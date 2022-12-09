Нідерланди - Аргентина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Нідерланди - Аргентина 09.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Нідерланди та командою Аргентина проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 09.12.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Нідерланди та командою Аргентина:

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Нідерланди та Аргентина у попередньому футбольному матчі 09.07.2014 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди

Країна: Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал



Предыдущий матч команди Нідерланди був зіграний проти США - 03.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Аргентина

Країна: Аргентина

Тренер: Лионель Скалони



Прошедший поединок команди Аргентина був зіграний проти Австралія - 03.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

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