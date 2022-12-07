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Рух - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 грудня 2022, 13:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 2
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64'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
25' Дмитро Юсов 35' Дмитро Юсов 44' Олексій Довгий 45' Bragaru, Maksym
46' Pidgurskyi, Denys
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Рух
32%
Нічия
25%
Чорноморець
43%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 40% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • FC Rukh Lviv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Talles is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Maksym Bragaru has scored 2 times for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 28% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 26% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 28% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • In the last 3 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 2.33 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 2 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Chernomorets Odessa is 4.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Chernomorets Odessa is 1.33.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.43 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Чорноморець 4 - 3 Завершено Рух
Перша ліга України 2021
11.07.2020 - 19:30 Чорноморець 2 - 2 Завершено Рух
Первая лига Украины 2019/2020
08.09.2019 - 17:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.12.2022 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.11.2022 - 13:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо П
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Головні події
Pidgurskyi, Denys
46'
45'
Bragaru, Maksym
Олексій Довгий
44'
35'
Дмитро Юсов ГООЛ!
25'
Дмитро Юсов ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Рух
32%
Нічия
25%
Чорноморець
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 32
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
    44
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
    46
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 21
    Іван Бобко
    Півзахисник
  • 77
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
    45
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
    35 25
  • 25
    Voytikhovskiy, Maksym
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kuchuk, Leonid
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
6
Штрафні
16
13
Фоли
4
3
Офсайди
2
1
Удари в отвір
2
Сейви
1
1
Кутові
1
45%
Володіння м'ячем
55%
1
ЖК
1
2
Удари повз
Трансляція
55'
Заміна
Руніч вийшов замість Альваренги.
54'
Небезпечний момент
Сапузі скинув м'яч Таллес, після передачі Соломона з лівого флангу, але партнер не влучив у дальній кут.
53'
Войтіховський виконав постріл від межі штрафного на центральному вході значно вищу воріт.
51'
Соломон здалеку з лівого флангу потужно вистрілив вище воріт.
50'
Войтіховського біля центральної лінії збив Слюбик.
48'
Тримається м'яч у центрі поля.
46'
Єрмаков від самого центру поля запустив м'яч на свого голкіпера з-під пресингу суперників. Щось незвичне.
46'
Заміна
Холод вийшов замість Підгурського.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Нічого не створили команди за перший тайм, окрім двох моментів із голами від Чорноморця. Команда Григорчука взяла своє, тож тепер має повне право й надалі сушити гру.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
43'
Жовта картка
Картку дали Підгурському за фол проти Кузика на лівому фланзі захисту.
39'
Чорноморець у повільному темпі просувається вперед, і так само вайлувато зустрічає неквапливі атаки суперників.
37'
Рух перевів на половину поля суперників м'яч, але вигадати завершення не може.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача кутового з правого флангу від Політила опустилась на голову Юсову на ближній стійці, а той перевів м'яч у дальній кут!
33'
Заробив штрафний на лівому фланзі Кузик під час свого просування.
31'
Соломон не зачепився за сильне переведення до лівого флангу атаки.
29'
Безліч фолів уже дав заграти Копієвський у цьому матчі. Незвична манера роботи.
28'
Простріл від Соломона з лівого флангу пішов на ногу супернику на ближній стійці.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Юсов зіграв на добиванні на дальній стійці прострілу від Кузика з правого флангу штрафного, який пролетів повз трьох гравців у центральній зоні.
23'
Дальній постріл від Таллеса з правого флангу влучив у захисника.
21'
Зігі закинув до правого флангу штрафного, але Слюбик не пустив до м'яча Кузика.
18'
Єрмаков жорстко зіграв проти Карабіна біля центрального кола.
16'
Та ще й пошкодив Слюбика номінальний центральний захисник, який сьогодні грає форварда.
15'
Войтіховський отримав закидання з глибини перед чужим штрафним, але зачепитись у боротьбі не зумів.
13'
Тримає м'яч на власній половині Чорноморець без особливого пересування.
11'
Інфо
Картинку відновили. Відновили трансляцію й ми.
3'
Інфо
Картинка з матчу обірвалась. Цікаво.
2'
Багато м'яча в повітрі на старті зустрічі.
1'
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Варакута, Штогрін, Суханов, Плакса, Петько, Черткоєв, Білий, Гладкий, Даскалиця, Наумець, Кубемба.
Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Політило, Бобко — Бадібанга, Войтіховський, Юсов.
Запасні: Паньків, Герета, Лях, Руніч, Веремієнко, Холод, Кітела, Федор, Пастух, Квасниця.
Рух: Ледвій — Роман, Підгурський, Слюбик, Лях — Мисик, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга — Карабін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Чорноморець іде на 15 місці з 2 перемогами, 4 нічиїми та 8 поразками — 10 очок.
Інфо
Рух іде на 13 місці з 3 перемогами, 4 нічиїми та 6 поразками — 13 очок.
Віктор Копієвський (Кропивницький, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Україна (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та одеський Чорноморець.
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Анонс матчу Рух - Чорноморець 07.12.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 07.12.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 06.08.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Kuchuk, Leonid и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Чорноморець можна подивитися 07.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команди Рух був зіграний проти ФК Олександрія - 28.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Кривбас - 02.12.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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