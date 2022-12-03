Нідерланди - США онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Нідерланди та командою США проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Международный стадион Халифа.
Дата проведення матчу: 03.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Для здобуття перемоги тренери команд Van Gaal, Louis и Грегг Берхалтер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Предыдущий поединок команди Нідерланди був зіграний проти Катар - 29.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Нідерланди.
Назва: США
Країна: США
Предыдущий поединок команди США був зіграний проти Іран - 29.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди США.
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