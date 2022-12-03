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Аргентина - Австралія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 03 грудня 2022, 21:00 - Стадион Ахмед бин Али
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Аргентина
2 - 0
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66'
Австралія
Хід матчу
15' Irvine, Jackson 35' Лiонель Мессi 38' Degenek, Milos
50' Gomez, Papu Вийшов: Martinez, Lisandro 57' Alvarez, Julian
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
56%
Нічия
21%
Австралія
22%
Прогноз на матч
Останні матчі - Аргентина
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 21:00 Польща 0 - 2 Завершено Аргентина В
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Мексика В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 12:00 Аргентина 1 - 2 Завершено Саудівська Аравія П
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 17:30 ОАЕ 0 - 5 Завершено Аргентина В
Міжнародні товариські матчі 2022
28.09.2022 - 03:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Jamaica В
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Останні матчі - Австралія
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 17:00 Австралія 1 - 0 Завершено Данія В
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 12:00 Туніс 0 - 1 Завершено Австралія В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 21:00 Франція 4 - 1 Завершено Австралія П
Міжнародні товариські матчі 2022
25.09.2022 - 06:00 Нова Зеландія 0 - 2 Завершено Австралія В
Міжнародні товариські матчі 2022
22.09.2022 - 13:00 Австралія 1 - 0 Завершено Нова Зеландія В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Alvarez, Julian
57'
Gomez, Papu
Вийшов: Martinez, Lisandro
50'
38'
Degenek, Milos
ГООЛ! Лiонель Мессi
35'
15'
Irvine, Jackson
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
56%
Нічия
21%
Австралія
22%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
19
Acuna, Marcos
30
Ніколас Отаменді
17
Romero, Cristian
26
Molina, Nahuel
24
Fernandez, Enzo
20
Mac Allister, Alexis
7
Родрiго де Пауль
24
Gomez, Papu
30
Лiонель Мессi
19
Alvarez, Julian
51
Метью Раян
5
Degenek, Milos
19
Souttar, Harry
15
Rowles, Kye
16
Азіз Бехіч
7
Leckie, Mathew
26
Baccus, Keanu
13
Mooy, Aaron
48
McGree, Riley
15
Duke, Mitchell
22
Irvine, Jackson
Стартовий склад
  • 24
    Gomez, Papu
    Форвард
    50
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
    35
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    57
  • 20
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 7
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 26
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 15
    Duke, Mitchell
    Форвард
  • 22
    Irvine, Jackson
    15
  • 7
    Leckie, Mathew
  • 26
    Baccus, Keanu
    Півзахисник
  • 13
    Mooy, Aaron
    Півзахисник
  • 48
    McGree, Riley
    Півзахисник
  • 5
    Degenek, Milos
    Захисник
    38
  • 19
    Souttar, Harry
    Захисник
  • 15
    Rowles, Kye
    Захисник
  • 16
    Азіз Бехіч
    Захисник
  • 51
    Метью Раян
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Скалони, Лионель
  • Грэхем Арнольд
Статистика матчу
11
Штрафні
4
3
Фоли
11
63%
Володіння м'ячем
37%
ЖК
2
1
Удари повз
1
Офсайди
Кутові
2
Блоковано ударів
1
2
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
64'
Мессі завів м'яч до лівого флангу штрафного з передачі Хуліана, але пробити не дали.
62'
Гудвіна під час просування лівим флангом атаки поклали на газон.
53'
Небезпечний момент
Дюк ледь не перехопив передачу Отаменді назад на голкіпера, але Емільяно встиг на м'яч.
52'
Аргентина в глибині власної половини тримає м'яч.
47'
Небезпечний момент
Дюк мало не підтиснув Мартінеса в чужому воротарському, проте тому пощастило з рикошетом.
50'
Небезпечний момент
Мессі в падінні зі зони перед штрафним пробив до рук воротаря.
Свисток
Команди пішли на перерву. 1:0 у нашому матчі після завершення першої половини.
49'
Заміна
Гомеса якось несподівано замінив Лісандро Мартінес.
55'
Перехопили пас Де Пауля до правого флангу атаки на Моліну.
58'
Заміна
Гудвін грає замість Макгрі.
58'
Заміна
Баккуса замінили на Хрустича.
57'
Гоооол!!!
ГОЛ! Безглуздий ривок Раяна повз Де Пауля до лівого флангу штрафного з м'ячем завершився втратою та ударом у порожні від Альвареса!
60'
Аргентинці втримують м'яч на чужій половині під власним контролем.
45+1'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 2 хв.
38'
Жовта картка
Дегенек отримав картку за відмашку від Акуньї на правому фланзі атаки. - (Австралія)
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пас Мак Алістера до правого флангу штрафного Отаменді зупинив для Мессі, а той пробив в дальній нижній кут! Лiонель Мессi - (Аргентина)
31'
Фол Акуньї на лівому фланзі захисту проти Макгрі. - (Австралія)
23'
Простріл із правого флангу від Лекі Акунья перевів на кутовий. - (Аргентина)
21'
Австралія наразі тримає м'яч на чужій половині. - (Австралія)
17'
Небезпечний момент
Дальній постріл від Гомеса з лівого флангу пішов на трибуни. - (Австралія)
15'
Жовта картка
Ірвін отримав картку за фол проти Акуньї на правому фланзі атаки. - (Австралія)
13'
Офсайд
Пас Моліни з правого флангу до чужого штрафного пішов до офсайду на Альвареса. - (Аргентина)
10'
Багато дрібного фолу від австралійців. - (Австралія)
7'
Мессі збив біля центрального кола Баккус. - (Аргентина)
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
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Коментарі(1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2022 о 21:36
Кенгуруши, давайте!!!
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Анонс матчу Аргентина - Австралія 03.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Аргентина та командою Австралія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 03.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Скалони, Лионель и Грэхем Арнольд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аргентина - Австралія можна подивитися 03.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Аргентина - Австралія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони

Предыдущий матч команди Аргентина був зіграний проти Польща - 30.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Команда гостей

Назва: Австралія
Країна: Австралия
Тренер: Грэм Арнольд

Прошедший поединок команди Австралія був зіграний проти Данія - 30.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Австралія.

Слідкуйте за результатами матчу Аргентина - Австралія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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