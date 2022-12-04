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Англія - Сенегал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 04 грудня 2022, 21:00 - Al Bayt Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Barton, Ivan
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 0
Оновити
28'
Сенегал
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Англія
45%
Нічия
26%
Сенегал
29%
Прогноз на матч
Останні матчі - Англія
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 21:00 Уельс 0 - 3 Завершено Англія В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 21:00 Англія 0 - 0 Завершено США Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 15:00 Англія 6 - 2 Завершено Іран В
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Англія 3 - 3 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія П
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Останні матчі - Сенегал
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 17:00 Еквадор 1 - 2 Завершено Сенегал В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 15:00 Катар 1 - 3 Завершено Сенегал В
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 18:00 Сенегал 0 - 2 Завершено Нідерланди П
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 17:30 Сенегал 1 - 1 Завершено Іран Н
Міжнародні товариські матчі 2022
24.09.2022 - 20:00 Сенегал 2 - 0 Завершено Uzbekistan В
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Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Англія
45%
Нічия
26%
Сенегал
29%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
23
Shaw, Luke
6
Харрі Магуайр
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
41
Rice, Declan
22
Bellingham, Jude
14
Джордан Хендерсон
47
Foden, Phil
10
Kane, Harry
17
Saka, Bukayo
16
Едуар Менді
23
Юссуф Сабалі
26
Koulibaly, Kalidou
37
Абду Діалло
14
Jakobs, Ismail
27
Diatta, Krepin
21
Ciss, Pathe
24
Нампаліс Менді
23
Ісмаїла Сарр
29
Ndiaye, Iliman
29
Dia, Boulaye
Стартовий склад
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 10
    Kane, Harry
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 29
    Dia, Boulaye
    Форвард
  • 29
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 27
    Diatta, Krepin
    Півзахисник
  • 21
    Ciss, Pathe
    Півзахисник
  • 24
    Нампаліс Менді
    Півзахисник
  • 23
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 37
    Абду Діалло
    Захисник
  • 14
    Jakobs, Ismail
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Сиссе, Алью
Статистика матчу
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
69%
Володіння м'ячем
31%
1
Удари повз
1
1
Кутові
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Англія - Сенегал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
25'
Грає з м'ячем Англія на чужій половині поля.
23'
Інфо
Пенальті ніхто не призначив.
22'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу Діа в центрі штрафного завершив ударом у руку Стоунзу, відскок від якої над воротами перевів Сарр у падінні.
21'
Кутовий
Кутовий із правого флангу Фоден подав на голову Стоунзу перед воротарським, але той пробив на трибуни.
20'
Вокер передачею правим флангом атаки заробив кутовий.
18'
А тепер і Сенегалу настав час тримати м'яч на власній половині.
16'
Не припав на ногу Кейну перед штрафним пас із лівого флангу.
14'
Від Кейна вийшов м'яч на правому фланзі штрафного.
12'
Сака та Кейн послідовно подавали праворуч та ліворуч від себе відповідно, але партнерів у штрафному не знайшли.
11'
На утримання м'яча грає Англія в центрі поля.
9'
Щось трапилось із м'ячем.
8'
Не було удару головою від Магвайра на завершення подачі Райса з лівого флангу штрафного.
6'
Діатта на правому фланзі захисту збив Беллінгема.
4'
Діа затягував м'яч до правого флангу штрафного, але пробити йому не дали.
3'
Гендерсон віддав невдалий пас до лівого флангу атаки.
2'
Англія використовує ширину поля для розіграшу.
1'
Обережно розпочали англійці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Суддя в полі – Іван Бартон (Сальвадор).
Інфо
Стартовий склад Англії: Пікфорд – Шоу, Магвайр, Стоунс, Вокер – Райс, Беллінгем, Хендерсон – Фоден, Кейн (к), Сака. Головний тренер – Гарет Саутгейт.
Запасні: Поуп (в), Рамсдейл (в), Александр-Арнольд, Вілсон, Галлагер, Гріліш, Даєр, Коуді, Маунт, Медісон, Рашфорд, Тріпп'єр, Філліпс.
Інфо
Стартовий склад Сенегалу: Едуар Менді – Якобс, Діалло, Кулібалі (к), Сабалі – Діатта, Сісс, Нампалі Менді, Ісмаїла Сарр – Н’Діає, Діа. Головний тренер – Алью Сіссе.
Запасні: Гоміс (в), Сені Дьєнг (в), Балло Туре, Папе Геє, Джексон, Дьєдіу, Бамба Дьєнг, Лум, Формоз Менді, Мусса Н’Діає, Папе Матар Сарр, Папе Сіссе.
Алью Сіссе не зможе розраховувати на Ідріссу Геє (перебір карток) і Шейху Куяте (травма). У «трьох левів» не буде Бена Вайта та Рахіма Стерлінга.
Англійці впевнено виграли групу з Іраном, США та Вельсом. Сенегал у лобовій зустрічі переміг Еквадор і з другого місця вийшов до плей-оф.
За декілька годин дізнаємось суперника французів по чвертьфіналу. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2022 Англія – Сенегал.
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Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Франція Франція 3 Польща Польща 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 2 Portsmouth Portsmouth 0 Завершено 21:00 - Вчора Аргентина Аргентина 2 Австралія Австралія 1 Завершено 19:00 - Вчора Каса Піа Каса Піа 0 Брага Брага 1 Завершено 17:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 3 США США 1

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Анонс матчу Англія - Сенегал 04.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Англія та командою Сенегал проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 04.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Сиссе, Алью розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Сенегал можна подивитися 04.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Англія - Сенегал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Уельс - 29.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Сенегал
Країна: Сенегал
Тренер: Алиу Сиссе

Прошедший поединок команди Сенегал був зіграний проти Еквадор - 29.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Сенегал.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Сенегал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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