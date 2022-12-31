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Барселона - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 31 грудня 2022, 15:00 - Камп Ноу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
перерыв
Еспаньол
Барселона
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Хід матчу
7' Alonso, Marcos 25' Fati, Ansu 30' Gavi 30' Olivan, Brian 31' Леандро Кабрера
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
35%
Нічия
35%
Еспаньол
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Espanyol Barcelona when FC Barcelona is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Espanyol Barcelona is 2-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 27 times, there have been 4 draws while Espanyol Barcelona have won 1 times. The goal difference is 81-16 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 66 meetings, FC Barcelona have won 41 times, there have been 19 draws while Espanyol Barcelona have won 6 times. The goal difference is 125-43 in favour of FC Barcelona.
  • Espanyol Barcelona's last away win against FC Barcelona was in 2009.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Barcelona at home) and 2-2 (Espanyol Barcelona at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 6 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 38% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Espanyol Barcelona in their last 15 encounters.
  • When playing at home, FC Barcelona have not conceded a goal so far this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Espanyol Barcelona haven't scored in 1 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 6-1-0.
  • Espanyol Barcelona's away record this season: 1-4-2.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 13 goals. Joselu has scored 7 times for Espanyol Barcelona.
  • A year ago, FC Barcelona were number 7 in the table with 21 points. Now they are number 1 with 37 points.
  • A year ago, Espanyol Barcelona were number 12 in the table with 17 points. Now they are number 16 with 12 points.
  • FC Barcelona wins 1st half in 45% of their matches, Espanyol Barcelona in 10% of their matches.
  • FC Barcelona wins 45% of halftimes, Espanyol Barcelona wins 10%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Espanyol Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Espanyol Barcelona won 0, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.6 goals in a match against Espanyol Barcelona and Espanyol Barcelona scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Espanyol Barcelona is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Espanyol Barcelona is 0.6.
  • FC Barcelona scores 2.27 goals when playing at home and Espanyol Barcelona scores 1.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
18
Перемог
24
Ігор
1
Перемог
Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
13.02.2022 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.11.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
08.07.2020 - 22:45 Барселона 1 - 0 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
04.01.2020 - 22:00 Еспаньол 0 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Osasuna 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Альмерія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершено Баварія П
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Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.11.2022 - 21:00 Еспаньол 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.10.2022 - 22:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Ельче Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 21:00 Osasuna 1 - 0 Завершено Еспаньол П
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Головні події
31'
Леандро Кабрера
Gavi
30'
30'
Olivan, Brian
Fati, Ansu
25'
ГООЛ! Alonso, Marcos
7'
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
35%
Нічия
35%
Еспаньол
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Fati, Ansu
    Форвард
    25
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 26
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
    30
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
    7
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Воротар
  • 18
    Хордi Альба
    Захисник
  • 21
    Де Йонг Френки
  • 22
    Рафінья
    Захисник
  • 10
    Anssumane Fati
  • 9
    Хоселу
    Форвард
  • 21
    Ribaudo, Nicolas Melamed
    Півзахисник
  • 10
    Серхi Дардер
    Півзахисник
  • 17
    Braithwaite, Martin
    Форвард
  • 12
    de Souza Costa, Vinicius
  • 5
    Calero, Fernando
  • 18
    Regano, Oscar
    Захисник
  • 24
    Gomez, Sergi
    Захисник
  • 4
    Леандро Кабрера
    Захисник
    31
  • 14
    Olivan, Brian
    Захисник
    30
  • 25
    Fernandez, Alvaro
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Martinez, Diego
Статистика матчу
78%
Володіння м'ячем
22%
4
Удари в отвір
7
Штрафні
3
6
Кутові
1
Сейви
3
3
Фоли
7
3
Удари повз
2
ЖК
2
2
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Еспаньол
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В ефірі
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Трансляція
43'
Калеро жорстко зіграв проти Педрі. Буде перспективний штрафний
40'
Знову Рафінья в центрі уваги, але цього разу удар надто слабкий. Кіпер Еспаньола спокійно накрив м'яч
37'
Небезпечний момент
Рафінья бив із середньої дистанції, м'яч зачепив захисника і ледь не опинився у сітці, Фернандес з труднощами, але відбив
34'
Небезпечний момент
Нарешті відповідь Еспаньола. Класний пас на лівий фланг, Меламед підробив під удар і пробив, Роберто встиг підставити ногу, м'яч пролетів поряд зі штангою.
