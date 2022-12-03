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Нідерланди - США онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 03 грудня 2022, 17:00 - Международный стадион Халифа
Головний суддя: Перейра Сампайо, Вилтон
Рейтинг матчу:
Нідерланди
2 - 0
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перерыв
США
Хід матчу
10' Мемфіс Депай 45' Blind, Daley
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
40%
Нічия
24%
США
36%
Прогноз на матч
Останні матчі - Нідерланди
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 17:00 Нідерланди 2 - 0 Завершено Катар В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 18:00 Нідерланди 1 - 1 Завершено Еквадор Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 18:00 Сенегал 0 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 0 Завершено Бельгія В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди В
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Останні матчі - США
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 21:00 Іран 0 - 1 Завершено США В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 21:00 Англія 0 - 0 Завершено США Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 21:00 США 1 - 1 Завершено Уельс Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:00 Саудівська Аравія 0 - 0 Завершено США Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 15:25 Японія 2 - 0 Завершено США П
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Blind, Daley
45'
ГООЛ! Мемфіс Депай
10'
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
40%
Нічия
24%
США
36%
Склади команд
44
Андріс Нопперт
6
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
2
Timber, Jurrien
17
Blind, Daley
21
De Jong, Frenkie
15
De Roon, Marten
22
Dumfries, Denzel
14
Klaassen, Davy
14
Мемфіс Депай
11
Gakpo, Cody
30
Turner, Matt
21
Dest, Sergino
25
Zimmerman, Walker
13
Ream, Tim
33
Robinson, Antonee
12
Adams, Tyler
8
McKennie, Weston
6
Musah, Yunus
22
Weah, Tim
20
Ferreira, Jesus
10
Крістіан Пулішич
Стартовий склад
  • 14
    Мемфіс Депай
    Форвард
    10
  • 11
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 14
    Klaassen, Davy
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 44
    Андріс Нопперт
    Воротар
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
  • 20
    Ferreira, Jesus
    Форвард
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 8
    McKennie, Weston
  • 6
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 12
    Adams, Tyler
  • 21
    Dest, Sergino
    Захисник
  • 25
    Zimmerman, Walker
    Захисник
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 30
    Turner, Matt
Запасні гравці
Тренери
  • Van Gaal, Louis
  • Грегг Берхалтер
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
2
Кутові
1
2
Сейви
38%
Володіння м'ячем
62%
2
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
3
3
Фоли
1
2
Удари повз
Офсайди
2
Трансляція
Американці не реалізували свої моменти, а нідерландці - навпаки. Дві передачі Думфріса з флангу були занадто фатальними для США - після них у обороні номінальних гостей траплявся провал. Американці таеж мали шанс відзначатися, проте голкіпер Нопперт зіграв на висоті.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+1'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Нідерланди подвоюють перевагу! Блінд в дотик замкнув простріл того ж Думфріса! Дест проспав свого опонента.
45'
Інфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
44'
Дест протиснувся повз кількох гравців у штрафний майданчик, але його удар був заблокований.
43'
Небезпечний момент
Потужно приклався до м'яча з двійничка Веа, але Нопперт парирував цей дальній удар, котрий летів в нього.
42'
Незграбно використали Нідерланди хорошу атаку: Пулішич з меж штрафного неточно віддав на партнера.
38'
Робінсон навісив на дальню праву стійку, але Дест програв верхову боротьбу у Блінда.
35'
Робінсон непогано протиснувся лівим флангом, але неточно прострілив у центр.
32'
Гакпо на правому фланзі не зміг обробити м'яч. Важко "ораньє" щось створювати в останні хвилини.
30'
Кутовий
Два кутових поспіль від нідерландців вийшли простими для суперника.
28'
Депай проривався лівим флангом і намагався підлаштуватися під удар. Потім змінив рішення на простріл і зрештою заробив кутовий.
26'
Американці більше працюють з м'ячем, але поки все завершується тільки намаганнями.
24'
Аке перехопив загострюючий пас Маккені у штрафний майданчик.
21'
Депай після довгого закидання від партнера з меж штрафного пробив в дотик, але не влучив у дальній лівий кут.
Інфо
До речі, США вперше на цьому Мундіалі пропустили першими.
19'
Лівим флангом розганяли атаку американці, але пас в розріз на Робінсона вийшов за лицьову лінію.
18'
Блінд пробив вище воріт.
13'
Пулішич з лівої частини штрафного майданчика прострелив в п'яту партнеру. М'яч втрачено.
Інфо
44-й гол Мемфіса за збірну Нідерландів. І четвертий на Чемпіонатах світу. Ось така магія чисел.
10'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! А ось так! Нідерланди забивають! З правого флангу прострілив Думфріс, а Депай в дотик поклав м'яч у лівий кут воріт. Швидка атака вийшла в "ораньє", разюча.
9'
Перша атака від Нідерландів у матчі. Депай розганяв наступ лівим флангом, підробив м'яч під праву, але пробив удже незграбно.
8'
Аке головою перервав простріл Пулішича з лівого флангу.
7'
Кутовий
США заробили кутовий на лівому фланзі, але Пулішич подачею запустив м'яч до протилежного кутового прапорця.
3'
Небезпечний момент
Який момент втрачає Пулішич! Рахунок повинен був змінюватися на користь американців, проте Крістіан не реалізував 100% момент. М'яч відскочив до вінгера у штрафному майдачнику, він був сам на сам з голкіпером, проте Нопперт виграв цю ближню дуель!
Свисток
Матч розпочався!
Запасні номінальних гостей: Джонсон, Хорват, Скаллі, Рольдан, Рейна, Ааронсон, Акоста, де ла Торре, Єдлін, Картер-Вікерс, Лонг, Морріс, Райт, Мур.
США: Тернер – Дест, Ціммерман, Рім, Робінсон – Адамс – Маккені, Муса – Веа, Феррейра, Пулішич.
Запасні номінальних господарів: Бейлов, Пасвер, Бергвейн, Бергейс, Янсеен, Фрімпонг, Тейлор, Сімонс, Вегхорст, де Врей, Люк де Йонг, де Лігт, Копмайнерс, Ланг, Маласія.
Нідерланди: Нопперт – Тімбер, ван Дейк, Аке – Думфріс, де Рон, де Йонг, Блінд – Классен – Гакпо, Депай.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Звісно, голландці вважаються фаворитами матчу, але збірна США теж непогано себе показує на нинішньому ЧС
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судитиме гру бразилець Сампайо
І відкриває програму 1/8 фіналу поєдинок Нідерланди – США
Добрий вечір всім! Чемпіонат світу перевалив через екватор - настав час поєдинків плей-оф!
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Анонс матчу Нідерланди - США 03.12.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Нідерланди та командою США проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Международный стадион Халифа.

Дата проведення матчу: 03.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Van Gaal, Louis и Грегг Берхалтер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - США можна подивитися 03.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - США, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Предыдущий поединок команди Нідерланди був зіграний проти Катар - 29.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: США
Країна: США

Предыдущий поединок команди США був зіграний проти Іран - 29.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди США.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - США онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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