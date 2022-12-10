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Англія - Франція онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 10 грудня 2022, 21:00 - Al Bayt Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Перейра Сампайо, Вилтон
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 1
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50'
Франція
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Хід матчу
17' Tchouameni, Aurelien 43' Антуан Грiзманн
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Англія
27%
Нічия
27%
Франція
46%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Англія
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Франція
Контрольные матчи сборной 2016/2017
13.06.2017 - 22:00 Франція 3 - 2 Завершено Англія
Евро 2011/2012
11.06.2012 - 19:00 Франція 1 - 1 Завершено Англія
Останні матчі - Англія
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 21:00 Англія 3 - 0 Завершено Сенегал В
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 21:00 Уельс 0 - 3 Завершено Англія В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 21:00 Англія 0 - 0 Завершено США Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 15:00 Англія 6 - 2 Завершено Іран В
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Англія 3 - 3 Завершено Німеччина Н
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Останні матчі - Франція
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 17:00 Франція 3 - 1 Завершено Польща В
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 17:00 Туніс 1 - 0 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 18:00 Франція 2 - 1 Завершено Данія В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 21:00 Франція 4 - 1 Завершено Австралія В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція П
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Новини команд
Головні події
43'
Антуан Грiзманн
17'
Tchouameni, Aurelien ГООЛ!
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Англія
27%
Нічия
27%
Франція
46%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
23
Shaw, Luke
6
Харрі Магуайр
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
41
Rice, Declan
22
Bellingham, Jude
14
Джордан Хендерсон
47
Foden, Phil
10
Kane, Harry
17
Saka, Bukayo
1
Уго Льорис
23
Kounde, Jules
19
Рафаель Варан
18
Upamecano, Dayot
22
Hernandez, Theo
18
Tchouameni, Aurelien
25
Адріен Рабіо
11
Усман Дембеле
8
Антуан Грiзманн
10
Кіліан Мбаппе
9
Олів'є Жиру
Стартовий склад
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 10
    Kane, Harry
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
    43
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
    17
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 18
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Дидье Дешам
Статистика матчу
57%
Володіння м'ячем
43%
1
Блоковано ударів
7
Штрафні
2
1
Офсайди
1
Фоли
7
4
Удари в отвір
2
3
Кутові
1
1
Сейви
4
ЖК
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Англія - Франція
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
49'
Гендерсон на правому фланзі захисту з фолом наздогнав Мбаппе.
48'
Небезпечний момент
Льорісу вдалось дістати з-під поперечини дальній постріл із правого флангу з відскоку від Беллінгема!
47'
Жовта картка
Дембеле отримав картку за підкат проти Беллінгема на правому фланзі захисту.
46'
У аут вибив м'яч Упамекано з прострілу Шоу з лівого флангу.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Франції вдалось відносно швидко відкрити рахунок, після чого команда Дешама грала в дуже обережний футбол, проте все одного ризикувала пропустити за підсумком кількох випадів суперників. Англії не вистачає дій у заключній третині атаки.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Закидання на лівий фланг штрафного для Шоу перевів на кутовий Кунде.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
43'
Жовта картка
Фол від Грізманна против Вокера на лівому фланзі чужої половини.
41'
Мбаппе без фолу з боку суперника полетів на газон на лівому фланзі атаки.
Інфо
Франція виграла останні 11 матчів чемпіонату світу після відкриття рахунку. Остання невдача датується фіналом чемпіонату світу-2006 проти Італії .
39'
Штрафний розіграли для Тео до лівого флангу чужих володінь, після чого він прострілив до центру на Мбаппе, а той пробив набагато вище воріт.
37'
Мбаппе заробив на собі фол Гендерсона на лівому фланзі атаки.
34'
Сака позбавив Тео володіння м'яча на прийомі суперником передачі до лівого флангу атаки.
32'
Кейн у центрі поля отримав поштовх у спину від Рабьо.
30'
Французи вимушено відбиваються в низькому захисті.
28'
Небезпечний момент
Кейн запустив ракету здалеку з правого флангу в ближню дев'ятку, але Льоріс зумів парирувати на кутовий.
Інфо
Уго Льоріс (143) перевершує Ліліана Тюрама (142) і стає гравцем з найбільшою кількістю зіграних ігор за всю історію збірної Франції.
27'
Інфо
Немає фолу.
26'
Інфо
Дивляться повтор.
25'
Кейн упав під час спроби відбору від Упамекано біля лівого флангу штрафного Франції.
24'
Утримання м'яча на чужій половині від Англії.
22'
Небезпечний момент
Льоріс стрибком у ноги Кейну біля лівого кута воротарського не дав пробити нападнику.
21'
Небезпечний момент
Шоу закрутив м'яч до рук Льоріса під праву стійку пострілом зі штрафного.
19'
Підкат від Рабьо з фолом проти Саки біля входу до лівого флангу власного штрафного.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Грізманн зі входу до правого флангу штрафного відкинув на Чуамені до центру під дальній удар, а той втулив у лівий кут!
14'
Рабьо перехопив м'яч на чужій половині, зіграв ліворуч на Мбаппе, а той засильно подав на дальній бік штрафного для Дембеле.
11'
Небезпечний момент
Дембеле виконав подачу з правого флангу до центру штрафного, де Жиру пробив у падінні головою, проте поцілив до рук голкіперу.
9'
Грізманн прискорився правим флангом атаки, але Беллінгем підкатом вибив м'яч у нього з-під ніг на кутовий.
8'
Стоунз не дав Мбаппе виконати удар із лівого флангу штрафного на завершення переведення від партнера.
6'
Офсайд
Магвайр в офсайді під час подачі зі стандарту.
5'
Фодена збив Дембеле на правому фланзі захисту.
4'
У захисника втулив Фоден пострілом із центральної зони перед штрафним.
3'
Рабьо постукався на лівому фланзі атаки з Мбаппе, але просунитись до штрафного йому не дали.
1'
Англія розпочала з повільного контролю м'яча.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Франция здолала Польщу (3:1).
Інфо
Англія до цього подужала Сенегал (3:0).
Інфо
Переможець зіграє проти Марокко.
Запасні: Манданда, Ареола, Павар, Дісасі, Гендузі, Коло Муані, Фофана, Верету, Саліба, Коман, Конате, Камавінга, Тюрам.
Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле, Грізманн, Мбаппе — Жиру.
Запасні: Поуп, Рамсдейл, Гріліш, Тріпп’єр, Філліпс, Даєр, Коуді, Рашфорд, Александер-Арнольд, Маунт, Вілсон, Меддісон, Галлагер.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Гендерсон, Райс, Беллінгем — Сака, Кейн, Фоден.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вілтон Перейра Сампайо (Гояс, Бразилія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу. На полі стадіону Аль-Байт (Ель-Хауре, Катар) зіграють Англія та Франція.
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Анонс матчу Англія - Франція 10.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Англія та командою Франція проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 10.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Англія та командою Франція:

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Англія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Англія у попередньому футбольному матчі 13.06.2017 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Франція можна подивитися 10.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Англія - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Сенегал - 04.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команди Франція був зіграний проти Польща - 04.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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