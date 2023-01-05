Челсі - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - "Манчестер Сіті" 05.01.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 05.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Челсі (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Челсі у попередньому футбольному матчі 09.11.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Евертон - 31.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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