Англія - Франція онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Франції вдалось відносно швидко відкрити рахунок, після чого команда Дешама грала в дуже обережний футбол, проте все одного ризикувала пропустити за підсумком кількох випадів суперників. Англії не вистачає дій у заключній третині атаки.