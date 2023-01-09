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Оксфорд Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 09 січня 2023, 22:00
Рейтинг матчу:
Оксфорд Юнайтед
Оксфордшир
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Оксфорд Юнайтед
35%
Нічия
26%
Арсенал
39%
Цікаві факти
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Oxford United wins 1st half in 37% of their matches, Arsenal FC in 48% of their matches.
  • Oxford United wins 37% of halftimes, Arsenal FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Oxford United leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Oxford United is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Oxford United's.
  • Oxford United scores 1.78 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Оксфорд Юнайтед
Перша Ліга Алглії 2022/2023
01.01.2023 - 17:00 Оксфорд Юнайтед 0 - 1 Завершено Эксетер Сити П
Перша Ліга Алглії 2022/2023
29.12.2022 - 21:45 Оксфорд Юнайтед 3 - 1 Завершено Чарльтон Атлетік В
Перша Ліга Алглії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Ипсвич Таун 3 - 0 Завершено Оксфорд Юнайтед П
Перша Ліга Алглії 2022/2023
17.12.2022 - 17:00 Sheffield Wednesday 0 - 0 Завершено Оксфорд Юнайтед Н
Перша Ліга Алглії 2022/2023
03.12.2022 - 17:00 Аккрінгтон Стенлі 1 - 1 Завершено Оксфорд Юнайтед Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Оксфорд Юнайтед
35%
Нічия
26%
Арсенал
39%
Трансляція
Інфо
Для Арсенала це буде перший матч у поточному розіграші.
Інфо
Оксфорд на попередніх етапах обіграв Вокінг (2:1) та Екстер (4:1).
Запасні: Гейн, Вайт, Зінченко, Джака, Парті, Едегор, Сміт Роу, Маркіньйос, Батлер-Оєдеджі.
Арсенал: Тернер — Томіясу, Голдінг, Габріель, Тірні — Ельнені, Локонга — Сака, Вієйра, Мартінеллі — Нкетіа.
Запасні: Іствуд, Флемінг, Фіндлей, Джонсон, Гудрам, Негру, Вайдшут, Сейд, О'Донкор.
Оскфорд Юнайтед: Макгінті — Андерсон, Лонг, Мур, Браун — Бейт, Макгвейн, Бреннеген — Бодін, Тейлор, Мерфі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії. На полі стадіону Кассам Стедіум (Оксфорд, Англія) зіграють Оксфорд Юнайтед та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу "Оксфорд Юнайтед" - Арсенал 09.01.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою "Оксфорд Юнайтед" (Оксфордшир) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 09.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Оксфорд Юнайтед" - Арсенал можна подивитися 09.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Оксфорд Юнайтед" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Оксфорд Юнайтед" (Оксфордшир)
Рік заснування "Оксфорд Юнайтед" (Оксфордшир): 1911
Країна: Англия

Предыдущий матч команди "Оксфорд Юнайтед" був зіграний проти Эксетер Сити - 01.01.2023, у рамках чемпионата Перша Ліга Алглії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Эксетер Сити.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Ньюкасл - 03.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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