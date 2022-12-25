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Астон Вілла - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 грудня 2022, 19:30 - Вилла Парк
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
1 - 2
Оновити
77'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
5' Мохамед Салах 37' Вірджил ван Дейк
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
22%
Нічия
33%
Ліверпуль
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Liverpool FC when Aston Villa is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Liverpool FC is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 7 times, there have been 5 draws while Liverpool FC have won 17 times. The goal difference is 47-32 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 56 meetings, Aston Villa have won 13 times, there have been 10 draws while Liverpool FC have won 33 times. The goal difference is 99-61 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Aston Villa (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Aston Villa scores 38% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Aston Villa haven't won any of their last 4 games against Liverpool FC.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Danny Ings is Aston Villa's top scorer with 5 goals. Roberto Firmino has scored 7 times for Liverpool FC.
  • Aston Villa wins 1st half in 29% of their matches, Liverpool FC in 37% of their matches.
  • Aston Villa wins 29% of halftimes, Liverpool FC wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Aston Villa scores 2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Liverpool FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Liverpool FC is 2.
  • Aston Villa scores 1.39 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
5
Перемог
19
Ігор
12
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Астон Вілла
Кубок Англії 2020/2021
08.01.2021 - 21:45 Астон Вілла 1 - 4 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Derby County Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Наполі В
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Головні події
37'
Вірджил ван Дейк ГООЛ!
5'
Мохамед Салах ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
22%
Нічия
33%
Ліверпуль
44%
Склади команд
25
Робін Ольсен
27
Люка Дінь
5
Mings, Tyrone
4
Konsa, Ezri
18
Young, Ashley
31
Леон Бейлі
6
Luiz, Douglas
44
Kamara, Boubacar
7
McGinn, John
11
Watkins, Ollie
10
Buendia, Emiliano
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
32
Жоель Матіп
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
14
Джордан Хендерсон
15
Фабiньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
27
Nunez, Darwin
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 10
    Buendia, Emiliano
    Форвард
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 27
    Люка Дінь
    Захисник
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 25
    Робін Ольсен
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    5
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Півзахисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
    37
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
6
Удари в отвір
6
4
Сейви
5
11
Штрафні
7
Кутові
4
2
Офсайди
3
5
Фоли
8
41%
Володіння м'ячем
59%
1
Удари повз
4
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
67'
Заміна
Елліотта випустили замість Окслейд-Чемберлена.
66'
Заміна
Кейта гратиме замість Тьяго.
63'
Ван Дейк перехопив тонкий пас Макгінна з глибини до правого флангу штрафного.
61'
Почали метушитись команди футбольним полем. Ліверпулю варто бути більш обережним за таких умов.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача від Луїса з правого флангу на дальній кут воротарського завершилась ударом головою від Воткінса до правого кута воріт!
57'
Воткінс пропустив передачу Діня з лівого флангу до штрафного, але позаду нього Бейлі не влучив по м'ячу в дотик.
55'
Макгінн зіграв до правого флангу штрафного на хід Бейлі, але тому не вдалось виконати точну подачу на Мінгса.
53'
Ван Дейк біля ближньої стійки перехопив простріл із правого флангу від Бейлі.
50'
Небезпечний момент
Салах видав дивовижний ривок до чужого штрафного через лівий фланг контратаки з власної половини, але Ольсена з близької відстані не пробив.
48'
Небезпечний момент
У сітку зі зовнішнього боку поцілив Буендія в дотик на завершення прострілу Діня з лівого флангу.
46'
Офсайд
Луїс зіграв із правого флангу на хід Воткінсу в бік штрафного в офсайд, після чого той влучно пробив із середньої відстані в дальній кут.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Вілла нічого не створила на чужій половині поля, тоді як суперники двічі використали швидкі передачі та розірвали захист господарів. Міг Ліверпуль забити й більше, але реалізація в Нуньєса викликає лише посмішку.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Небезпечний момент
Нуньєс у центрі штрафного головою пробив із подачі Трента зі стандарту на правому фланзі, але переграти Ольсена впритул не зміг.
