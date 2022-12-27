Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГООООЛ! Вже і 2:0 на табло! Після попереднього моменту господарі втекли в контратаку. Рашфорд розігнав наступ лівим флангом, віддав в центр, а Марсьяль в дотик пробив у ворота. Помилка в тому числі і Геннесі: голкіпер дотсягнувся до м'яча, проте не парирував удар.