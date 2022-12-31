Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал 31.12.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 31.12.2022

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 09.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Саутгемптон" - 26.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 26.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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