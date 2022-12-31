Барселона - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Кутовий

Де Йонг подав кутовий, Левандовський був адресатом, але не факт, що він пробив по воротах - можливо, м'яч летів у ворота від захисника. У будь-якому випадку, кіпер накриває м'яч на лінії. Було дуже небезпечно.