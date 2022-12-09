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Нідерланди - Аргентина онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 09 грудня 2022, 21:00 - Lusail Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Нідерланди
До початку
00 : 00 : 00
Аргентина
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
35%
Нічия
26%
Аргентина
39%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Нідерланди
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Аргентина
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
09.07.2014 - 23:00 Нідерланди 0 - 0 Завершено Аргентина
Останні матчі - Нідерланди
Чемпіонат світу 2022
03.12.2022 - 17:00 Нідерланди 3 - 1 Завершено США В
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 17:00 Нідерланди 2 - 0 Завершено Катар В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 18:00 Нідерланди 1 - 1 Завершено Еквадор Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 18:00 Сенегал 0 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 0 Завершено Бельгія В
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Останні матчі - Аргентина
Чемпіонат світу 2022
03.12.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 1 Завершено Австралія В
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 21:00 Польща 0 - 2 Завершено Аргентина В
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Мексика В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 12:00 Аргентина 1 - 2 Завершено Саудівська Аравія П
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 17:30 ОАЕ 0 - 5 Завершено Аргентина В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
35%
Нічия
26%
Аргентина
39%
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Аргентина
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play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні аргентинців: Армані, Рульї, Альмада, Дибала, Ді Марія, Корреа, Лаутаро, Мартінес, Монтьєль, Паласіос, Папу Гомес, Паредес, Песселья, Гідо Родрігес, Тальяфіко, Фойт.
Аргентина: Емільяно Мартінес - Ромеро, Отаменді, Лісандро Мартінес - Моліна, Де Пауль, Фернандес, Маккалістер, Акунья - Мессі, Альварес.
Запасні нідерландців: Бейлов, Пасвер, Бергейс, Вегхорст, де Врей, Люк де Йонг, де Лігт, Классен, Копмайнерс, Ланг, Маласія, Сімонс, Тейлор, Фрімпонг, Янссен.
Нідерланди: Нопперт - Думфріс, Тімбер, ван Дейк, Аке, Блінд - де Рон, де Йонг - Гакпо, Бергвейн - Депай.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Свисток
Судити цей поєдинок буде іспанський головний арбітр Антоніо Матео Лаос.
Нідерланди у рамках 1/8 фіналу перемогли США з рахунком 3:1, а Аргентина обіграла Австралію 2:1.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн транляцію матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2022, у якому Нідерланди зустрінуться з Аргентиною.
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Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Хорватія Хорватія 2 Бразилія Бразилія 1 Завершено 21:00 - Вчора Chaves Chaves 0 Порту Порту 2 Завершено 22:30 - 07.12.2022 Rio Ave Rio Ave 0 Спортинг Спортинг 2 Завершено 21:45 - 07.12.2022 Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти 3 Чарльтон Атлетік Чарльтон Атлетік 1 Завершено 13:00 - 07.12.2022 Рух Рух 2 Чорноморець Чорноморець 2

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Анонс матчу Нідерланди - Аргентина 09.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Нідерланди та командою Аргентина проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 09.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Нідерланди та командою Аргентина:

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Нідерланди та Аргентина у попередньому футбольному матчі 09.07.2014 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Аргентина можна подивитися 09.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Аргентина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Предыдущий матч команди Нідерланди був зіграний проти США - 03.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони

Прошедший поединок команди Аргентина був зіграний проти Австралія - 03.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Аргентина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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