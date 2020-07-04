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Манчестер Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 січня 2023, 22:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Оновити
перерыв
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
23' Карлос Каземiро 36' Billing, Philip 45' van de Beek, Donny Вийшов: Garnacho, Alejandro
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
30%
Нічия
44%
Борнмут
26%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 4 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 14-5 in favour of Manchester United.
  • During the last 10 meetings, Manchester United have won 7 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 22-10 in favour of Manchester United.
  • In Premier League, AFC Bournemouth have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Manchester United scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • Manchester United have won 6 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • AFC Bournemouth have lost 4 away matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to AFC Bournemouth in their last 5 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 4 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth's away record this season: 1-2-5.
  • Christian Eriksen has assisted the most goals for Manchester United with 5. Marcus Tavernier is AFC Bournemouth's biggest assister (4).
  • Manchester United wins 1st half in 43% of their matches, AFC Bournemouth in 31% of their matches.
  • Manchester United wins 43% of halftimes, AFC Bournemouth wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • AFC Bournemouth has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, AFC Bournemouth won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.6 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and AFC Bournemouth is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and AFC Bournemouth is 2.4.
  • Manchester United scores 1.68 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Manchester United have 3 successive home wins.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • AFC Bournemouth have lost 3 matches in a row.
  • AFC Bournemouth have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
7
Перемог
10
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
04.07.2020 - 17:00 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
02.11.2019 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2018
30.12.2018 - 18:30 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2018
03.11.2018 - 14:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон В
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Новини команд
Головні події
van de Beek, Donny
Вийшов: Garnacho, Alejandro
45'
36'
Billing, Philip
ГООЛ! Карлос Каземiро
23'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
30%
Нічия
44%
Борнмут
26%
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
6
Харрі Магуайр
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
29
Wan-Bissaka, Aaron
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
11
Rashford, Marcus
34
Van De Beek, Donny
8
Fernandes, Bruno
9
Антоні Марсьяль
23
Travers, Mark
15
Smith, Adam
25
Senesi, Marcos
6
Mepham, Chris
5
Kelly, Lloyd
4
Cook, Lewis
16
Lerma, Jefferson
29
Billing, Philip
11
Christie, Ryan
9
Домінік Соланке
32
Anthony, Jaidon
Стартовий склад
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 34
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
    45
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
    23
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 11
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 32
    Anthony, Jaidon
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 16
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
    36
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 23
    Travers, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Гари О'Нил
Статистика матчу
6
Штрафні
8
8
Фоли
4
1
Удари повз
2
72%
Володіння м'ячем
28%
Офсайди
2
1
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
1
1
Кутові
3
ЖК
1
Трансляція
Прагматичні 45 хвилин від манкуніанців. Вони вийшли в середині тайму вперед, а потім зменшили інтесивність наступів. Гостям важко було щось створити біля воріт де Хеа - вони обмежелися лише небезпекою зі стандартів.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+1'
Заміна
Все-таки більше не зіграє сьогодні ван де Бек. Його замінив Гарначо.
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
44'
Ван де Беку дісталося у зіткненні з суперником. Пошкутильгав він з лікарями за межі поля.
42'
Кутовий
Кутовий Борнмута завершився фолом в атаці.
38'
Рикошет від стінки підправив удар Еріксена з 17-ти метрів на кутовий. Бив данець у лівий кут голкіпера.
36'
Каземіро заробив небезпечний штрафний поблизу воріт Борнмута. Біллінг за цей фол отримав жовту.
34'
Еріксен непоганою передачею майже доставив м'яч до Рашфорда у штрафній, але захисники гостей вчасно зреагували.
32'
Ось і Магвайр у всій красі. Не подивився куди дає пас, і спрямував м'яч не на Шоу, а на кутовий.
29'
Де Хеа парирував удар Ентоні з меж штрафного. Носком пробивав нападник гостей, але вийшло потужно.
28'
Кутовий
Розіграли кутовий гості, завдяки чому пробив Соланке - повз ворота.
27'
Біллінг потужно пробив з дальнього стандарту, але м'яч від ван де Бека полетів на кутовий.
Інфо
У 19-му виїзному матчі поспіль пропустив Борнмут.
23'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Каземіро забиває! Бразилець в дотик замкнув навіс Еріксена зі стандарту.
19'
Каземіро намагався закиданням знайти у чужій штрафній ван де Бека, але Сенесі випередив нідерландця.
17'
Ентоні (Борнмут) дуже погано виконав стандарт з лівого флангу в метрі від лінії штрафного. М'яч полетів високо над воротами.
11'
Не вдалося Марсьялю влучно пробити головою після навісу з лівого флангу.
7'
Рашфорд відібрав м'яч поблизу чужого штрафного після невдвло обробки пасу Мефамом, але гравець Борнмута відразу ж повернув собі круглий снаряд.
4'
Рашфорд намагався протягнути м'яч у чужу штрафну, але у підсумку втратив його у боротьбі з кількома опонентами.
2'
Лінделеф виніс простріл Ентоні з лівого флангу. Першими в атаку пішли гості.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Манчестер Юнайтед перед цим матчем посідає четверте місце, в той час як Борнмут іде на 15-й позиції.
Борнмут: Траверс - Сміт, Сенесі, Келлі, Мефам - Ентоні, Кук, Лерма, Біллінг - Соланке, Крісті.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу - Каземіро, Еріксен - Фернандеш, ван де Бек, Рашфорд - Марсьяль.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 19-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Борнмута.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Борнмут 03.01.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Борнмут (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 03.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Борнмут (Борнмут):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Борнмут залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Борнмут у попередньому футбольному матчі 04.07.2020 закінчилось со счетом: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Гари О'Нил розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Борнмут можна подивитися 03.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Борнмут, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Вулверхемптон - 31.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий поединок команди Борнмут був зіграний проти Крістал Пелес - 31.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Борнмут онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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