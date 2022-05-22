Ліверпуль - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Хоч і Ліверпуль більше контролює м'яч, проте виглядає він досить мляво. На старті господарі намагалися атакувати флангами, проте небезпеки біля чужих воріт так і не створили. А ось поблизу своїх володінь так: Аліссон подарував гол гостям. Однак до перерви Ліверпуль все-таки відіграв один м'яч.