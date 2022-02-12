Інтер - Наполі онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 04.01.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами "Інтер" (Милан) та командою Наполі (Неаполь):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Наполі та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 12.02.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти "Аталанта" - 13.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".
Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти Удінезе - 12.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.
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