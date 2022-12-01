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Зоря - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 грудня 2022, 13:00 - Славутич-Арена
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
1 - 1
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перерыв
Колос
Ковалевка
Хід матчу
10' Сергій Болбат 19' Buletsa, Sergiy 32' Павло Оріховський
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
29%
Нічия
35%
Колос
35%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Zorya Lugansk have won 5 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 10-3 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 42% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Zorya Lugansk have won 5 home matches in a row.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 4 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to Kolos Kovalivka in their last 4 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 4-2-0.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 0-2-3.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 28% of their matches, Kolos Kovalivka in 18% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 28% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 3, Kolos Kovalivka won 1, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.4 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and Kolos Kovalivka is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and Kolos Kovalivka is 1.2.
  • FC Zorya Lugansk scores 2 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.57 goals when playing away (on average).
  • Igor Kyryukhantsev is FC Zorya Lugansk's top scorer with 4 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 4 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
5
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Зоря 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021
17.10.2020 - 19:30 Зоря 1 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 14:00 Зоря 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.11.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос П
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Головні події
32'
Павло Оріховський
ГООЛ! Buletsa, Sergiy
19'
10'
Сергій Болбат ГООЛ!
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
29%
Нічия
35%
Колос
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
    19
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
    10
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    32
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
1
7
Штрафні
6
4
Кутові
4
1
Офсайди
1
Сейви
1
5
Фоли
6
57%
Володіння м'ячем
43%
ЖК
1
Трансляція
Досить активний перший тайм провели команди. Умовно активний. Багато бігали, бо холодно. Зоря мала ініціативу, але Колос забив перший - красеня поклав Болбат боковими ножицями. Щоправда, Зоря відігралася швидко– привіз Волинець із захисником, пенальті чітко реалізував Булеца. 1:1 до перерви
45'
Свисток
Все, у нас не ЧС-2022. Суддя нічого не додав та відправив команди на перерву
44'
Небезпечний момент
А ось і ні! Богданов подає зі штрафного, Оріховський скидає вниз і Мілько з класної позиції пробивав! Але влучив у захисника! А момент то був чудовий
43'
Дограють команди тайм. Ніхто особливо не хоче ризикувати перед перервою
40'
Не встигають повертатись команди. Гра така, що контратака на контратаку
38'
Небезпечний момент
Ой ой! Який момент у Зорі! Данченко з флангу низом прострілив, Кирюханцев вискочив з-під захисника, пробив, та Волинець тягне!
37'
Контра Колоса три на три. Але передача Болбата. Явно не найкраща
36'
Здається, дещо втомилися команди. Деяка пауза у грі у нас
33'
Богданов зі штрафного вішає у штрафну. прямо до рук Мацапурі.
31'
Жовта картка
А ось і перша жовта у матчі. Оріховському. Здається, за розмови
30'
Продовжує шукати щастя в атаках Зоря. Ось Кирюханцев з флангу підкручував у штрафну. Подача красива, але тільки в ту зону, де нікого не було
28'
Кутовий
Кутовий для Колоса. Після подачі гравці Зорі так гарно у контур вилітали. Але Русин, Русин, затягнув Назарій
26'
Русин, Чурко, знову Русин - пробив Руслан, але накрили захисники його спробу
25'
Зоря продовжує більше контролювати м'яч. Але, як Колос вже показав, він може і забивати і без контролю
21'
Активний у нас початок – 20 хвилин і вже два голи!
20'
Гоооол!!!
І Булеца чітко реалізує пенальті! 1:1!
19'
Пенальті! Для Зорі! Наварив Волинець! Завозився з виносом, потрапив під пресинг Мишнтова, віддав захиснику, той також під пресингом скинув назад Волинцю. Мішньов на перехопленні та кіпер під нього підкотився!
17'
А Зоря продовжує вішати з флангів. Так само невдало поки що
15'
Штрафний для Колос на фланзі. Богданов навісив, Чоботенко пробив головою, але знову неточно. Поки що удари верхові у команд не йдуть
14'
І знову навіс із флангу на Русина. Назарій знову виграв другий поверх, але знову пробив дуже слабко
12'
Так ось. Зоря начебто й почала атакувати, а забив Колос!
10'
Гоооол!!!
Ой ой! Болбат як красиво забив! Після далекого вкидання ауту пішла скидка, і Болбат у падінні боковими ножицями дав! Ось так! 1:0 Колос веде!
8'
Кирюханців навісив з флангу, Русин виграв повітря, пробив головою, але дуже вже неточно
7'
Оп, Мишньов пробив метрів із 16-ти. Неточно. Перший удар у матчі
6'
Офсайд
Гравець Колоса після вертикального закиду в офсайді
5'
Досить активно команди поки що рухаються. Сумбурно, але активно. Воно й зрозуміло. У Києві -1. На місці не постоїш
2'
Обидві команди спробували одразу просочитися по флангах. По лівих. Нічого цікавого з цього не вийшло
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Колос (старт): Волинець – Чорноморець, Новак, Чоботенко, Золотов – Мілько, Оріховський – Ільїн, Богданов, Болбат – Безбородько.
Інфо
Колос (запас): Маханьков, Пахолюк, Гончаренко, Зозуля, Ємець, Задоя, Мякушко, Кузик, Велетень, Ісаєнко, Попов, Лисенко.
Зоря (старт): Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Бражко, Булеца, Чурко – Кирюханцев, Русин, Мишньов.
Інфо
Зоря (запас): Жилкін, Сапутін, Луньов, Алібеков, Михайленко, Алефіренко, Нагнойний, Хлань, Вантух, Антюх, Сміян, Снурніцин.
Тож гра має бути цікавою. Не ЧС єдиним
Колос на 6-му місці. 19 очок після 14 зіграних матчів
Ну і зазначимо, що перед цим матчем Зоря посідає 4-е місце у таблиці – 14 матчів, 27 очок
Інфо
Судити гру буде львів'ян Роман Блавацький
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, пройде гра у Києві на стадіоні "Динамо" Лобановського
Цього року залишилося дограти ще кілька перенесених матчів. І сьогодні у нас пройде гра 7-го туру Зоря – Колос. Саме цей поєдинок як текстовий онлайн і пропонує вашій увазі UA-Футбол.
Добрий день усім! 1 грудня, у Катарі йдуть матчі ЧС, але й УПЛ ще не остаточно впала у зимову сплячку!
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Анонс матчу Зоря - Колос 01.12.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 01.12.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Колос у попередньому футбольному матчі 24.10.2021 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Колос можна подивитися 01.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти ФК Минай - 27.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти ФК Львів - 27.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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