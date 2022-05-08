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Спеція - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 04 січня 2023, 15:30 - Стадион Альберто Пикко
Головний суддя: Антонио Джуя
Рейтинг матчу:
Спеція
Специя
0 - 0
Оновити
8'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Спеція
32%
Нічия
32%
Аталанта
36%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Spezia Calcio have won 0 times, there have been 1 draws while Atalanta BC have won 4 times. The goal difference is 13-4 in favour of Atalanta BC.
  • Last season Atalanta BC won both games against Spezia Calcio (5-2 at home and 3-1 away).
  • Atalanta BC have a losing streak of 3 matches in Serie A.
  • Did you know that Spezia Calcio scores 36% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Atalanta BC scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • Spezia Calcio haven't won any of their last 3 games against Atalanta BC.
  • Spezia Calcio haven't scored in 0 of their 7 home matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 7 away matches in Serie A this season.
  • Spezia Calcio's home record this season: 2-4-1.
  • M'bala Nzola is Spezia Calcio's top scorer with 7 goals. Ademola Lookman has scored 7 times for Atalanta BC.
  • Simone Bastoni has assisted the most goals for Spezia Calcio with 2. Brandon Soppy is Atalanta BC's biggest assister (3).
  • Spezia Calcio have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Spezia Calcio wins 1st half in 25% of their matches, Atalanta BC in 32% of their matches.
  • Spezia Calcio wins 25% of halftimes, Atalanta BC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 2 goals.
  • When Spezia Calcio leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Spezia Calcio is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, Spezia Calcio has better performance than Atalanta BC.
  • Spezia Calcio's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 games against Spezia Calcio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Spezia Calcio won 0, Atalanta BC won 4, 1 draws.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 4 Serie A games against Spezia Calcio.
  • Spezia Calcio have won just 0 of their last 4 Serie A games against Atalanta BC.
  • Spezia Calcio scores 0.8 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 2.6 goals against Spezia Calcio (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spezia Calcio and Atalanta BC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Spezia Calcio and Atalanta BC is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Spezia Calcio scores 1.67 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.71 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Спеція
0
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
08.05.2022 - 13:30 Спеція 1 - 3 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершено Спеція
Чемпіонат Італії 2020/2021
12.03.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Спеція
Чемпіонат Італії 2019/2020
21.11.2020 - 19:00 Спеція 0 - 0 Завершено Аталанта
Останні матчі - Спеція
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 16:00 Еллас Верона 1 - 2 Завершено Спеція В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.11.2022 - 19:30 Спеція 1 - 1 Завершено Удінезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.11.2022 - 21:45 Мілан 2 - 1 Завершено Спеція П
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Спеція 1 - 2 Завершено Фіорентина П
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.10.2022 - 16:00 Салернітана 1 - 0 Завершено Спеція П
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 13:30 Аталанта 2 - 3 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.11.2022 - 19:30 Лечче 2 - 1 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.11.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.10.2022 - 13:30 Емполі 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 2 Завершено Лаціо П
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Спеція
32%
Нічия
32%
Аталанта
36%
Склади команд
1
Zoet, Jeroen
43
Nikolaou, Dimitrios
14
Kiwior, Jakub
27
Amian, Kelvin
13
Reca, Arkadiusz
20
Bastoni, Simone
15
Ampadu, Ethan
6
Bourabia, Mehdi
24
Holm, Emil
11
Gyasi, Emmanuel
18
Nzola, M'bala
57
Sportiello, Marco
2
Toloi, Rafael
6
Palomino, Jose Luis
42
Scalvini, Giorgio
5
Maehle, Joakim
15
De Roon, Marten
13
Ederson
22
Ruggeri, Matteo
20
Koopmeiners, Teun
11
Адемола Лукман
91
Zapata, Duvan
Стартовий склад
  • 11
    Gyasi, Emmanuel
    Форвард
  • 18
    Nzola, M'bala
  • 13
    Reca, Arkadiusz
    Півзахисник
  • 20
    Bastoni, Simone
    Півзахисник
  • 15
    Ampadu, Ethan
    Захисник
  • 6
    Bourabia, Mehdi
  • 24
    Holm, Emil
    Півзахисник
  • 43
    Nikolaou, Dimitrios
    Захисник
  • 14
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 27
    Amian, Kelvin
    Захисник
  • 1
    Zoet, Jeroen
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 91
    Zapata, Duvan
    Форвард
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 22
    Ruggeri, Matteo
    Захисник
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 6
    Palomino, Jose Luis
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 57
    Sportiello, Marco
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Gotti, Luca
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Удари в отвір
1
Штрафні
Сейви
1
Фоли
1
Трансляція
6'
Передачу від Сапати з лівого флангу в центрі штрафного зупинив Ківьйор.
5'
Аталанта не може вийти за межі власної половини, перебуваючи під тиском.
3'
Небезпечний момент
Головою замикав подачу з правого флангу Бастоні в центрі штрафного, але просто скинув м'яч до рук Спорт'єлло.
1'
Спеція розпочала з агресивного просування на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Спеція перед мундіалем перервала серію з чотирьох матчів без перемог.
Інфо
Аталанта програла останні три гри чемпіонату перед павзою на чемпіонат світу-2022.
Інфо
Аталанта йде 6 з 8 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 27 очок.
Інфо
Спеція йде 17 з 3 перемогами, 4 нічиїми та 8 поразками — 13 очок.
Запасні: Россі, Бертіні, Околі, Муріель, Бога, Гейлунн, Маліновський, Джимсіті, Дзортеа, Ворліцький, Дзаппакоста, Пашалич, Соппі.
Аталанта: Спорт'єлло — Толой, Паломіно, Скальвіні — Меле, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Лукман, Сапата.
Запасні: Дідо, Зовко, Моутінью, Сала, Екдаль, Бек, Феррер, Коваленко, Кальдара, Еллертссон, Мальдіні, Агудело, Стрелец, Санка.
Спеція: Зут — Амьян, Ківьйор, Ніколау — Гольм, Бураб'я, Ампаду, Бастоні, Реца — Нзоля, Г'ясі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Антоніо Джиу (Ольбія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Альберто Пікко (Спеція, Італія) зіграють Спеція та бергамаська Аталанта.
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Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Салернітана Салернітана 1 Мілан Мілан 2 Завершено 13:30 - Сьогодні Сассуоло Сассуоло 1 Сампдорія Сампдорія 2 Завершено 22:00 - Вчора Леванте Леванте 3 Хетафе Хетафе 2 Завершено 22:00 - Вчора Спортінг Спортінг 2 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 0 Завершено 22:00 - Вчора Касереньо Касереньо 0 Реал Реал 1

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Анонс матчу Спеція - "Аталанта" 04.01.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Спеція (Специя) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Альберто Пикко.

Дата проведення матчу: 04.01.2023
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Спеція (Специя) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Спеція залишилася з поразкою . Зіткнення Спеція та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Gotti, Luca и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Спеція - "Аталанта" можна подивитися 04.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Спеція - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Спеція (Специя)
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Прошедший поединок команди Спеція був зіграний проти Еллас Верона - 13.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Спеція.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти "Інтер" - 13.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Спеція - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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