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Брентфорд - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 січня 2023, 19:30 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
3 - 1
Матч завершено
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
2' Zanka 9' Elliott, Harvey 19' Ібраїма Конате 42' Wissa, Yoane
46' Вірджил ван Дейк Вийшов: Жоель Матіп 46' Elliott, Harvey Вийшов: Набі Кейта 46' Tsimikas, Kostas Вийшов: Robertson, Andy 50' Алекс Окслейд-Чемберлен 57' Тьяго Алькантара 72' Nunez, Darwin 74' Jensen, Mathias Вийшов: Da Silva, Pelenda 74' Wissa, Yoane Вийшов: Lewis-Potter, Keane
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
25%
Нічия
38%
Ліверпуль
38%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 3-3 (Brentford FC at home) and 3-0 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Brentford FC have played 6 home matches in a row without winning.
  • Brentford FC haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's home record this season: 3-4-1.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 31% of their matches, Liverpool FC in 40% of their matches.
  • Brentford FC wins 31% of halftimes, Liverpool FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brentford FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Brentford FC scores 1.45 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Did you know that Brentford FC scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 14:30 Брентфорд 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд В
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Брентфорд 1 - 1 Завершено Джіллінгем Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
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Новини команд
Головні події
Jensen, Mathias
Вийшов: Da Silva, Pelenda
74'
Wissa, Yoane
Вийшов: Lewis-Potter, Keane
74'
72'
Nunez, Darwin
57'
Тьяго Алькантара
50'
Алекс Окслейд-Чемберлен ГООЛ!
46'
Вірджил ван Дейк
Вийшов: Жоель Матіп
46'
Elliott, Harvey
Вийшов: Набі Кейта
46'
Tsimikas, Kostas
Вийшов: Robertson, Andy
ГООЛ! Wissa, Yoane
42'
ГООЛ! Ібраїма Конате
19'
9'
Elliott, Harvey
Zanka
2'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
25%
Нічия
38%
Ліверпуль
38%
Склади команд
13
Raya, David
16
Бенжамін Ангуа
5
Pinnock, Ethan
13
Zanka
3
Henry, Rico
27
Janelt, Vitaly
15
Norgaard, Christian
8
Jensen, Mathias
30
Roerslev Rasmussen, Mads
20
Wissa, Yoane
20
Mbeumo, Bryan
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
24
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
21
Tsimikas, Kostas
21
Elliott, Harvey
15
Фабiньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
27
Nunez, Darwin
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
Стартовий склад
  • 20
    Wissa, Yoane
    Форвард
    74 42
  • 20
    Mbeumo, Bryan
  • 3
    Henry, Rico
    Захисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 15
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
    74
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 13
    Zanka
    Захисник
    2
  • 13
    Raya, David
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
    72
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Півзахисник
    50
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
    46 9
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
    57
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 24
    Ібраїма Конате
    Захисник
    19
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
    46
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
    46
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
1
ЖК
3
12
Штрафні
11
4
Кутові
9
6
Офсайди
4
5
Фоли
8
26%
Володіння м'ячем
74%
1
Блоковано ударів
4
1
Удари повз
2
3
Удари в отвір
5
4
Сейви
1
Трансляція
90'
Інфо
Шість хвилин додав арбітр до другого тайму.
88'
Інфо
Лише тепер арбітр дозволив Ліверпулю розвести м'яч у центральному колі. Гол все-таки зарохований, порушення з боку Мбемо не було.
87'
Заміна
Ще дві заміни від Брентфорда: Годдос і Канос вийшли, Янельт і Мбемо пішли.
84'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Це все? 3:1 на табло! Мбемо виграв попереду боротьбу за м'яч в Конате і переграв голкіпера. А чи не було там фолу?
80'
Небезпечний момент
Непогано пробив Конате після подачі з кутового, але трохи не влучив у лівий кут.
80'
Салах пробив з меж штрафного, але рикошет відправив м'яч за лицьову.
79'
Намагався Мбемо наздогнати вертикальну розрізну передачу від партнера, але Аліссон вийшов на метрів 35 з воріт і вибив м'яч.
78'
Інфо
Жодного удару не задав Брентфорд у другому таймі. У першому було дев'ять.
78'
Офсайд
Нуньєс вибіг сам на сам з голкіпером, але заліз в офсайд. Однак голкіпер господарів його і так випередив.
74'
Заміна
Подвійна заміна від господарів. Льюїс-Поттер і Дасілва замінили Вісса і Єнсена.
73'
Нуньєс спочатку сфолив в атаці, а потім занадто багато говорив з арбітром. Побачив перед собою жовте світло.
71'
Після навівсу з правого флангу Трент головою скинув м'яч в руки Аліссону.
70'
Небезпечний момент
Нуньєса вивели на хорошу ударну позицію, але в уругвайця вийшов простріл... Черговий втрачений шанс.
69'
Після невеличкого рикошету Рая забрав м'яч до рук, впоравшись з навісом "мерсісайдців".
66'
Останні кілька хвилин гра перейшла в центрі поля. Чудовий шанс перепочити для господарів від постійних атак суперника.
61'
Кутовий
На відміну від господарів, у гостей кутові сьогодні не виходять. Подачу Трента було вибито.
60'
Двічі спробував пробити Тьяго з-за меж штрафного, але в обох випадках удари були заблоковані. Буде кутовий.
56'
Жовта картка
Тьяго отримав жовту карточку за зрив прориву Вісса. Навіть не сперечається.
55'
Рая потягнув дальній удар низом від Фабінью. Не надто сильно пробив бразилець.
54'
Кутовий
Подача господарів з кутового знайшла голову Мі, але скидання головою від захисника було неточним.
