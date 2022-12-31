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Манчестер Сіті - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 грудня 2022, 17:00 - Этихад
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
35'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
16' Silva, Bernardo 24' Haaland, Erling
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
29%
Евертон
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Everton FC when Manchester City is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Everton FC is 3-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 15 times, there have been 4 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 48-20 in favour of Manchester City.
  • During the last 51 meetings, Manchester City have won 24 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 18 times. The goal difference is 78-54 in favour of Manchester City.
  • Everton FC's last away win against Manchester City was in 2010.
  • Last season Manchester City won both games against Everton FC (3-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 10 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Everton FC in their last 12 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 7-0-1.
  • Everton FC's away record this season: 1-3-4.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 18 goals. Anthony Gordon has scored 3 times for Everton FC.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 9. Alex Iwobi is Everton FC's biggest assister (5).
  • Joao Cancelo has more yellow cards (3) than any other player at Manchester City. Anthony Gordon has collected 6 for Everton FC.
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 45% of their matches, Everton FC in 28% of their matches.
  • Manchester City wins 45% of halftimes, Everton FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Everton FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Everton FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Everton FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Everton FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 3 goals when playing at home and Everton FC scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
14
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Евертон
Кубок Англії 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Евертон 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.12.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон П
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 19:30 Евертон 0 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
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Головні події
ГООЛ! Haaland, Erling
24'
Silva, Bernardo
16'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
38%
Нічия
29%
Евертон
33%
Склади команд
31
Едерсон
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
82
Lewis, Rico
20
Silva, Bernardo
16
Родрi
17
De Bruyne, Kevin
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
26
Mahrez, Riyad
1
Джордан Пікфорд
3
Patterson, Nathan
22
Godfrey, Ben
30
Coady, Conor
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
18
Iwobi, Alex
27
Gueye, Idrissa
18
Onana, Amadou
11
Gray, Demarai
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    24
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    16
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 3
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
4
Штрафні
3
2
Фоли
2
1
Удари повз
1
Офсайди
2
1
ЖК
73%
Володіння м'ячем
27%
1
Удари в отвір
Трансляція
Інфо
Перша жовта карточка у цьому сезоні для Де Брюйне.
30'
Жовта картка
Ох жорстко врізався Де Брюйне в суперника. Жовта для бельгійця.
28'
Кутовий
Де Брюйне з кутового навісив прямо під удар Марезу на лінію штрафного, проте удар алжирця був заблокований.
26'
Де Брюйне пробив з-за меж штрафного - його удар заблокований.
Інфо
21-й гол Голанда у цьому сезоні АПЛ.
24'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Ну хто ж ще? Звісно Голанд! Марез накрутив Миколенка, прострілив у центр, а Ерлінг в дотик перевів м'яч у сітку воріт.
22'
Сіті атакував правим флангом, Марез увійшов у штрафну і впав там у боротьбі з суперником. Трибуни гучно вимагали пенальті, а арбітр попросив продовжити гру.
19'
Пікфорд кулаками виніс подачу де Брюйне зі стандарту з лівого флангу.
16'
Жовта картка
Сілва отримав жовту карточку.
14'
Едерсон забрав до рук довге закидання від суперника. Поки Евертон загострює тільки таким чином.
13'
Офсайд
Затримався Бернарду Сілва попереду на лівому фланзі. Офсайд у португальця.
11'
Небезпечний момент
Де Брюйне вертикальною передачею розрізав центр оборони суперника пасом на Голанда, норвежець прийняв м'яч, обіграв Пікфорда, але з майже нульового пробив у зовнішню частину сітки воріт.
7'
Сілва намагався знайти партнера у чужому штрафному довгою передачею, проте м'яч вийшов за лицьову.
3'
Жорстко зіграв Годфрі проти Голанда вже на самому старті. Ерлінг зміг повернутися у гру.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Манчестер Сіті перебуває на другій сходинці АПЛ, а Евертон іде на 16-й. Між командами 22 очка різниці.
Евертон: Пікфорд - Паттерсон, Годфрі, Коуді, Тарковський, Миколенко - Івобі, Гує, Онана, Грей - Калверт-Льюїн.
Манчестер Сіті: Едерсон - Льюїс, Стоунс, Аканджі, Аке - де Брюйне, Родрі, Сілва - Марез, Голанд, Гріліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Манчестер Сіті зіграє проти Евертона.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Евертон 31.12.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 31.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 26.02.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Евертон можна подивитися 31.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 28.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Вулверхемптон - 26.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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