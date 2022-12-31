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Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 грудня 2022, 19:30 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
1 - 3
Оновити
74'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
2' Saka, Bukayo 39' Odegaard, Martin 45' Gilmour, Billy 45' Magalhaes, Gabriel 45' Partey, Thomas
47' Nketiah, Edward 54' Saka, Bukayo 57' March, Solly 60' Олександр Зінченко Вийшов: Tierney, Kieran 61' Trossard, Leandro Вийшов: Ferguson, Evan 61' Адам Лаллана Вийшов: Sarmiento, Jeremy 61' White, Ben Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
40%
Нічия
30%
Арсенал
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 3 times. The goal difference is 10-9 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 13 meetings, Brighton & Hove Albion have won 5 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 5 times. The goal difference is 18-17 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 0-0 (Brighton & Hove Albion at home) and 1-2 (Arsenal FC at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's away record this season: 6-1-1.
  • Leandro Trossard is Brighton & Hove Albion's top scorer with 7 goals. Martin Odegaard has scored 6 times for Arsenal FC.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 34% of their matches, Arsenal FC in 48% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 34% of halftimes, Arsenal FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 2 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Arsenal FC won 2, 1 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Arsenal FC is 0.6.
  • Both teams lost their last match.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.35 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Solly March has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 3. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (6).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
5
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Арсенал
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 21:45 Чарльтон Атлетік 0 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Цюрих В
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Новини команд
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Головні події
Trossard, Leandro
Вийшов: Ferguson, Evan
61'
Адам Лаллана
Вийшов: Sarmiento, Jeremy
61'
61'
White, Ben
Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
60'
Олександр Зінченко
Вийшов: Tierney, Kieran
March, Solly
57'
54'
Saka, Bukayo
47'
Nketiah, Edward ГООЛ!
Gilmour, Billy
45'
45'
Magalhaes, Gabriel
45'
Partey, Thomas
39'
Odegaard, Martin ГООЛ!
2'
Saka, Bukayo ГООЛ!
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
40%
Нічия
30%
Арсенал
30%
Склади команд
1
Sanchez, Robert
30
Estupinan, Pervis
6
Colwill, Levi
5
Dunk, Lewis
2
Lamptey, Tariq
13
Паскаль Гросс
27
Gilmour, Billy
22
Mitoma, Kaoru
14
Адам Лаллана
7
March, Solly
17
Trossard, Leandro
23
Ramsdale, Aaron
21
White, Ben
17
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
10
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
17
Saka, Bukayo
14
Nketiah, Edward
26
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 17
    Trossard, Leandro
    Форвард
    61
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
    61
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
    57
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 27
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
    45
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 17
    Saka, Bukayo
    54 2
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
    47
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    39
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
    45
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 21
    White, Ben
    61
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    45
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
    60
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
3
Удари в отвір
6
2
Блоковано ударів
3
8
Штрафні
7
4
Фоли
8
64%
Володіння м'ячем
36%
Удари повз
2
5
Кутові
4
3
Сейви
2
3
Офсайди
2
ЖК
3
Трансляція
68'
Ух! Гросс відкривався у штрафному на подачу з глибини, але трішки у підкаті не дотягнувся до м'яча. Могло бути дуже небезпечно, адже перед Гроссом був лише голкіпер.
65'
Гоооол!!!
Брайтон відігрує один гол! Мітома на лінії штрафного уник офсайду, прийняв передачу та переграв Ремсдейла ударом під праву стійку!
60'
Заміна
Також дві заміни у господарів. Сарм'єнто та Фергюсон міняють Лаллану і Троссарда.
60'
Заміна
Зінченко залишає поле, Тірні вийшов замість нього. І Томіясу замість Вайта у грі.
59'
Кутовий
Ух! Рамсдейл у боротьбі на ближній стійці ледь не втратив м'яч після подачі кутового. Але раніше суперника зорієнтувався та все ж накрив снаряд.
57'
Небезпечний момент
Габріел замикав подачу ударом метрів з п'яти - Санчес тільки плечем встиг зреагувати на постріл!
57'
Жовта картка
Марч жорстко підкотився під Зінченка. Ще одна жовта в пасив "чайок".
56'
У другому поспіль матчі після паузи АПЛ через Чемпіонат світу Арсенал забиває своїм суперникам три голи. Від Вест Гема п'ять днів тому пропустили. Чи вийде сьогодні зіграти "на нуль"?
54'
Жовта картка
Сака отримує жовту. Програв він і позицію, і у швидкості Еступіньяну, тому залишалося лише фолити.
52'
Офсайд
Гросс отримав класну передачу вже у штрафному Арсенала, але: а) програв дуель Ремсдейлу; б) опинився у офсайді.
51'
Мітома намагався загострити зі свого лівого краю, проте передача вийшла занадто сильною.
47'
Гоооол!!!
Арсенал і у другому таймі забиває швидкий гол! Мартінеллі на лівому фланзі довго просив передачу і отримав м'яч на куті штрафного, пройшов під лицьову та пробив. Санчес парирував невпевнено, Нкетія цим скористався - 0:3!
46'
Свисток
Другий тайм стартував. Заміни наставники у перерві не робили.
Такі перемоги (поки лише після першого тайму) називають "на класі". Арсенал не докладає надзусиль, проте веде в рахунку впевнено та справедливо. Брайтон крім декількох вилазок до воріт Ремсдейла сьогодні ще нічим серйозним не запам'ятався.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+2'
Жовта картка
Парті випередили у боротьбі за нейтральний м'яч, проте опорник "канонірів" вже за інерцією в'їхав у суперника. Ще одна жовта.
