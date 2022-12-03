Аргентина - Австралія онлайн трансляція матчу

03.12.2022 в 17:00 Занадто тісно для сенсації. Аргентина – Австралія. Анонс та прогноз матчу 1/8 фіналу ЧС на 03.12.22 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "альбіселесте" та "Соккеруз" у рамках Мундіалю