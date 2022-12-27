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Лідс Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 грудня 2022, 22:00 - Элланд Роуд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Лідс Юнайтед
Лидс
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
33%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leeds United and Manchester City is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Leeds United playing at home, Leeds United have won 4 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 3 times. The goal difference is 12-11 in favour of Leeds United.
  • During the last 17 meetings, Leeds United have won 6 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 6 times. The goal difference is 27-21 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Leeds United (7-0 at home and 4-0 away).
  • Did you know that Leeds United scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Leeds United haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Rodrigo Moreno is Leeds United's top scorer with 9 goals. Erling Haaland has scored 18 times for Manchester City.
  • Rasmus Kristensen has more yellow cards (4) than any other player at Leeds United. Joao Cancelo has collected 3 for Manchester City.
  • Leeds United have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Leeds United wins 1st half in 24% of their matches, Manchester City in 45% of their matches.
  • Leeds United wins 24% of halftimes, Manchester City wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Leeds United leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Leeds United is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Leeds United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Leeds United's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leeds United won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Leeds United scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.4 goals against Leeds United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leeds United and Manchester City is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leeds United and Manchester City is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Leeds United scores 1.73 goals when playing at home and Manchester City scores 2.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лідс Юнайтед
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.04.2022 - 19:30 Лідс Юнайтед 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
03.10.2020 - 19:15 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Тоттенхем 4 - 3 Завершено Лідс Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Лідс Юнайтед 4 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 2 - 3 Завершено Фулгем П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Севілья В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Лідс Юнайтед
33%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
35%
Трансляція
Інфо
Манчестер Сіті із 32 очками за 14 матчів іде на 3 місці.
Інфо
Лідс із 15 очками за 14 матчів іде на 15 місці.
Запасні: Ортега, Вокер, Канселу, Лапорт, Філліпс, Б. Сілва, Гомес, Фоден, Палмер.
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Аке, Аканджі — де Брюйне, Родріго, Гюндоган — Марез, Голанд, Гріліш.
Запасні: Роблес, Ейлінг, Фірпо, Льоренте, Саммервілль, Гаррісон, Г’ябі, Кліх, Гелхардт.
Лідс Юнайтед: Мельє — Крістенсен, Кох, Купер, Стрейк — Грінвуд, Форшоу, Рока — Ньйонто, Родріго, Ааронсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Елланд Роуд (Лідс, Англія) зіграють Лідс Юнайтед та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Лідс Юнайтед" - "Манчестер Сіті" 28.12.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Элланд Роуд.

Дата проведення матчу: 28.12.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.04.2022 закінчилось с такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 28.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лідс Юнайтед" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Джесси Марш

Предыдущий матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 12.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 22.12.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Лідс Юнайтед" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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