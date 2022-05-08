Спеція - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Спеція - "Аталанта" 04.01.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Спеція (Специя) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Альберто Пикко.

Дата проведення матчу: 04.01.2023

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Спеція (Специя) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Спеція залишилася з поразкою . Зіткнення Спеція та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 08.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Gotti, Luca и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Спеція (Специя)

Країна: Италия

Тренер: Тьяго Мотта



Прошедший поединок команди Спеція був зіграний проти Еллас Верона - 13.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Спеція.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти "Інтер" - 13.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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