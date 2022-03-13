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Евертон - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2022, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 1
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29'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
7' Єррі Міна 22' Даніель Поденсе
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
43%
Нічия
26%
Вулверхемптон
30%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 4 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 2 times. The goal difference is 11-9 in favour of Everton FC.
  • During the last 16 meetings, Everton FC have won 6 times, there have been 5 draws while Wolverhampton Wanderers have won 5 times. The goal difference is 20-19 in favour of Everton FC.
  • Last season Wolverhampton Wanderers won both games against Everton FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Wolverhampton Wanderers have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 4 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers's away record this season: 0-2-5.
  • Anthony Gordon is Everton FC's top scorer with 3 goals. Ruben Neves has scored 4 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Anthony Gordon has more yellow cards (6) than any other player at Everton FC. Ruben Neves has collected 6 for Wolverhampton Wanderers.
  • Everton FC wins 1st half in 29% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 31% of their matches.
  • Everton FC wins 29% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Wolverhampton Wanderers won 3, 0 draws.
  • Everton FC scores 0.8 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 1.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Wolverhampton Wanderers is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Wolverhampton Wanderers is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.32 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.17 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Евертон
3
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.11.2021 - 22:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Евертон 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон П
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 19:30 Евертон 0 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Вулверхемптон
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Джіллінгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
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Головні події
22'
Даніель Поденсе ГООЛ!
ГООЛ! Єррі Міна
7'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
43%
Нічия
26%
Вулверхемптон
30%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
2
Tarkowski, James
13
Єррі Міна
3
Patterson, Nathan
18
Onana, Amadou
27
Gueye, Idrissa
18
Iwobi, Alex
7
McNeil, Dwight
20
Maupay, Neal
11
Gordon, Anthony
12
Sa, Jose
22
Semedo, Nelson
17
Collins, Nathan
23
Kilman, Max
64
Bueno, Hugo
59
Hodge, Joe
18
Рубен Невеш
28
Жоау Моутінью
10
Даніель Поденсе
29
Costa, Diego
11
Hee-chan, Hwang
Стартовий склад
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 20
    Maupay, Neal
  • 11
    Gordon, Anthony
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 13
    Єррі Міна
    Захисник
    7
  • 3
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 10
    Даніель Поденсе
    Форвард
    22
  • 29
    Costa, Diego
    Форвард
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
  • 59
    Hodge, Joe
    Півзахисник
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 28
    Жоау Моутінью
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 17
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 64
    Bueno, Hugo
    Захисник
  • 12
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Хулен Лопетеги
Статистика матчу
6
Штрафні
1
1
Фоли
5
Офсайди
1
1
Удари в отвір
1
Кутові
66%
Володіння м'ячем
34%
Трансляція
27'
Миколенко блискучею передачею знайшов Гордона у штрафній, але він не зміг пробити.
24'
З реалізацією у команд сьогодні немає проблем поки що. Два стандарти втілилися у забиті м'ячі.
22'
Гоооол!!!
Після стандарту забивають і підопічні Лопетегі. Моутінью віддав на дальню стійку, а Поденсе пробив у кут воріт.
21'
"Вовки" перехопили ініціативу, але вони не можуть зв'язати дві-три передачі попереду. Поки що підопічні Лампарда організовано захищаються.
18'
На жаль, крім голу нам поки що немає що згадати. Темп гри невисокий.
15'
На даний момент господарі суттєво переважають свого суперника у контролі м'яча -61 % проти 39%.
Інфо
Відзначимо, що для Єррі Міни це дебютний гол в нинішньому сезоні.
12'
Після забитого м'яча ліверпульці продовжують контролювати м'яч. У гостей суттєві проблеми з грою в атаці.
10'
Обидві команди при втраті м'яча намагаються відразу пресингувати.
7'
Гоооол!!!
Стандарт допоміг господарям відкрити рахунок. Після подачі Макніла з кутового Міна головою пробив у дальній кут.
6'
Варто відзначити агресивний пресинг підопічних Лопетегі на початку зустрічі. Проте, віддати комусь перевагу поки що неможливо.
4'
Офсайд
Дієго Коста опинився на газоні у чужому штрафному, але він був поза грою.
3'
Господарі з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль, але поки що без гостроти у заключній третині поля.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже вийшли на поле. Скоро розпочинаємо!
Інфо
"Вулверхемптон" (запасні): Саркич, Ноурі, Тоті, Гуедеш, Нунес, Лембікіса, Роман, Траоре, Хіменес
Інфо
"Вулверхемптон" (стартовий склад): Жозе Са - Семеду, Коллінз, Кілман, Буену, Ходж, Невіш, Моутінью, Хван, Поденсе, Коста
Інфо
"Евертон" (запасні): Беговіч, Вінагре, Годфрі, Грей, Девіс, Дукуре, Кеннон, Коулмен, Холгейт
Інфо
"Евертон" (стартовий склад): Пікфорд - Паттерсон, Тарковскі, Міна, Миколенко, Онана, Гує, Івобі, Макніл, Мопе, Гордон
Інфо
Відзначимо, що участь у матчі Калверта-Льюїна та Таунсенда під питанням.
Інфо
"Вовки" наразі перебувають на дні турнірної таблиці і відстають від "Евертона" на чотири очки. До поновлення сезону "Вулверхемптон" готувався в Іспанії, де клуб провів два товариських матчі. З італійським "Емполі" зіграли внічию 1:1, а "Кадіс" перемогли з рахунком 4:3.
Інфо
Ліверпульці провалили кінцівку першої частини сезону. "Евертон" програв три останні матчі. Відзначимо, що підопічні Лампарда напередодні поновнення чемпіонату зіграли внічию у контрольному матчі з "МЮ" - 1:1.
Друзі, всім привіт. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 17-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому "Евертон" зустрінеться з "Вулверхемптоном". Гра розпочнеться о 17:00.
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Анонс матчу Евертон - Вулверхемптон 26.12.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 26.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Вулверхемптон , тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Вулверхемптон у попередньому футбольному матчі 13.03.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Вулверхемптон можна подивитися 26.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Вулверхемптон , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Борнмут - 12.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Команда гостей

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Прошедший поединок команди Вулверхемптон був зіграний проти Джіллінгем - 20.12.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Вулверхемптон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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