Нідерланди - США онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Який момент втрачає Пулішич! Рахунок повинен був змінюватися на користь американців, проте Крістіан не реалізував 100% момент. М'яч відскочив до вінгера у штрафному майдачнику, він був сам на сам з голкіпером, проте Нопперт виграв цю ближню дуель!