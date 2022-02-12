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Інтер - Наполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 04 січня 2023, 21:45 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Sozza, Simone
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
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перерыв
Наполі
Неаполь
Хід матчу
27' Едін Джеко
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
41%
Нічия
18%
Наполі
41%
Цікаві факти
  • During the last 22 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 14 times, there have been 4 draws while SSC Napoli have won 4 times. The goal difference is 35-19 in favour of Inter Milano.
  • During the last 48 meetings, Inter Milano have won 19 times, there have been 13 draws while SSC Napoli have won 16 times. The goal difference is 59-53 in favour of Inter Milano.
  • Last season's matches: 3-2 (Inter Milano at home) and 1-1 (SSC Napoli at home).
  • In Serie A, Inter Milano have 3 successive home wins.
  • SSC Napoli have a winning streak of 11 matches in Serie A.
  • Did you know that Inter Milano scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that SSC Napoli scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Inter Milano haven't lost in their last 7 games.
  • Inter Milano have won 5 home matches in a row.
  • When playing at home, Inter Milano have not lost to SSC Napoli in their last 3 encounters.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 7 home matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 7 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's home record this season: 6-0-1.
  • SSC Napoli's away record this season: 6-1-0.
  • Lautaro Martinez is Inter Milano's top scorer with 7 goals. Victor Osimhen has scored 9 times for SSC Napoli.
  • Nicolo Barella has assisted the most goals for Inter Milano with 5. Khvicha Kvaratskhelia is SSC Napoli's biggest assister (5).
  • Inter Milano have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SSC Napoli have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 44% of their matches, SSC Napoli in 52% of their matches.
  • Inter Milano wins 44% of halftimes, SSC Napoli wins 52%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than SSC Napoli's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against SSC Napoli (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 3, SSC Napoli won 0, 2 draws.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • SSC Napoli have won just 0 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • Inter Milano scores 1.6 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 0.8 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and SSC Napoli is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and SSC Napoli is 1.2.
  • Inter Milano scores 2.43 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.18 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інтер
8
Перемог
26
Ігор
9
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Наполі 1 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Інтер 3 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2020/2021
18.04.2021 - 21:45 Наполі 1 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Наполі
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 13:30 Аталанта 2 - 3 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Інтер 6 - 1 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Інтер 3 - 0 Завершено Сампдорія В
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.11.2022 - 16:00 Наполі 3 - 2 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.11.2022 - 19:30 Наполі 2 - 0 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.11.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Наполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 16:00 Наполі 4 - 0 Завершено Сассуоло В
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Головні події
Едін Джеко
27'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
41%
Нічия
18%
Наполі
41%
Склади команд
24
Андре Онана
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
37
Skriniar, Milan
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
36
Маттео Дарміан
90
Ромелу Лукаку
11
Едін Джеко
21
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
4
Kim, Min-jae
13
Амір Ррахмані
17
Olivera, Mathias
99
Zambo Anguissa, Andre-Franck
68
Lobotka, Stanislav
20
Пьотр Зеліньский
21
Маттео Політано
9
Osimhen, Victor
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
    27
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre-Franck
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 21
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
32%
Володіння м'ячем
68%
5
Штрафні
5
2
Офсайди
2
2
Удари повз
1
3
Фоли
3
Блоковано ударів
1
Кутові
3
1
ЖК
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Ангісса на ближньому куті воротарського замикав передачу з правого флангу, але пробив повз дальню стійку.
42'
Офсайд
Тонка передача від Барелли за спини захисникам до штрафного з глибини завершилась ударом із офсайду від Дімарко.
41'
Небезпечний момент
Барелла в дотик п'ятою перевів передачу партнера до правого флангу штрафного на Лукаку, але той пробив над воротами.
39'
Кутовий
На ближній стійці перехопив Осімген навіс із кутового на лівому фланзі від Чалханоглу.
37'
Оліверу з фолом розвернув Дарміан на правому фланзі атаки.
35'
Затримується з м'ячем на власній половині Наполі.
32'
Офсайд
Хвіча зіграв до лівого флангу атаки в офсайд для Осімгена, але також отримав по ногах від Барелли одразу після цього.
30'
Зелінські невдало пробив зі входу до центру штрафного в дотик на завершення передачі з лівого флангу.
27'
Жовта картка
Джеко в центрі поля фолом збив Лоботку з ніг.
26'
Небезпечний момент
Простріл із правого флангу від Лукаку в центрі штрафного під удар Дарміану скинув Джеко, але той пробив вище воріт.
23'
Осімген прискорився правим флангом атаки в боротьбі проти Ачербі, але той у підсумку вибив м'яч на кутовий.
22'
Бастоні підштовхнув Ангісса за межі поля на лівому фланзі захисту, а той невдало впав на руку.
20'
Мхітарян перехопив передачу Хвічі з лівого флангу штрафного під удар Зелінські.
18'
Закидання до лівого флангу штрафного не втримав у ногах Хвича.
16'
Жорстке зіткнення поміж Чалханоглу та Політано на половині господарів.
14'
Хвічі по ногах врізав Шкрініар на правому фланзі чужої половини.
12'
Бастоні блокував на кутовий простріл від Ді Лоренцо з правого флангу.
10'
Намагається влаштувати високий пресинг Наполі.
8'
Арбітр не побачив фолу Чалханоглу проти Хвічі біля правого кута штрафного господарів.
6'
Наполі потрохи просувається за центральну лінію.
4'
Небезпечний момент
Поперечина! Лукаку з правого флангу вирізав передачу на дальню стійку, де Дімарко в дотик поцілив у поперечину!
3'
Кім не дав Лукаку дістатись у центрі штрафного до подачі з лівого флангу.
2'
Офсайд
Пас лівим флангом атаки на Хвічу пішов до офсайду.
1'
Джеко загубив м'яч перед чужим штрафним, після отримання дальньої передачі від Онана.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Наполі іде першим із 13 перемогами та 2 нічиїми — 41 очко.
Інфо
Інтер іде четвертим із 10 перемогами та 5 поразками — 30 очок.
Запасні: Ханданович, Кордаз, Думфріс, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Мартінес, Корреа, Белланова, Асллані, Д’Амброзіо, Карбоні, Дзанотті.
Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лукаку, Джеко.
Запасні: Марфелла, Сірігу, Жезус, Руї, Естігор, Дзанолі, Зедадка, Демме, Ельмас, Ндомбеле, Дзербін, Лосано, Распадорі, Сімеоне.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сімоне Соцца (Сереньо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) зіграють міланський Інтер та неаполітанський Наполі.
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Анонс матчу "Інтер" - Наполі 04.01.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 04.01.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Інтер" (Милан) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Наполі та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 12.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Наполі можна подивитися 04.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти "Аталанта" - 13.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти Удінезе - 12.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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