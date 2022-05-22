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Ліверпуль - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 07 січня 2023, 22:00
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 1
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перерыв
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
26' Гонсало Гуедес
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
35%
Вулверхемптон
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 7 times, there have been 0 draws while Wolverhampton Wanderers have won 2 times. The goal difference is 16-5 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 18 meetings, Liverpool FC have won 13 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 3 times. The goal difference is 30-9 in favour of Liverpool FC.
  • Wolverhampton Wanderers's last away win against Liverpool FC was in 2017.
  • Liverpool FC have won 4 home matches in a row.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 7 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Wolverhampton Wanderers in their last 4 encounters.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 40% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 40% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 5, Wolverhampton Wanderers won 0, 0 draws.
  • Liverpool FC scores 2.2 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers is 1.
  • Liverpool FC scores 2.22 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Wolverhampton Wanderers have lost none of their last 4 away matches.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
9
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
06.12.2020 - 21:30 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.12.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Джіллінгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал П
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Новини команд
Головні події
26'
Гонсало Гуедес ГООЛ!
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
35%
Вулверхемптон
26%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
24
Ібраїма Конате
32
Жоель Матіп
66
Alexander-Arnold, Trent
6
Тьяго Алькантара
15
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
18
Gakpo, Cody
27
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
13
Sarkic, Matija
81
Lembikisa, Dexter
17
Collins, Nathan
24
Gomes, Toti
19
Otto, Jonny
37
Traore, Adama
18
Рубен Невеш
59
Hodge, Joe
3
Ait-Nouri, Rayan
9
Рауль Хіменес
17
Гонсало Гуедес
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 24
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 9
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 17
    Гонсало Гуедес
    Форвард
    26
  • 37
    Traore, Adama
    Форвард
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 59
    Hodge, Joe
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 81
    Lembikisa, Dexter
    Форвард
  • 17
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 19
    Otto, Jonny
  • 13
    Sarkic, Matija
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Хулен Лопетеги
Статистика матчу
4
Штрафні
3
3
Фоли
2
1
Удари в отвір
2
2
Удари повз
1
Сейви
1
62%
Володіння м'ячем
38%
1
Кутові
2
Офсайди
2
Блоковано ударів
1
Трансляція
Хоч і Ліверпуль більше контролює м'яч, проте виглядає він досить мляво. На старті господарі намагалися атакувати флангами, проте небезпеки біля чужих воріт так і не створили. А ось поблизу своїх володінь так: Аліссон подарував гол гостям. Однак до перерви Ліверпуль все-таки відіграв один м'яч.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+2'
Досить гостро було зараз. Після подачі на Робертсона Лембікіса випередив шотландця, котрий міг замикати навіс партнера.
45'
Інфо
Три хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! 1:1 у нас на табло! Після втрати м'яча гостями Александр-Арнольд чудовою навісною передачею знайшов Нуньєса і Дарвін цього разу не схибив, точно пробивши у дотик у правий кут. Дуже швидка контратака вийшла у господарів.
43'
Матіп головою перервав навіс Хіменеса з правої частини штрафного майданчика.
39'
Траоре пролетів правим флангом і на силу прострілив уздовж лінії воротарського майданчика. Хіменес не повірив і не побіг вчасно замикати передачу.
35'
Траоре жорстко, але у межах правил зіграв проти Хендерсона у центрі поля і відібрав м'яч. Далі Гуедеш потужно пробив з метрів 25-ти, але Аліссон потягнув цю гармату.
34'
Хіменес намагався закинути вперед на хід Айту-Нурі, але Конате випередив француза.
31'
Нуньєс пробіг правим флангом і навісив - м'яч перелетів усю штрафну і знайшов тільки Робертсона на протилежному фланзі.
29'
Після навісу зі стандарту Конате дістався до м'яча, але після дотику француза м'яч покинув поле. Загострити не вдалося.
26'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Ось це помилка від Аліссона! Бразилець віддав м'яч прямо в ноги Гуедешу, котрий побіг у пресинг. Португалець відразу ж пробив у порожні ворота.
25'
Хіменес не надто вдало пробив після прострілу Траоре.
21'
Рубену Невешу кілька хвилин надавали допомогу після того, як він невдало послизнувся. На щастя для Лопетегі португалець повернувся на поле.
18'
Нуньєс спочатку хотів пробити через себе, але не влучив по м'ячу. З підбирання завдав удару Хендерсон - м'яч полетів повз ворота.
14'
Небезпечний момент
Ох Матіп міг привезти. Довго думав камерунець, що ж робити з м'ячем у власному штрафному - за цей час його накрив Гуедеш. Однак Матіп дограв до кінця і не дав пробити гравцю гостей.
13'
Алькантара намагався закинути лівим флангом вперед на Гакпо, але м'яч вийшов в аут. Активні фланги у Ліверпуля на старті матчу.
11'
Коллінз головою виніс подачу Гакпо з лівого флангу.
8'
Багато працює з м'ячем Ліверпуль. Гості поки спостерігають і намагаються відбирати м'яч.
5'
Після передачі Салаха Гакпо одним дотиком прокинув суперника, а другим пробив - м'яч полетів у руки голкіперу. Перша дія від нідерландця за Ліверпуль.
4'
М'яч після удару Салаха зі стандарту практично з лінії штрафного пролетів трохи вище поперечки. Голкіпер усе контролював.
3'
Тоті сфолив на Салаху у метрі від штрафного гостей. Міг Ліверпуль продовжити гру, але вирішив виконати стандарт.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Ліверпуль і Вулвергемптон стартують у поточному розіграшу Кубка Англії.
Вулвергемптон: Саркич - Лембікіса, Коллінз, Тоті, Хонні - Траоре, Невіш, Ходж, Айт Нурі - Хіменес, Гуедеш.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Тьяго - Салах, Нуньєс, Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/32 фіналу Кубка Англії, у якому Ліверпуль зіграє проти Вулвергемптона.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Вулверхемптон 07.01.2023, Кубок Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 07.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Вулверхемптон залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Вулверхемптон у попередньому футбольному матчі 22.05.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Вулверхемптон можна подивитися 07.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Вулверхемптон , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 02.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Прошедший поединок команди Вулверхемптон був зіграний проти Астон Вілла - 04.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Вулверхемптон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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