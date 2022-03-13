Евертон - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

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"Вовки" наразі перебувають на дні турнірної таблиці і відстають від "Евертона" на чотири очки. До поновлення сезону "Вулверхемптон" готувався в Іспанії, де клуб провів два товариських матчі. З італійським "Емполі" зіграли внічию 1:1, а "Кадіс" перемогли з рахунком 4:3.