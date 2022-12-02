Чорноморець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 02.12.2022
Час початку матчу: 13:00
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Металіст - 25.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти СК Дніпро-1 - 28.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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