32'
Жовта картка
Знову жовта - Кабрера жорстко зустрів гравця Барси в центрі поля.
30'
Жовта картка
Гаві отримав жовту, як і Оліван - обидва дуже ревно боролися за позицію під час кутового. Стандарт, до речі, був зіпсований Рафіньєю – він перемудрив із фінтом.
29'
Альба прокинув м'яч між ніг Оскару Хілю, але захисник Еспаньйола розумно підставився і не дав Хорді прорватися до воріт.
27'
Фаті чудово перекинув Олівана, міг вирватися на оперативний простір, але суперник розумно прихопив за футболку – тактичний фол
25'
Жовта картка
Фаті відмахнувся від Хіля і отримав за це гірчичник від Матео Лаоса
24'
Небезпечний момент
Розірвали каталонці оборону Еспаньола в центрі поля, пішов пас на хід Рафіньї від Гаві, але перший дотик у бразильця був не найкращим. Оліван встиг "упасти на хвіст", а потім у підкаті заблокувати удар
21'
Кутовий
Рафінья подав кутовий – надто сильно. Але атака продовжилася другим темпом - Алонсо подав і Фаті пробив у падінні, знову неточно
19'
Небезпечний момент
ЯК Алонсо не зробив дубль? Після подачі кутового м'яч опинився у Альби на лівому фланзі, він прострілив і Маркос випередивши захисників бив з лінії воротарського майданчика, але повз.
18'
Роберто б'є з дальньої дистанції - рикошет і буде кутовий на користь каталонців
15'
Оліван подавав штрафний, але захисники Барси відбилися.
14'
Кутовий
Де Йонг подав кутовий, Левандовський був адресатом, але не факт, що він пробив по воротах - можливо, м'яч летів у ворота від захисника. У будь-якому випадку, кіпер накриває м'яч на лінії. Було дуже небезпечно.
13'
Рафінья приймає діагональ від Педрі, намагається обіграти захисника на вході до штрафного майданчика, б'є, але від суперника м'яч йде на кутовий.
11'
Ансу Фаті отримав м'яч на кутку штрафного майданчика і спробував закрутити в дальню дев'ять - неточно
9'
Еспаньйол намагається відразу відповісти, але поки м'яч не тримається в ногах команди Мартінеса
Гоооол!!!
ГОООЛ! Рахунок відкритий! Повний провал Еспаньола під час подачі кутового - перший удар Левандовського головою не вийшов, Крістенсен головою скидає на лінію воротарського майданчика, звідки Маркос Алонсо також головою переправляє м'яч у сітку! 1:0!
7'
Небезпечний момент
А ось і перший момент! Гаві після закидання від Альби приймає м'яч у штрафному майданчику і б'є під тиском захисників, але кіпер переводить на кутовий!
5'
Альбра прострілював з лівого флангу – захисник спокійно вибиває м'яч.
3'
Барселона спробувала загострити гру переведенням на лівий фланг, але Фаті не зміг прийняти м'яч
2'
Барселона неквапливо розігрує м'яч у центрі поля. Поки що без загострень
Свисток
Отже, матч розпочався!
Матч починається з хвилини мовчання в пам'ять про Пеле
Стартові склади команд: Барселона: Тер Штеген - Роберто, Крістенсен, Алонсо, Альба - Гаві, Де Йонг, Педрі - Рафінья, Левандовський, Фаті Еспаньйол: Фернандес - Гіл, Калеро, Гомес, Кабрера, Оліван - Меламед, Вінісіус Соуза, Дардер - Брайтвейт, Хоселу
Інфо
Вітаємо, друзі! Напередодні Нового року ми починаємо текстову онлайн трансляцію каталонського дербі - Барселона приймає Еспаньйол
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Анонс матчу "Барселона" - Еспаньол 31.12.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 31.12.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Еспаньол (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Еспаньол та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 13.02.2022 закінчилось со счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Еспаньол можна подивитися 31.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Еспаньол, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти - 08.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Висенте Морено

Предыдущий матч команди Еспаньол був зіграний проти Вільярреал - 09.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Еспаньол онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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