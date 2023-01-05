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Челсі - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 січня 2023, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
12'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
5' Рахім Стерлінґ Вийшов: Aubameyang, Pierre-Emerick
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
34%
Нічия
26%
Манчестер Сіті
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester City when Chelsea FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester City is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 15 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 5 times. The goal difference is 45-20 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 59 meetings, Chelsea FC have won 29 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 22 times. The goal difference is 84-69 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Manchester City won both games against Chelsea FC (1-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 32% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 4 goals. Erling Haaland has scored 21 times for Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 38% of their matches, Manchester City in 47% of their matches.
  • Chelsea FC wins 38% of halftimes, Manchester City wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Chelsea FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Manchester City won 3, 0 draws.
  • Chelsea FC scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Manchester City is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Manchester City is 0.4.
  • Chelsea FC scores 1.69 goals when playing at home and Manchester City scores 2.11 goals when playing away (on average).
  • Manchester City haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
11
Перемог
31
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.12.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі В
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Головні події
Рахім Стерлінґ
Вийшов: Aubameyang, Pierre-Emerick
5'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
34%
Нічия
26%
Манчестер Сіті
40%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
32
Cucurella, Marc
6
Тьяго Сілва
26
Koulibaly, Kalidou
28
Сезар Аспiлiкуета
8
Матео Ковачіч
20
Деніс Закарія
22
Хакім Зієш
10
Крістіан Пулішич
29
Havertz, Kai
17
Рахім Стерлінґ
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Натан Аке
20
Cancelo, Joao
17
De Bruyne, Kevin
16
Родрi
21
Ілкай Гюндоган
20
Silva, Bernardo
9
Haaland, Erling
47
Foden, Phil
Стартовий склад
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 20
    Деніс Закарія
    Півзахисник
  • 22
    Хакім Зієш
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
9'
Ковачич із лівого флангу виконав подачу в сітку зі зовнішнього боку біля ближньої стійки.
7'
Передачу від де Брюйне з правого флангу блокував до ауту Кукурельї, а м'яч ще й вийшов від суперника.
5'
Заміна
Обамеянг одразу вийшов замість Стерлінга.
5'
Небезпечний момент
Стерлінг травмувався на самому початку гри!
3'
Гості перебувають у контролі м'яча в центрі поля.
1'
Челсі намагається зустрічати від центральної лінії.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Челсі йде десятим із 7 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 25 очок.
Інфо
Манчестер Сіті йде другим із 11 перемогами, 3 нічиїми та 2 поразками — 36 очок.
Запасні: Ортега, Аканджі, Льюїс, Філліпс, Гріліш, Гомес, Палмер, Альварес, Марез.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аке, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Б. Сілва, Голанд, Фоден.
Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Гамфріс, Жоржиньйо, Галлагер, Чуквуемека, Гатчінсон, Голл, Обамеянг.
Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Кулібалі, Сілва, Кукурелья — Зієш, Закарія, Ковачич — Стерлінг, Гаверц, Пулишич.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Челсі - "Манчестер Сіті" 05.01.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 05.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Челсі (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Челсі у попередньому футбольному матчі 09.11.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - "Манчестер Сіті" можна подивитися 05.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 31.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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