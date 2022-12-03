Аргентина - Австралія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Аргентина та командою Австралія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.
Дата проведення матчу: 03.12.2022
Час початку матчу: 21:00
Для здобуття перемоги тренери команд Скалони, Лионель и Грэхем Арнольд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони
Предыдущий матч команди Аргентина був зіграний проти Польща - 30.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.
Назва: Австралія
Країна: Австралия
Тренер: Грэм Арнольд
Прошедший поединок команди Австралія був зіграний проти Данія - 30.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Австралія.
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