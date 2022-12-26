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Арсенал - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2022, 22:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 1
Оновити
42'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хід матчу
8' Bowen, Jarrod 27' Мохамед Саїд Бенрахма
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
56%
Нічия
19%
Вест Хем Юнайтед
25%
Цікаві факти
  • During the last 27 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 21 times, there have been 1 draws while West Ham United have won 5 times. The goal difference is 52-16 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 54 meetings, Arsenal FC have won 36 times, there have been 10 draws while West Ham United have won 8 times. The goal difference is 101-40 in favour of Arsenal FC.
  • West Ham United's last away win against Arsenal FC was in 2015.
  • Last season Arsenal FC won both games against West Ham United (2-0 at home and 2-1 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Arsenal FC have 6 successive home wins.
  • West Ham United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that West Ham United scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • West Ham United have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to West Ham United in their last 7 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 4 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 6-0-0.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 49% of their matches, West Ham United in 35% of their matches.
  • Arsenal FC wins 49% of halftimes, West Ham United wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than West Ham United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, West Ham United won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and West Ham United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and West Ham United is 1.6.
  • Arsenal FC scores 2.22 goals when playing at home and West Ham United scores 1.4 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
16
Перемог
22
Ігор
2
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
19.09.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Цюрих В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Блекберн Роверс Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Ліга конференцій 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 ФКСБ 0 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Головні події
27'
Мохамед Саїд Бенрахма ГООЛ!
8'
Bowen, Jarrod
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
56%
Нічия
19%
Вест Хем Юнайтед
25%
Склади команд
23
Ramsdale, Aaron
6
Tierney, Kieran
6
Magalhaes, Gabriel
17
Saliba, William
21
White, Ben
34
Ґраніт Джака
5
Partey, Thomas
10
Odegaard, Martin
26
Martinelli, Gabriel
14
Nketiah, Edward
17
Saka, Bukayo
1
Fabianski, Lukasz
5
Coufal, Vladimir
24
Тіло Керер
15
Dawson, Craig
3
Cresswell, Aaron
28
Soucek, Tomas
41
Rice, Declan
20
Bowen, Jarrod
11
Paqueta, Lucas
22
Мохамед Саїд Бенрахма
18
Antonio, Michail
Стартовий склад
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 6
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 21
    White, Ben
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 18
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
    8
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
    27
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 24
    Тіло Керер
    Захисник
  • 15
    Dawson, Craig
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
6
Штрафні
6
4
Фоли
6
2
Офсайди
ЖК
1
69%
Володіння м'ячем
31%
1
Удари в отвір
2
1
Кутові
2
1
Сейви
1
1
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
Трансляція
39'
Вайт подав у центр воротарської Вест Гема з правого флангу, але гравці Арсеналу не дотягуються до м'яча
36'
Мартінеллі знову подає навіс із лівого флангу, але Доусон вкотре виносить м'яч
34'
Крессвелл подав на Антоніо до воротарського Арсеналу, але м'яч перехоплює Рамсдейл
32'
Тірні прострілив у воротарський майданчик з лівого флангу, але Райс вибиває м'яч
29'
Боуен спробував подати до штрафного майданчика Арсеналу з правого флангу, але пас блокує Тірні
27'
Гоооол!!!
Саїд Бенрама забиває перший гол у матчі з пенальті. Гравець Вест Гема пробив по центру, Рамсдейл же стрибнув вліво
25'
Саліба зрубив з ніг Боуена у своєму штрафному майданчику. Пенальті для Вест Гема
24'
Небезпечний момент
Едегор пробивав у дотик після скидки головою від Сака. Мартін вдарив повз ворота
22'
Небезпечний момент
Нкетія вибіг у контрактаку разом із Джакою. Після отримання пасу від Граніта, Едді спробував пробити, але удар був заблокований
20'
Джака віддає на правий фланг, на Вайта, і той біжить до штрафного майданчика суперника. Бен подав навіс, але невдало
18'
Саліба сфолив на Антоніо на чужій половині поля. Штрафний для Вест Гема
16'
Небезпечний момент
Едегор обіграв кількох суперників на межі штрафного майданчика Вест Гема і віддав на партнера, але той не зумів пробити по воротах
13'
Небезпечний момент
Едегор подає на Джаку, і Граніт пробиває з межі штрафного Вест Гема. Але Фабіанскі на місці
12'
Антоніо приймає навіс біля штрафного майданчика Арсеналу та обробляє м'яч. Але Вайт робить відбір
10'
Мартінеллі навішує з межі штрафного у воротарський майданчик, але Доусон виносить м'яч головою
8'
Жовта картка
Боуен збиває з ніг Мартінеллі біля свого штрафного майданчика. Суддя дає Джарроду попередження
7'
Цоуфал подає до штрафного майданчика Арсеналу з правого флангу, але Габріел вибиває м'яч
5'
Офсайд
Сака отримує м'яч у штрафному майданчику суперника і забиває з гострого кута. Гол скасували через офсайд
4'
Деклан Райс фолить на Едді Нкетія у центрі поля. Суддя робить усне попередження
2'
Мартінеллі спробував подати навіс у штрафний майданчик Вест Гема, але Цоуфал заблокував пас
Матч розпочато!
Інфо
Стартовий склад "Вест Гема": Фабіанскі - Цоуфал, Керер, Доусон, Крессвелл - Соучек, Райс - Боуен, Пакета, Бенрама - Антоніо
Інфо
Стартовий склад "Арсеналу": Рамсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Тірні – Парті, Джака, Едегор – Сака, Нкетія, Мартінеллі
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол. Це текстова трансляція матчу англійської Прем'єр-ліги між "Арсеналом" та "Вест Гем Юнайтед"
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Анонс матчу Арсенал - Вест Хем Юнайтед 26.12.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 26.12.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Вест Хем Юнайтед та Арсенал у попередньому футбольному матчі 01.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Вест Хем Юнайтед можна подивитися 26.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Вест Хем Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Вулверхемптон - 12.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Лестер Сіті - 12.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Вест Хем Юнайтед онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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