Англія - Сенегал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Англія та командою Сенегал проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Bayt Stadium.
Дата проведення матчу: 04.12.2022
Час початку матчу: 21:00
Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Сиссе, Алью розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Уельс - 29.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Англія.
Назва: Сенегал
Країна: Сенегал
Тренер: Алиу Сиссе
Прошедший поединок команди Сенегал був зіграний проти Еквадор - 29.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Сенегал.
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