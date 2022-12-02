Чорноморець - Кривбас онлайн трансляція матчу

У першому таймі не сказати, що така вже й нудна гра була. Команди щось пробували створити, але при цьому Кривбас таки виглядав краще. Гості мали пару непоганих моментів, і наприкінці після кутового таки забили хлопці Вернидуба. 1:0, після першого тайму Кривбас обіграє Чорноморець. У справі обіграє