Інфо
11 гол Алекса у 100-му матчі за Ліверпуль в АПЛ.
50'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Тут вже без питань. Трент навісив лівою з флангу, а Окслейд-Чемберлен пробив головою у лівий кут.
49'
Офсайд
Все-таки офсайд. Арбітри після перегляду VAR скасували гол.
48'
Небезпечний момент
Інтенсивність на старті другого тайму господарі перевели у забитий гол! Нуньєс втік сам на сам з голкіпером і переграв його. Хоча...
46'
Заміна
Відразу три заміни провів Клопп у перерві. Робертсон, Кейта і Матіп замінили Цімікаса, Елліота і ван Дейка.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Багато атакували команди у першому таймі, але забивали лише господарі. У Ліверпуля була дуже велика перевага у володінні м'ячем, але за рахунок контратак і стандартів у Брентфорда вийшло те, що не вийшло у суперника - вийти вперед і подвоїти свою перевагу.
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Інфо
Три хвилини додав арбітр до першого тайму.
42'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! А Вісса то добився свого! Після двох голів з офсайду нападник все ж забив легальний м'яч. Після подачі Єнсена Вісса потужно пробив головою. Хоч і Аліссон парирував удар, проте вибив м'яч рукою вже з-за стрічки воріт.
41'
Офсайд
Так, все-таки офсайд у Мі. Гол було скасовано.
39'
Небезпечний момент
Брентфорд міг вести вже у два голи! І знову зі стандарту забили господарі. Вісса після подачі з кутового прийняв м'яч, обробив і пробив у правий кут. Щоправда, круглий пройшов через зону партнера в офсайді. Буде VAR.
39'
А тепер Цімікас виграв верхову у свого опонента - Брентфорд виконає кутовий.
35'
Оточили гості штрафний майданчик суперника. Поки "бджоли" "відстрілюються".
30'
Рая випередив Окслейда-Чебмерлена під час закидання на англійця.
27'
Небезпечний момент
Кілька поспіль шалених сейвів зробив Аліссон під час подачі з кутового, Вісса після одного з них добив у порожні, проте арбітри зафіксували офсайд. Знову проблеми у Ліверпуля під час подачі суперника від кутового.
26'
Єнсен з меж штрафного пробив вище воріт. Створили господарі атаку буквально з нічого.
24'
Небезпечний момент
Окслейд-Чемберлен у штрафному скинув п'ятою під удар вільному Цімікасу, але його постріл з убивчої позиції потягнув голкіпер! Міг грек пробити більш точно.
23'
Трент намагався подачею знайти Нуньєса у штрафному, але навіс зняли захисники.
Інфо
У минулому матчі Ліверпуль двічі забив Лестеру завдяки автоголам. Тепер все навпаки...
19'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Брентфорд робить рахунок 1:0. А якщо бути більш точними, то Конате зрізав м'яч у власні ворота після метушні при подачі від кутового.
18'
Небезпечний момент
Хороша контратака вийшла у господарів. Мбемо вилетів зі своєї частини поля за спини захиникам, втік ледь не сам на сам з голкіпером, але Аліссон парирував удар камерунця!
17'
Мбемо виграв верхову боротьбу у Цімікаса на правій стійці, але його удар головою полетів повз ворота.
16'
Офсайд
Вісса прийняв м'яч на вістрі атаки і пробив через себе вище воріт. Однак все одно був зафіксований офсайд.
15'
31% на 69% володіння м'ячем на старті матчу.
12'
Простріл Расмуссена з правого флангу заблокував Тьяго.
9'
Жовта картка
Елліот зірвав атаку суперників, за що отримав жовту. Вже по одному попередженню в команд станом на дев'яту хвилину.
8'
Небезпечний момент
Який ж момент не реалізував Нуньєс! Уругваєць отримав передачу у штрафному, обіграв голкіпера, але його удар вже ледь не по порожніх воротах на стрічці у підкаті парирував захисник Мі!
5'
Після вкидання Брентфорда з аута гості намагалися розігнати контратаку, але Цімікас віддав занадто сильну передачу на хід Окслейду-Чемберлейну.
3'
Офсайд
Після стандарту в метрах 35-ти від воріт гості заробили кутовий. Його розіграш призвів до феноменального сейву Раї після удару впритул від ван Дейка. Щоправда, нідерландець опинився в офсайді.
2'
Жовта картка
Занка відразу на старті отримав жовту картку.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем "бджоли" посідають 10 місце у турнірній таблиці АПЛ, а "мерсісайдці" ідуть шостими. Розрив між командами складає п'ять очок.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цімікас - Елліот, Фабінью, Тьяго - Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлейн.
Брентфорд: Рая - Занка, Піннок, Мі - Расмуссен, Єнсен, Норнгорд, Янельт, Генрі - Мбемо, Вісса.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 19-го туру АПЛ, у якому Брентфорд зіграє проти Ліверпуля.
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Коментарі(1)
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Ростиск (Lviv)
02.01.2023 о 20:00
Лівеееееерпуль!!!!!
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Лілль Лілль 1 Реймс Реймс 1 Завершено 17:15 - Сьогодні Сток Сіті Сток Сіті 0 Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0 Завершено 17:00 - Сьогодні St. Johnstone St. Johnstone 0 Данді Юнайтед Данді Юнайтед 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 2 Hibernian Hibernian 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Ливингстон Ливингстон 1 Motherwell Motherwell 1

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Анонс матчу Брентфорд - "Ліверпуль" 02.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 02.01.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 16.01.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Ліверпуль" можна подивитися 02.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 30.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Лестер Сіті - 30.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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