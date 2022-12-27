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Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 грудня 2022, 22:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
26'
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хід матчу
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
34%
Нічия
35%
Ноттінгем Форест
31%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Manchester United have won 5 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 27-6 in favour of Manchester United.
  • Nottingham Forest's last away win against Manchester United was in 1994.
  • Did you know that Manchester United scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester United have won 5 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 5 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Nottingham Forest in their last 3 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 6 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest's away record this season: 0-2-5.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 4 goals. Taiwo Awoniyi has scored 3 times for Nottingham Forest.
  • Christian Eriksen has assisted the most goals for Manchester United with 4. Morgan Gibbs-White is Nottingham Forest's biggest assister (2).
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 42% of their matches, Nottingham Forest in 41% of their matches.
  • Manchester United wins 42% of halftimes, Nottingham Forest wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 7 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Nottingham Forest.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 5, Nottingham Forest won 0, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 4.8 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Nottingham Forest is 5.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Nottingham Forest is 2.2.
  • Manchester United scores 1.62 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1 goals when playing away (on average).
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 21:45 Блекберн Роверс 1 - 4 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
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Новини команд
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
34%
Нічия
35%
Ноттінгем Форест
31%
Склади команд
1
De Gea, David
16
Malacia, Tyrell
23
Shaw, Luke
19
Рафаель Варан
29
Wan-Bissaka, Aaron
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
11
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
9
Антоні Марсьяль
13
Hennessey, Wayne
24
Серж Ор'є
4
Worrall, Joe
30
Boly, Willy
32
Lodi, Renan
22
Yates, Ryan
23
Freuler, Remo
8
Mangala, Orel
20
Johnson, Brennan
9
Awoniyi, Taiwo
11
Джессі Лінгард
Стартовий склад
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 20
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
  • 11
    Джессі Лінгард
    Півзахисник
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
  • 4
    Worrall, Joe
    Захисник
  • 30
    Boly, Willy
    Захисник
  • 32
    Lodi, Renan
  • 13
    Hennessey, Wayne
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
Сейви
1
67%
Володіння м'ячем
33%
1
Штрафні
1
Кутові
1
1
Фоли
1
Трансляція
Інфо
П'ятий гол у поточному розіграші АПЛ для Рашфорда і третій - для Марсьяля.
25'
Невдало Лінгард навісив зі стандарту з правого флангу - м'яч захисники вибили.
23'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Вже і 2:0 на табло! Після попереднього моменту господарі втекли в контратаку. Рашфорд розігнав наступ лівим флангом, віддав в центр, а Марсьяль в дотик пробив у ворота. Помилка в тому числі і Геннесі: голкіпер дотсягнувся до м'яча, проте не парирував удар.
22'
Авонії втік від Варана, але його жорстко зупинив Каземіро. Без фолу.
20'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! А ось тепер кутовий приносить результат! Еріксен від кута поля скотив у центр поля, звідки в дотик пробив Рашфорд точно повз голкіпера.
17'
Кутовий
"Манкуніанці" теж свій кутовий не використали. Погано було зіграно.
13'
Кутовий
Господарі без проблем впоралися з подачею Лоді від кута поля.
10'
Манчестер Юнайтед будує атаки на власній половині поля. Ноттінгем не пресингує високо, а зустрічає біля свого штрафного.
Інфо
Основний голкіпер Ноттінгема Дін Гендерсон сьогодні не зіграє через правила орендної угоди з МЮ.
6'
Ще один наступ господарів - цього разу з ударом. Спочатку Рашфорд влучив у захисників, а потім постріл Маласії потягнув Геннессі. Ледь не помилився валлієць.
5'
Атака МЮ завершилася неточним навісом від Маласії.
2'
Інфо
Команди грають під акомпанемент сильної зливи. Дев'ять градусів тепла у Манчестері.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим туром "манкуніанці" посідають п'яте місце в АПЛ, а "лісники" ідуть 19-ми.
Ноттінгем Форест: Геннессі - Ор'є, Воррелл, Болі, Лоді - Єйтс, Фройлер, Мангала - Джонсон, Авонії, Лінгард.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Марсьяль - Рашфорд.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляці. матчу 17-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Ноттінгема Форест.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест 27.12.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 27.12.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест можна подивитися 27.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Бернлі" - 21.12.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Блекберн Роверс - 21.12.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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