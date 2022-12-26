Арсенал - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 26.12.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Вест Хем Юнайтед та Арсенал у попередньому футбольному матчі 01.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Вулверхемптон - 12.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Лестер Сіті - 12.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.
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