Коста-Рика - Німеччина онлайн трансляція матчу

Матч між командою Коста-Рика та командою Німеччина проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Bayt Stadium.
Дата проведення матчу: 01.12.2022
Час початку матчу: 21:00
Для здобуття перемоги тренери команд Луис Фернандо Суарез и Flick, Hans-Dieter розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Коста-Рика
Країна: Коста-Рика
Тренер: Луис Фернандо Суарес
Прошедший матч команди Коста-Рика був зіграний проти Японія - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Коста-Рика.
Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Прошедший матч команди Німеччина був зіграний проти Іспанія - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.
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