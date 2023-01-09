Оксфорд Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Оксфорд Юнайтед" - Арсенал 09.01.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою "Оксфорд Юнайтед" (Оксфордшир) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 09.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Оксфорд Юнайтед" (Оксфордшир)

Рік заснування "Оксфорд Юнайтед" (Оксфордшир): 1911

Країна: Англия



Предыдущий матч команди "Оксфорд Юнайтед" був зіграний проти Эксетер Сити - 01.01.2023, у рамках чемпионата Перша Ліга Алглії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Эксетер Сити.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Ньюкасл - 03.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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