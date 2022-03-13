Евертон - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 26.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Вулверхемптон , тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Вулверхемптон у попередньому футбольному матчі 13.03.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Борнмут - 12.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.
Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Бруну Лаже
Прошедший поединок команди Вулверхемптон був зіграний проти Джіллінгем - 20.12.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .
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