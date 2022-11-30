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Динамо - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 листопада 2022, 14:00 - Олимпийский
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
25'
Металіст
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
34%
Нічия
32%
Металіст
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Metalist Kharkiv is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 7 times, there have been 3 draws while FC Metalist Kharkiv have won 3 times. The goal difference is 25-14 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 28 meetings, FC Dynamo Kiev have won 18 times, there have been 4 draws while FC Metalist Kharkiv have won 6 times. The goal difference is 52-32 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Metalist Kharkiv's last away win against FC Dynamo Kiev was in 2012.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 6 games.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 7 games.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 6 games against FC Dynamo Kiev.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to FC Metalist Kharkiv in their last 3 encounters.
  • FC Metalist Kharkiv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 9 goals. Maksym Pryadun has scored 6 times for FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 37% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 22% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 37% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 3 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Metalist Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 5, FC Metalist Kharkiv won 0, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 3 goals in a match against FC Metalist Kharkiv and FC Metalist Kharkiv scores 0.8 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Metalist Kharkiv is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Metalist Kharkiv is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.17 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.11.2022 - 13:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 12:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст П
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Новини команд
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
34%
Нічия
32%
Металіст
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 25
    Popov, Denys
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 99
    Орест Костик
    Воротар
  • 22
    Єгор Клименчук
    Півзахисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 14
    Knysh, Danylo
    Форвард
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 21
    Bagachanskyi, Maksym
    Півзахисник
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 88
    Ryazantsev, Eugeniy
    Форвард
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Ратий, Олег
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
3
Штрафні
Фоли
3
ЖК
1
1
Удари повз
1
Кутові
Трансляція
Інфо
Для лідера "Динамо" це десятий гол в нинішньому чемпіонаті.
20'
Гоооол!!!
Буяльський бездоганно виконав штрафний і відкрив рахунок у матчі.
19'
Жовта картка
Танковський отримує попередження за грубу гру проти Сидорчука.
17'
Не радують команди комбінаційним футболом на початку зустрічі. "Металіст" прогнозовано грає від захисту і очікує на свій шанс.
13'
Дуже примітивно грають кияни, але не це дивно, якщо враховувати попередні матчі цієї команди.
10'
У "Металіста" більшість атак йдуть через правий фланг, де активний на початку зустрічі Книш.
7'
Перша хороша атака у "Динамо". Вівчаренко увірвався до штрафної, але на його простріл ніхто не зреагував.
5'
На початку зустрічі складно комусь віддати перевагу. Харків'яни намагаються при першій можливості виходити в атаку.
3'
З огляду на погодні умови газон сьогодні у пристойному стані. Футболістам нічого не має заважати демонструвати свою найкращу гру.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже вийшли на поле!
Інфо
"Металіст" (запасні): Рибка,Зновенко, Шопін, Ралюченко, Чідомере, Демченко, Панасенко, Синчук, Підлепенець, Романюк, Коркішко
Інфо
"Металіст" (стартовий склад): Костик - Клименчук, Мизюк, Порох, Книш, Каплієнко, Багачанський, Танковський, Рязанцев, Картушов, Прядун
Інфо
"Динамо" (запасні): Нещерет, Бурда, Кабаєв, Парріс, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Кулач, Сирота, Бєсєдін, Дубінчак
Інфо
"Динамо" (стартовий склад): Бущан - Вівчаренко, Попов, Сидорчук, Шепелєв, Ванат, Циганков, Лонвейк, Забарний, Буяльський, Кендзьора
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію перенесеного матчу 8-го туру УПЛ між "Динамо" та Металістом". Гра розпочнеться о 14:00.
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Анонс матчу Динамо - Металіст 30.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 30.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Ратий, Олег розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Металіст можна подивитися 30.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Металіст 1925 - 26.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Чорноморець - 25.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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