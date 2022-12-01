Зоря - Колос онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 01.12.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Колос у попередньому футбольному матчі 24.10.2021 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти ФК Минай - 27.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти ФК Львів - 27.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
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