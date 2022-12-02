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Чорноморець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 грудня 2022, 13:00 - Черноморец
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 1
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51'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
45' Тимур Стецьков
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
43%
Нічия
29%
Кривбас
29%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 4 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 2 times. The goal difference is 13-8 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • During the last 14 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 6 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 6 times. The goal difference is 20-18 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 4 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 26% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 0% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 26% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 0%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 2 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, 0 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.8.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.75 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 50% of their goals between the minutes 61-75?
  • Volodymyr Salyuk has more yellow cards (4) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Yevhen Banada has collected 4 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.11.2022 - 13:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 14:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас П
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Головні події
45'
Тимур Стецьков ГООЛ!
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
43%
Нічия
29%
Кривбас
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 6
    James, Manjrekar
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 29
    Максим Білий
    Захисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 25
    Voytikhovskiy, Maksym
    Захисник
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
    45
  • 15
    Віталій Вернидуб
    Захисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
43%
Володіння м'ячем
57%
Блоковано ударів
3
2
Удари в отвір
3
Удари повз
4
6
Штрафні
6
1
Кутові
5
2
Офсайди
1
2
Сейви
2
4
Фоли
5
Трансляція
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
І подвійна заміна також у Чорноморця: Кубемба замість Войтіховського та Бадібанга замість Наумця
46'
Заміна
Задерака замість Микитишина вийшов у Кривбасу у перерві
У першому таймі не сказати, що така вже й нудна гра була. Команди щось пробували створити, але при цьому Кривбас таки виглядав краще. Гості мали пару непоганих моментів, і наприкінці після кутового таки забили хлопці Вернидуба. 1:0, після першого тайму Кривбас обіграє Чорноморець. У справі обіграє
45+1'
Свисток
Цікаво, що суддя нічого не додав до першого тайму, а дав подати кутовий уже у компенсований час, після чого одразу відправив команди на перерву!
45+1'
Гоооол!!!
Ось так! Після кутового забиває Кривбас! Навіс, Татарков продовжив і Стецьков головою замикає дальню штангу!
43'
Наразі Кривбас явно домінує. Але якось ліниво і поволі все це відбувається
41'
Ах, наче й непогано розігнав атаку Кривбас. Така багатоходівка з флангу з небезпечним пасом у штрафну, але захисники моряків встигли підкотитися під удар Волошина
39'
Татарков з флангу намагався прострілити на Дебелка. Але дуже слабко віддав у напрямку форварда
37'
Кутовий для Кривбасу. Після навісу та боротьби м'яч прискакав до Хомченовського, але Дмитро явно не підлаштувався під удар
36'
А от при ударі від воріт Сарнавський пробив по м'ячу, що котився. Суддя це побачив і змусив перебити
34'
Офсайд
Волошин потрапив до офсайду. У спокійній обстановці примудрився залізти поза грою за кілька метрів від центральної лінії
32'
Кілька хвилин боротьби у центрі поля. Пара фолів, пара свистків.
29'
Небезпечний момент
А ось після кутового другим темпом Понєдєльник пробив! Непогодов намертво забирає складний удар! А там вже на оскок чекав Дебелко!
28'
Дебелко пробив метрів із 25-ти. Заробив кутовий після рикошету
25'
Відповідь Чорноморця! Після навісу з флангу та скмдки Войтіховський пробив. Ситуація була хороша, але хавбек пробив вже у падінні. Тому вийшло не сильно, і в руки Сарнавському
23'
Небезпечний момент
Ох як! Понєдєльник метрів із 26 діагональним ударом як дав! Дальня штанга аж задзвеніла! Пощастило морякам!
22'
Капіч фолить. Метрів 35 до воріт. Білий подав, але дуже сильно. Усіх перелетів м'яч. І ворота теж
18'
А ось Наумець – молодець. Змістився з флангу, хитнув захисника, і пробив хльостко, але трохи мимо ближньої штанги
16'
Ще одна спроба дальнього удару від Кривбасу - але знову далеко мимо
14'
Офсайд
Ох, атака моряків! Брагару на Юсова, той падає у боротьбі, Путря підібрав і пробив – Сарнавський тягне! Але ні, суддя запалив офсайд у Юсова. Весь момент н6асмарку.
12'
Кривбас, здається, трохи більше володіє м'ячем. Але все це суто візуально
10'
Загалом, досить повільний темп у нас. Нічого екстраординарного не показують команди
6'
Кутовий
Кутовий для гостей. Перший у матчі. Виносять навіс гравці Чорноморця
5'
Спроба далекого удару від Дебелка – постріл заблокували захисники моряків. Але для статистики піде
4'
А ось правоногий Путря вирішив навісити з лівої - вилетіло за ворота
2'
Поки що все в нас спокійно. Кривбас намагався пробитися з флангу, але безуспішно
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Чорноморця: Варакута, Кубемба, Суханов, Штогрін, Плакса, Кузик, Бобко, Гладкий, Чорткоєв, Бадібанга, Даскалиця
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Непогодов, Манджрекар, Єрмаков, Путря, Білий, Петько, Політило, Брагару, Юсов, Наумець, Войтіховський
Інфо
Запасні Кривбасу: Кліщук, Опанасенко, Рябов, Ловріч, Семотюк, Кораблін, Задерака, Устименко, Хобленко
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Сарнавський, Якімець, Стецьков, Вернидуб, Понєдєльнік, Хомченовський, Капіч, Татарков, Волошин, Микитишин, Дебелко
Турнірне становище таке: Чорноморець на передостанньому місці з 10 очками після 13 матчів. Кривбас займає 11 місце (15 балів після 14 матчів)
Окремо зазначимо, що матч пройде в Одесі
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судити буде Ігор Пасхал!
Добрий день всім! Передостанній матч осінньої частини УПЛ. Перенесений матч 7-го туру Чорноморець – Кривбас. Текстовий онлайн цього матчу проведе UA-Футбол!
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Анонс матчу Чорноморець - Кривбас 02.12.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 02.12.2022
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Кривбас можна подивитися 02.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Металіст - 25.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти СК Дніпро-1 - 28.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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