Нігерія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 09:00 Узбекистан 1 - 2 Завершено Коста-Рика В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 14:00 Південна Корея 2 - 2 Завершено Коста-Рика Н
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Останні матчі - Німеччина
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 21:00 Іспанія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 15:00 Німеччина 1 - 2 Завершено Японія П
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Англія 3 - 3 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Німеччина 0 - 1 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія В
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Новини команд
Головні події
10'
Gnabry, Serge ГООЛ!
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Коста-Рика
31%
Нічия
27%
Німеччина
42%
Склади команд
1
Кейлор Навас
36
Брайан Ов'єдо
4
Vargas, Juan Pablo
6
Duarte, Oscar
19
Waston, Kendall
37
Fuller, Keysher
20
Aguilera, Brandon
17
Єльцин Техеда
5
Сельсо Борхес
12
Жоель Кемпбелл
11
Йохан Венегас
1
Мануель Нойєр
6
Kimmich, Joshua
25
Ніклас Зюле
22
Антоніо Рюдігер
22
Raum, David
21
Ілкай Гюндоган
8
Леон Горецка
42
Musiala, Jamal
19
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
10
Gnabry, Serge
Стартовий склад
  • 11
    Йохан Венегас
    Півзахисник
  • 20
    Aguilera, Brandon
    Півзахисник
  • 17
    Єльцин Техеда
    Півзахисник
  • 5
    Сельсо Борхес
    Півзахисник
  • 12
    Жоель Кемпбелл
    Форвард
  • 36
    Брайан Ов'єдо
    Захисник
  • 4
    Vargas, Juan Pablo
    Захисник
  • 6
    Duarte, Oscar
    Захисник
  • 19
    Waston, Kendall
    Захисник
  • 37
    Fuller, Keysher
    Захисник
  • 1
    Кейлор Навас
    Воротар
  • 19
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 10
    Gnabry, Serge
    Півзахисник
    10
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 22
    Raum, David
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Фернандо Суарез
  • Flick, Hans-Dieter
Статистика матчу
Удари в отвір
2
3
Штрафні
1
Кутові
2
1
Офсайди
1
1
Сейви
20%
Володіння м'ячем
80%
Удари повз
1
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Коста-Рика - Німеччина
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
23'
Трохи спав градус атакуючої гри німців. Коста-Рика навіть частіше з'являється на чужій половині поля.
20'
Як ж чудово розрізав оборону Сане пасом на хід Гнабрі, але той неточно прострілив у центр.
17'
Спроба загострити від костариканців, проте м'яч у підсумку опинився в руках Ноєра.
15'
Інфо
0:5 за ударами після 15 хвилин.
14'
Небезпечний момент
Кейлор Навас рятує номінальних господарів! Горецка після навісу партнера головою пробив у лівий кут, але голкіпер парирував.
Інфо
21-й гол для Гнабрі за збірну, але перший на Чемпіонатах світу. До речі, після збитого Серджі відразу ж взяв м'яч і побіг до центру поля. Поспішають німці забити ще.
10'
Гоооол!!!
ГООООЛ! А ось Гнабрі після навісу Раума головою влучив точно у правий кут. Проспали вінгера костариканці.
8'
Небезпечний момент
Ось і Мюллер з'явився. Томас головою пробив поруч із правою стійкою. Дуже хороша подача Кімміха з правого флангу, але нападник не до кінця підлаштувався під м'яч.
7'
Дуже потужно атакує Німеччина. Цього разу Мусіала прибрав шість гравців на своєму шляху, проте пробити йому все-таки не дали.
4'
Офсайд
Навас потягнув потужний удар впритул від Гнабрі, проте німець заліз у великий офсайд.
2'
Навас вдало склався і потягнув дальній удар Мусіала.
Свисток
Матч розпочався!
Німеччина: Ноєр - Раум, Рюдігер, Зюле, Кімміх - Горецка, Гюндоган - Гнабрі, Мусіала, Сане - Мюллер.
Коста-Рика: Навас - Агілера, Борхес, Варгас, Венегас, Востон, Фуллер, Техеда, Ов'єдо, Кемпбелл, Дуарте.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру Чемпіонату світу, у якому Коста-Рика зіграє проти Німеччини.
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Анонс матчу Коста-Рика - Німеччина 01.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Коста-Рика та командою Німеччина проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 01.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Фернандо Суарез и Flick, Hans-Dieter розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Коста-Рика - Німеччина можна подивитися 01.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Коста-Рика - Німеччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Коста-Рика
Країна: Коста-Рика
Тренер: Луис Фернандо Суарес

Прошедший матч команди Коста-Рика був зіграний проти Японія - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Коста-Рика.

Команда гостей

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команди Німеччина був зіграний проти Іспанія - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Коста-Рика - Німеччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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