45+1'
Жовта картка
Габріел також отримує попередження. Але епізод залишився за кадром. Чи довго розігрував стандарт, чи неспортивна поведінка.
45+1'
Інфо
Три хвилини додано.
45'
Жовта картка
Гілмор на фланзі порушив правила та отримав першу жовту в цьому матчі.
42'
Інфо
Сака вже точно завершить 2022-й у статусі найрезультативнішого гравця Арсеналу - на його рахунку 21 бал: 12 голів та 9 асистів. 14 балів у Едегора (9/5) та Мартінеллі (8/6).
39'
Гоооол!!!
Другий гол від Арсенала! Пішла подача з кутового, Брайтон на ближній стійці зняв повітря. На підбирання від лінії штрафного бігли Зінченко та Едегор, але українець поступився правом удару капітанові. Мартін завдав пострілу у правий верхній кут!
35'
Гра стала настільки повільною, що у операторів з'явився час ще раз показати з декількох ракурсів повтор голу та святкування Сака. Я ж скористався можливістю та задонатив гонорар з цього матчу на "Повернись живим". До речі, приєднуйтесь і ви та зробіть новорічний донат тим організаціям, яким довіряєте, щоб наблизити нашу Перемогу.
31'
Футбол без штрафних майданчиків зараз. Наче обидві команди очікують одна від одної наступного кроку.
28'
Інфо
60:40 - відсоток володіння м'ячем на поточну хвилину. Арсенал дійсно потроху відпускає нитки гри. У перспективі це може призвести до великих проблем.
25'
Троссард пробивав з-під Зінченка прямо по центру і під поперечину: Ремсдейл зреагував.
24'
Кутовий
Після подачі кутового м'яч вдало відскочив до Парті, удар якого пішов повз рамку.
23'
Ех! Чудовий шанс був у Сака, який зближувався з голкіпером під кутом по зоні правого напівсереднього. Вирішив прострілювати, але захисники задум прочитали та вибили на кутовий.
20'
Едегор, знаходячись поруч із трьома захисниками, примудрився прокинути м'яча на Мартінеллі, але той перед воротами пробив невдало.
19'
Мітома зробив чудовий ривок вздовж лівої бокової лінії від центра поля до чужого штрафного, проте партнери спурт японця не зрозуміли.
18'
Кутовий
Навіть два поспіль кутових було у Брайтона. З обидвома впоралися захисники, хоч при повторній подачі Ремсдейл помилився при виході з воріт та махнув повз м'яч.
16'
Вперше Брайтон потурбував Ремсдейла! Пройшла у господарів атака флангом Зінченка, після переведення до центру під ліву стійку пробивав Троссард, м'яч через рикошет пішов за межі поля поруч зі стійкою.
13'
Дуже сильно впав темп після вогняного початку від Арсенала. Зараз м'яч контролює Брайтон, проте ситуація за "канонірами", які навіть на відстань подачі не підпускають опонентів.
10'
Трішки тримає м'яч Брайтон, проте дуже далеко від штрафного майданчика Ремсдейла.
8'
Нкетіа у центрі штрафного прийняв м'яч та з розвороту стріляв, проте не влучив у площину. Господарі ще навіть середину поля не переходили сьогодні.
4'
Небезпечний момент
Момент у Зінченка! Українець отримав м'яч на лівому краю штрафного, розвернувся, але вже у воротарському програв ближній бій голкіперові.
2'
Гоооол!!!
Арсенал вже попереду! Неймовірно! "Каноніри" перехопили м'яч перед штрафним, Зінченко віддав ліворуч на Мартінеллі, удар того влучив у захисника, але м'яч вдало відскочив на Сака, який з центру штрафного поклав його у ворота!
1'
Свисток
Матч стартував!
У поточному сезоні Брайтон вже перемагав Арсенал. У матчі Кубка ліги "чайки" вибили "канонірів" у 1/16 фіналу турніру.
Ман Сіті та Ньюкасл сьогодні сенсаційно втратили очки у матчах проти команд з нижньої частини таблиці. З одного боку це дозволяє припуститися похибки й Арсеналу, але з іншого - у "канонірів" з'являється шанс ще більше відірватися від головних переслідувачів у гонитві за титулом. Брайтон, нагадаємо, йде восьмим.
Інфо
Брайтон (старт): Санчес - Еступіньян, Колвілл, Данк, Лемпті - Гросс, Гілмор - Мітома, Лаллана, Марч - Троссард.
Інфо
Брайтон (запас): Стіл - ван Геке, Енкісо, Моран, Сарм'єнто, Тернс, Фергюсон, Хіншелвуд.
Інфо
Арсенал (старт): Ремсдейл - Зінченко, Габріел, Саліба, Вайт - Джака, Парті, Едегор - Мартінеллі, Нкетіа, Сака.
Інфо
Арсенал (запас): Тернер - Вієйра, Ельнені, Локонга, Маркіньос, Седрік, Тірні, Томіясу, Холдінг.
Уcім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію заключного матчу року в АПЛ. Арсенал з Олександром Зінченком приїхав у гості до Брайтона Роберто де Дзербі.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал 31.12.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 31.12.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 09.11.2022 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал можна подивитися 31.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Саутгемптон" - 26.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 26.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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