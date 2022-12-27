Лідс Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Элланд Роуд.
Дата проведення матчу: 28.12.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между "Лідс Юнайтед" (Лидс) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.04.2022 закінчилось с такими результатами: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лідс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Джесси Марш
Предыдущий матч команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 12.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 22.12.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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