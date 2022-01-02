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Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 січня 2023, 21:45 - Гудисон Парк
Головний суддя: Марринер, Андре
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 1
Оновити
52'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
14' Mitoma, Kaoru 45' Ferguson, Evan
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
41%
Нічия
32%
Брайтон енд Хоув Альбіон
26%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 4 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 12-6 in favour of Everton FC.
  • During the last 10 meetings, Everton FC have won 5 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 17-11 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 2-3 (Everton FC at home) and 0-2 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Anthony Gordon is Everton FC's top scorer with 3 goals. Leandro Trossard has scored 7 times for Brighton & Hove Albion.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 5. Solly March is Brighton & Hove Albion's biggest assister (3).
  • Anthony Gordon has more yellow cards (6) than any other player at Everton FC. Moises Caicedo has collected 5 for Brighton & Hove Albion.
  • Everton FC wins 1st half in 28% of their matches, Brighton & Hove Albion in 32% of their matches.
  • Everton FC wins 28% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 3, Brighton & Hove Albion won 1, 1 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1.8 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Brighton & Hove Albion is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Brighton & Hove Albion is 1.4.
  • Everton FC scores 1.27 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Евертон
5
Перемог
10
Ігор
3
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Евертон 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
12.04.2021 - 22:15 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2019/2020
03.10.2020 - 17:45 Евертон 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон П
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 19:30 Евертон 0 - 2 Завершено Лестер Сіті П
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 21:45 Чарльтон Атлетік 0 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Новини команд
Головні події
45'
Ferguson, Evan
14'
Mitoma, Kaoru ГООЛ!
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
41%
Нічия
32%
Брайтон енд Хоув Альбіон
26%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
3
Patterson, Nathan
26
Davies, Tom
27
Gueye, Idrissa
18
Iwobi, Alex
11
Gray, Demarai
9
Calvert-Lewin, Dominic
7
McNeil, Dwight
1
Sanchez, Robert
34
Veltman, Joel
5
Dunk, Lewis
6
Colwill, Levi
30
Estupinan, Pervis
25
Caicedo, Moises
13
Паскаль Гросс
7
March, Solly
19
Sarmiento, Jeremy
22
Mitoma, Kaoru
28
Ferguson, Evan
Стартовий склад
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 26
    Davies, Tom
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 3
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
    45
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 19
    Sarmiento, Jeremy
    Форвард
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
    14
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
7
Штрафні
5
5
Фоли
7
54%
Володіння м'ячем
46%
3
Удари в отвір
1
2
Удари повз
3
2
Блоковано ударів
3
5
Кутові
1
Сейви
3
ЖК
1
Трансляція
Свисток
Другий тайм розпочався!
На початку і наприкінці тайму домінували господарі, але більшу частину першої половини зустрічі цікавіше грали підопічні Де Дзербі.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:1!
Інфо
Арбітр компенсував дві хвилини!
45'
Жовта картка
Фергюсон за агресивну гру отримав попередження.
42'
Колектив Де Дзербі наразі грають пасивно і суперник за це їх може покарати.
39'
Наприкінці тайму знову першим номером грають футболісти "Евертона", але у заключній третині поля не вистачає нестандартних дій.
36'
В "Евертона" суттєві проблеми з позиційним футболом. Нагадаємо, що "іриски" у нинішньому сезоні у першому таймі забили всього п'ять голів. Це другий з кінця показник у лізі.
33'
Кутовий
Грей подав з кутового на Тарковського, але захисник не влучив у площину воріт.
31'
Після забитого м'яча підопічні Де Дзербі грають першим номером. Дещо знітилися футболісти "Евертона".
28'
Марч пробивав зі штрафного, але влучив у стінку. Перспективний стандарт завершився нічим.
25'
Небезпечний момент
Фергюсон наважився на удар з-за меж штрафної, але пробив трішки вище воріт. Програють центр поля господарі.
23'
Намагаються підопічні Лампарда пресингувати на чужій половині поля, але поки що без результату.
20'
Небезпечний момент
Ще один момент у гостей. Після передачі Мітоми пробивав Фергюсон, але молодий нападник влучив у стійку.
18'
Кутовий
Грей подавав з кутового, але прямо у руки Санчесу. Стандарт завершився без удару.
Інфо
Для гравця збірної Японії це третій гол у сезоні.
15'
Гоооол!!!
"Брайтон" відкриває рахунок. Кайседо розрізною передачею віддав на Мітому, який розстріляв ворота Пікфорда. Японець піймав на протиході свого суперника. Провалився захист "Евертона".
13'
Гості витримали стартовий натиск "ірисок" і тепер самі починають більше контролювати м'яч.
11'
Небезпечний момент
А ось і момент від "Брайтона". Після флангової подачі Мітома головою пробив вище воріт.
10'
Перша акцентована атака від гостей, але удар Кайседо з-за меж штрафної заблокував Миколенко.
8'
Господарі намагаються швидко проходити центр поля, але захисники "Брайтона" поки що грають надійно і не дають вільних зон супернику.
5'
Небезпечний момент
А ось і перший момент. Івобі з меж штрафної пробивав у кут, але голкіпер зіграв блискуче.
5'
Початок зустрічі проходить у повільному темпі. У суперників проблеми з комбінаційним футболом.
3'
"Евертон" на початку зустрічі намагається грати першим номером, але поки що без ударів по воротам.
Свисток
Матч розпочався! Очікуємо на цікавий та безкомпромісний футбол.
Інфо
Команди вже вийшли на поле. Очікуємо на зустріч Миколенка і компанії проти колектива Де Дзербі.
Інфо
"Брайтон" (запасні): Стіл, Троссард, Мак Аллістер, Моран, Лемпті, Лаллана, Енкісо, Гілмор, ван Геке
Інфо
"Брайтон" (стартовий склад): Санчес - Велтман, Данк, Колвілл, Еступіньян, Кайседо, Гросс, Марч, Мітома, Сарм'єнто, Фергюсон
Інфо
"Евертон" (запасні): Беговіч, Вінагре, Годфрі, Дукуре, Коулмен, Міна, Мопе, Сіммс, Прайс
Інфо
"Евертон" (старт): Пікфорд - Миколенко, Тарковскі, Коуді, Паттерсон, Гує, Девіс, Івобі, Макніл, Калверт-Льюїн, Грей
Інфо
Де Дзербі може виставити сьогодні оптимальний склад. Відбув дискваліфікацію Мойзес Кайседо. До того ж, у розташування клубу повернувся інший основний центральний півзахисник – Алексіс Мак Аллістер.
Нічия проти "Манчестер Сіті" (1:1) має додати позитивних емоцій підопічним Лампарда. "Брайтон" у попередньому турі поступився лідеру чемпіонату "Арсеналу" (2:4).
Добрий вечір, друзі. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 19-го туру АПЛ між "Евертоном" та "Брайтоном". Гра розпочнеться о 21:45.
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Анонс матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон 03.01.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 03.01.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 02.01.2022 закінчилось с таким счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 03.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 31.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Арсенал - 31.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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