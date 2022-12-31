Манчестер Сіті - Евертон онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 31.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 26.02.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 28.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Вулверхемптон - 26.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .
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