44'
Небезпечний момент
Ольсен забрав до рук спробу дальнього удару від Гендерсона з правого флангу.
41'
Не було фолу проти Бейлі перед чужим штрафним, коли він вирішив упасти в боротьбі.
39'
Утримує м'яч на власній половині поля Астон Вілла.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Салаху дали зачепитись за відскок подачі кутового з правого флангу на дальню стійку, а з його скидання ван Дейк потім пробив у дотик у правий кут!
35'
Із лівого флангу штрафного Нуньєс покотив на дальній кут воротарського на Салаха, але Конса своєчасно втрутився.
32'
Офсайд
Мінгс не дав Робертсону завершити передачу з правого флангу штрафного ударом у порожні ворота, хоча Нуньєс і без того перебував в офсайді під час дальньої передачі.
30'
Небезпечний момент
Салах побіг під закидання з глибини правим флангом до штрафного, але в ближній кут у дотик не влучив.
28'
Небезпечний момент
Закидання з глибини поля до контратаки залишило Нуньєса з м'ячем у центрі штрафного геть самого, проте пробити Ольсена не вийшло!
27'
Трент підставив ногу на правому фланзі штрафного під постріл Діня.
25'
Робертсон м'яко подав із лівого флангу до центру штрафного, звідки головою високо над воротами пробив Нуньєс.
23'
На кутовий підрізав Дінь передачу Салаха з правого флангу штрафного.
22'
Створює максимальну ширину розіграшу Ліверпуль на чужій половині.
20'
Офсайд
Симпатичний удар головою від Матіпа з центру штрафного на завершення подачі зі штрафного з лівого флангу від Робертсона. Шкода, що офсайд.
19'
Робертсон отримав по ногах у боротьбі на лівому фланзі атаки проти Луїса.
17'
Небезпечний момент
Подачу Макгінна з правого флангу на дальньому куті воротарського в падінні головою завершував Воткінс, але тільки скинув м'яч до рук Аліссону.
15'
Діня поштовхом у спину відправив на газон Нуньєс на правому фланзі атаки.
14'
Дінь із лівого флангу передачею розрізав чужий штрафний, але в центрі Бейлі зовсім не вдався удар у дотик.
12'
Не зміг Окс наздогнати біля лицьової передачу Робертсона з лівого флангу.
10'
Вантажать м'яч другим поверхом команди, проте з високим відсотком браку.
8'
Офсайд
Макгінн зробив закидання з глибини до центру штрафного, але Воткінс був у офсайді та й переграти Аліссона не зміг.
7'
Дінь не мав можливості наздогнати засильний пас Дугласа до лівого флангу атаки.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача кутового з правого флангу завершилась відскоком далеко за межі штрафного Вілли, але Трент повернув до правого флангу на хід Робертсону, а той скинув на Салаха!
4'
Щось усе не в порядку з Мінгсом, який лежить на траві.
2'
Мінгс зазнав пошкодження біля свого воротарського, врізавшись у Ольсена під час прострілу Робертсона з лівого флангу.
1'
Небезпечний момент
Постріл із правого флангу штрафного від Воткінса на завершення закидання з глибини забрав Аліссон.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Келлегер, Гомес, Цимікас, Байцетич, Філліпс, Кейта, Елліотт, Карвалью, Доак.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон, Алькантара, Фабіньо — Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен.
Запасні: Маршалл, Кеш, Чемберс, Беднарек, Коутінью, Дендонкер, Янг, Інгс, Арчер.
Астон Вілла: Ольсен — Янг, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Камара, Дуглас Луїс, Бейлі — Буендія, Воткінс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Вілла Парк (Бірмінгем, Англія) зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Ліверпуль.
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Анонс матчу Астон Вілла - "Ліверпуль" 26.12.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 26.12.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Астон Вілла (Бирмингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення Астон Вілла та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 10.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Астон Вілла - "Ліверпуль" можна подивитися 26.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Астон Вілла - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Предыдущий поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 13.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Астон Вілла.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 22.12.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Астон Вілла - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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